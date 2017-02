Karine Chan, 2e lauréate du Collège Ste-Marie

Après un lauréat en 2013, le Collège Ste-Marie de Palma, à Quatre-Bornes, décroche un nouveau titre côté technique pour la présente cuvée. Karine Chan Yin-Ah Vane, habitante de Pointe-aux-Sables et passionnée de danse, est aujourd’hui très heureuse d’être lauréate. Son souhait est de suivre des études pour devenir vétérinaire.

« J’étais dans la boutique de ma mère à Port-Louis ce matin et j’écoutais la radio quand j’ai entendu mon nom. Je n’y croyais pas. J’ai crié. Ma mère a même commencé à pleurer », raconte au Mauricien la jeune lauréate du collège Ste-Marie. Ancienne élève de l’école primaire Clavis, Karine Chan Yin-Ah Vane avait opté pour les mathématiques, la chimie et Food and Nutrition comme sujet pour cette première tentative aux examens du HSC.

Elle souhaite poursuivre ses études en Australie pour devenir vétérinaire. « Ce sont de longues études assez difficiles », affirme-t-elle toutefois. En attendant, si elle veut faire du bénévolat auprès d’une association s’occupant des animaux, Karine Chan dit ne pas être sûre d’avoir le temps « parce qu’il y a beaucoup de choses à faire avant de partir ».

Les deux années passées à préparer ses examens de HSC étaient denses, mais Karine Chan relate avoir trouvé du temps pour s’adonner à sa passion : la danse. « Je pratiquais seule, chez moi, souvent le soir », dit celle qui faisait de la danse moderne et du hip-hop en suivant des tutoriels sur YouTube, « tous les jours, pendant environ une heure ».

« On est content et soulagé. Je pense que c’est pareil pour les professeurs à l’école », relève pour sa part la mère de Karine au Mauricien. En effet, la rectrice du Collège Ste-Marie, Carole Raynal, est fière de la performance de la lauréate. « Ce sont des sentiments de joie et de fierté que je ressens aujourd’hui. Cela vient nous réconforter dans ce que nous faisons. Quand quelque chose de positif comme cela nous arrive, cela nous donne confiance dans le travail que nous faisons tous les jours. Que ce soit pour les professeurs ou pour Karine elle-même, qui a beaucoup travaillé, ses parents et ses amis », soutient Carole Raynal au Mauricien.