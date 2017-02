KARATÉ — KYOKUSHINKAI MARTIAL ART FEDERATION : Une année sur le même rythme que 2016

La saison 2017, comme celle de 2016, s'annonce prometteuse pour la Kyokushinkai Martial Arts Federation (KMAF) avec plusieurs camps d'entraînement et les nombreuses compétitions au programme. D'ailleurs, elle a déjà repris ses activités le 22 janvier, en commençant par un camp d'entraînement au Goomanee Dojo en vue de se préparer pour le Quatre Bornes Regional Tournament, premier tournoi inscrit au calendrier.

Le Quatre Bornes Regional Tournament se tiendra durant le mois courant au gymnase James Burty David (GJBD), situé à la rue Edgard Hugues sur les rampes de Trou-aux-Cerfs à Curepipe. Le président de la KMAF, Aslum Jeewa, qui a été reconduit le 4 décembre à la tête de la fédération jusqu'en 2020, confirmera la date de la tenue du tournoi à ses membres par courriel et via sa page Facebook.

Puis le 17 mars prochain, la KMAF accueillera le sensei japonais Kazuya Yamamoto, de passage à Maurice après un séminaire d'une semaine à l'Île de La Réunion. Il passera un jour sur le sol mauricien avant de regagner son pays. Pendant ces 24 heures, le maître Yamamoto donnera une démonstration aux adeptes mauriciens.

Pour revenir au calendrier 2017, notons que le 19e National Knockdown Tournament est prévu en juillet. La date sera confirmée ultérieurement. Pour rappel, la 18e édition a été marquée par la prestation de Zakariyya Ozeer et Zainab Khatib. Ces deux combattants ont décroché chacun un troisième titre consécutif dans les catégories Elite et féminine respectivement. Par ailleurs, la 10e édition du Ishi Shihan Memorial Tournament, quant à elle, aura lieu en avril au centre national de judo à Beau-Bassin. Ce sont là les deux plus gros tournois qui monopoliseront l'attention, sans oublier les championnats régionaux.

Et comme le veut la tradition, un maître japonais sera à Maurice pour diriger des séances d'entraînement, assister au National Knockdown Tournament et effectuer des passages de grade. L'année dernière, c'était l'instructeur japonais kembu Iriki qui était venu partager ses connaissances lors de la saison écoulée.

Nombreux sont les combattants qui voudront se distinguer cette saison, notamment dans les différentes compétitions de katas et de kumité (combat). Les différents tournois régionaux permettront ainsi de découvrir ou même de confirmer certains talents. Il ne faut pas oublier que le kyokushinkai gagne en popularité chaque année dans différentes régions de l'île.

Au niveau international, la sélection mauricienne n'ayant pas pu participer à l'épreuve de qualification en Afrique du Sud ne pourra malheureusement participer au World Weight Tournament en juillet au Kazakhstan. À la place, il se pourrait qu'elle se rende en Malaisie en octobre pour participer au Malaysia International Open Tournament.



Février

Quatre Bornes Regional Tournament – James Burty David Complex



Mars

Fighting Class – Goomanee Dojo

Independence Knockdown Tournament – Goomanee Center

Annual General Meeting



Avril

Lower kyu grading test – France Martin Stadium

Ishi Shihan Memorial Tournament – National Judo Center



Mai

Annual Blood Donation – Goomanee Center

Port-Louis Cup - Goomanee Center



Juillet

World Weight Tournament – Kazakhstan

Fighting Class – Goomanee Dojo

Training seminar with Japanese instructor – France Martin Stadium

19th National Knockdown Tournament



Août

Dan test under the supervision of a Japanese instructor – France Martin

Kata competition – SSS SARO, Phoenix



Septembre

Fighting Class – Goomanee Dojo

National Kata Competition – National Judi Center



Octobre

Fighting Class – Goomanee Dojo

Dream Cup – UoM gymnasium

Malaysia International Tournament - Malaysie



Novembre

Floreal Regional Tournament – Floreal

Lower kyu grading – France Martin



Décembre

Fighting Seminar with international instructor – France Martin