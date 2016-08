KAROONEN VALAYDON, directeur du DCP : « Le combat contre la grande pauvreté à Maurice continue »

Nous vous proposons de poursuivre le débat entamé, dimanche dernier, sur les organisations non gouvernentales (ONG) suite aux mesures budgétaires instituant une New Corporate Social Responsibility Foundation. Nous sommes allés à la rencontre de Karoonen Valaydon, directeur du Decentralised Corporation Programme (DCP) de l’Union européenne à Maurice. Il nous explique comment fonctionne ce programme qui en dix ans a distribué Rs 1 milliards à des projets d’ONG mauriciennes engagées dans la lutte contre la grande misère.

Qu’est-ce que le Decentralised Corporation Programme de l’Union européenne dont vous êtes le directeur ?

C’est un fonds créé à partir d’impôts payés par les citoyens européens qui est distribué dans les pays ACP/Caraïbes à travers le monde sous forme de programmes. C’est un programme avec des objectifs très clairs. En ce qui concerne Maurice, l’accord de financement à la première phase du programme DCP à Maurice a été signée en 2005 et nous avons commencé nos activités l’année suivante. Le fonds est destiné pour la lutte contre la grande pauvreté et son allègement. La première phase du projet, de 2006 à 2010, était de Rs 600 millions. Ce programme a donné de très bons résultats, ce qui a poussé l’Union européenne à financer une deuxième phase allant de 2011 à 2017 et d’un montant de Rs 230 millions additionnelles, puis il y a deux ans une somme additionnelle de Rs 210 millions a été allouée pour une troisième phase du programme de janvier 2016 à octobre 2019. Nous ne donnons pas d’argent directement aux pauvres. Nous finançons des projets qui leur sont destinés.

L’expérience internationale l’a prouvé : c’est une chose d’allouer des fonds pour un programme de développement et une autre de dépenser efficacement cet argent. Est-ce que les fonds alloués à Maurice par l’UE l’ont été ?

Oh, oui. Au cours des dix dernières années, le DCP a alloué Rs 900 millions pour des projets divers à Maurice et Rs 100 millions à Rodrigues pour des projets de captation et de distribution d’eau potable. Notre programme est audité par le ministère des Finances, une compagnie d’audit locale et la Cour des comptes de Bruxelles.

Si Maurice a obtenu près d’un milliard de roupies de l’Union européenne pour lutter contre la pauvreté, cela signifie que l’Union européenne reconnaît que notre pays a un grave problème de pauvreté.

L’Union européenne reconnaît le fait qu’il existe des citoyens mauriciens vivant dans des conditions de grande pauvreté. D’ailleurs, comme vous le savez, plusieurs rapports ont été publiés sur le sujet. L’objectif de la FED est de travailler avec les ONG et la société civile pour aider les Mauriciens qui vivent dans ces conditions à s’en sortir.

Cela signifie que l’Union Europénne reconnaît que le programme du gouvernement mauricien pour lutter contre la pauvreté a des lacunes et que la collaboration des ONG est nécessaire pour lutter contre la grande pauvreté ?

Les ONG sont un outil primordial, fondamental dans la lutte pour éradiquer la grande pauvreté. Sans les ONG, le DCP n’aura pas atteint ses objectifs et obtenu des fonds supplémentaires pour continuer le programme. Ce sont les ONG qui sont allées sur le terrain pour mettre en pratique les programmes financés par le DCP. Notre succès découle d’un partenariat entre le DCP et les ONG. Certes, nous avons apporté le financement, mais ce sont elles qui ont fait un travail, qu’il faut qualifier d’extraordinaire, sur le terrain.

Quelle est la définition de l’Union européenne pour la grande pauvreté ?

Il n’y a pas de définition, pas de profil type. Mais disons que ce terme désigne toute personne qui vit dans des conditions « under priviledged », selon le terme anglais utilisé généralement. C’est-à-dire une personne qui n’a pas accès aux besoins de base en termes de nourriture, de logement, d’éducation et de travail. Ce sont les ONG et la société civile qui travaillent avec les personnes en situation de grande pauvreté au les aident à améliorer leur vie.

Combien de personnes dans le besoin ont été aidées par le DCP depuis ces dix dernières années ?

Au DCP, nous ne parlons pas en termes de personnes mais de projets acceptés et financés. Depuis 2006, nous avons financé plus de 500 projets. Mais je crois qu’on peut dire que nous avons touché entre 7000 et 8 000 personnes. Mais nous ne faisons pas que financer les projets, nous aidons aussi les ONG à mieux s’organiser, se professionnaliser pour mieux servir les bénéficiaires de leur travail. Nous le faisons à travers l’accompagnement, mais également à travers des cours de formation pour un renforcement de leurs capacités. La force du programme du DCP, c’est d’avoir accompagné les ONG dans leur action, en leur demandant des rapports mensuels sur l’avancement des projets. Je profite de l’occasion pour dire que nous avons lancé un appel à projets ouvert jusqu’au 2 septembre. Nous avons un fonds de Rs 70 millions que nous mettons à la disposition des ONG pour des projets pour lutter contre la pauvreté. Ces Rs 70 millions sont destinées à financer des projets sur trois axes d’intervention : la lutte contre la pauvreté, la santé maternelle et l’accès à l’eau et à la sanitation. Les ONG intéressées ont jusqu’au 2 septembre pour soumettre leurs projets.

Peut-on dire que le programme du DCP a permis de faire diminuer drastiquement le nombre de Mauriciens vivant dans les conditions de grande pauvreté ?

Je dirais que la qualité du service des ONG et de la société civique en faveur de ceux qui vivent dans la grande pauvreté s’est beaucoup améliorée. Beaucoup de ceux que nous appelons les bénéficiaires de leurs services ont pu, grâce aux programmes mis en place, sortir du cercle de la grande pauvreté. Le DCP a apporté sa contribution dans le combat contre la grande pauvreté, mais malheureusement il reste encore beaucoup à faire pour vaincre la pauvreté absolue à Maurice.

Est-ce que depuis les dix dernières années la pauvreté absolue a reculé de manière significative à Maurice ?

Il a eu des améliorations de la situation, des pauvres ont réussi à sortir du cercle de pauvreté, mais il faut malheureusement dire que de nouvelles personnes sont venues s’ajouter à la liste. Ces personnes sont venues remplacer celles qui ont pu quitter le cercle de la grande pauvreté.

Malgré le milliard de roupies du DCP et d’ autres sommes investies par le gouvernement, le nombre de ceux qui vivent dans une situation d’extrême pauvreté est resté pratiquement le même. N’est-ce pas un constat d’échec ?

Je parlerais plus de lacunes dans la politique de la lutte contre la grande pauvreté que d’échec. Je crois qu’avec le nouveau programme que le gouvernement met en place pour lutter contre la pauvreté la situation va s’améliorer. Je pense qu’une meilleure gestion des fonds alloués à la lutte contre la misère ne peut qu’avoir des résultats positifs.

Le DCP travaille-t-il avec le gouvernement mauricien ?

Nous collaborons avec le gouvernement, plus précisément avec le ministère des Finances et le nouveau ministère de l’Intégration sociale.

Les fonds du DCP sont-ils alloués aux deux ministères cités ?

Non. Les fonds sont placés dans un compte bancaire géré en toute indépendance sans aucune ingérence. Ils ne sont décaissés que pour les besoins de projets dûment approuvés.

Maurice étant ce qu’elle est devenue, est-ce qu’il est arrivé qu’une personnalité politique vous demande de soutenir un projet présenté par une ONG de ses connaissances, pour ne pas dire de sa famille ?

Jamais. La force du fonctionnement du DCP, c’est d’être transparent, de prôner la méritocratie et de soutenir des projets qui le méritent. Notre succès est aussi basé sur notre liberté d’opérer et nous n’avons jamais eu d’interférence.

Avec combien d’ONG travaillez-vous ?

Valeur du jour, nous travaillons avec plus de 125 ONG avec la structure suivante : un directeur de programme, trois projects managers et trois facilitateurs de projet, un comptable, son assistant et une secrétaire. Nous avons un bureau basé à Rodrigues. Il ne peut pas y avoir d’interférence parce que notre système est calqué sur celui de l’Union européenne qui repose sur le guide des pratiques de Prague, qui est remis à jour chaque année. Tout est fait selon ces procédures, que ce soit l’appel à projets, l’évaluation des projets faits par des assesseurs indépendants et approuvés par la délégation européenne et la sélection de ces mêmes projets. Toutes les ONG candidates savent comment se passent les choses et sur quels critères les projets sont évalués avant d’être sélectionnés.

De manière générale, les Européens reprochent à l’Union européenne sa lourdeur bureaucratique qui ralentit et décourage les initiatives. Est-ce que ce système n’agit pas comme une frontière fermée pour les ONG mauriciennes ?

Le travail de l’équipe du DCP est aussi de faciliter les démarches des ONG. A Maurice, la délégation européenne a délégué un officier pour s’occuper uniquement de nos dossiers, de ce fait les dossiers circulent plus rapidement avant d’être envoyés à Bruxelles pour ratification.

Les ONG mauriciennes ne maîtrisent pas — et parfois elles ne comprennent pas — le fonctionnement des procédures européennes. J’ai souvent entendu dire, dans le milieu des ONG, que pour pouvoir remplir une demande de projet, il fallait obligatoirement recruter un expert !

Nous avons quand même financé plus de 500 projets, dont certains présentés par de petites ONG mauriciennes ! Nous avons financé des projets présentés par les petits comités de villages de Rodrigues ! Aujourd’hui, des ONG ont appris à maîtriser les règlements de l’Union européenne et sont capables de faire des projets de plusieurs millions. Je sais que vu du dehors tout cela semble très compliqué, mais ce n’est pas le cas. Je voudrais profiter de cette interview pour dire aux ONG que le DCP est là pour les aider, pas pour compliquer leur tâche. Nous avons ici une équipe qui va les guider dans leur démarche de A à Z. Nous organisons des sessions d’information avec les ONG pour expliquer comment il faut écrire un projet et comment remplir les formulaires nécessaires. Il ne faut pas avoir peur de ce système qui a beaucoup de garde-fous pour éviter les abus. Car malgré le système de protection il y a des gens qui essayent de contourner le système à leur avantage, mais ce n’est pas possible.

Quels sont les critères de base qui permettent à une ONG d’être éligible à une demande de financement de projet ?

Il faut avoir été enregistré depuis au moins deux ans au Registrar of Associations, avoir un « track record » de ses activités au lieu d’être une simple boîte postale.

Ce genre d’ONG existe ?

Plus que vous ne pouvez l’imaginer. Et ce sont souvent ces « ONG »-là qui se plaignent du fonctionnement du DCP. Nous sommes là pour accompagner les ONG qui ont envie de travailler pour le bien-être des plus défavorisés. Ce sont ces ONG qui sont nos meilleures partenaires, celles avec qui nous travaillons côté à côte, jusqu’à ce qu’elles puissent continuer toutes seules. Aujourd’hui, certaines d’entre elles réalisent des projets qui ont dépassé les frontières mauriciennes et nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à leur développement. Mon seul regret est qu’il est probable que le programme du DCP pour Maurice s’achèvera en 2019.

Pourquoi ?

Parce que l’Union européenne a diminué les fonds pour le combat contre la pauvreté.

Je ne comprends pas. L’Union européenne a créé un fonds pour aider à combattre l’extrême pauvreté à Maurice. Or, vous venez, vous-même de le dire, s’il y a eu des améliorations le combat n’est pas pour autant gagné. Et l’Union européenne va mettre fin à ce programme qui donnait de bons résultats avant que l’objectif d’éradiquer la grande pauvreté ne soit atteint !

Ce programme s’inscrivait dans le cadre des actions du Fonds Européen de Développement. C’est sous le dixième de cette série que nous avons obtenu les fonds dont je vous ai parlé. Pour le onzième FED, qui a été signé l’année dernière les priorités de l’UN ont changé : elles sont l’éducation, la recherche et l’environnement. Par ailleurs, sur le plan de la lutte contre la grande pauvreté, c’est au gouvernement mauricien de prendre la relève pour la suite du combat. Il est estimé que le gouvernement mauricien a la capacité et les ressources pour le faire. Mais il est évident que le gouvernement aura besoin de la société civile et des ONG pour mener ce combat.

Entrons dans le débat qui secoue le monde des ONG depuis la présentation du budget. Eu égard à votre expérience, est-ce que la CSR première version était un bon instrument pour lutter contre la grande pauvreté ?

De mon point de vue, la première phase de la CSR avec les projets validés par un comité fonctionnait assez bien. Quand, plus tard, les guidelines du CSR ont été abolies, le système a continué à fonctionner et les ONG sont allées solliciter directement les entreprises privées. Mais l’abolition des guidelines a provoqué un flou et un manque de contrôle et de discipline dans le système. Je comprends qu’avec le nouveau système qui va être mis en place avec la NCSR Foundation, les guideslines seront remises en place avec des outils de contrôle. De cette manière, l’argent de la CSR sera distribué de façon plus équitable.

Ce n’était pas le cas jusqu’à présent ?

Disons que beaucoup d’ONG disaient avoir des difficultés pour obtenir les fonds de la CSR pour financer leurs activités. Je pense que le nouveau système va instaurer plus de contrôle et plus de transparence, ce qui ne peut que réjouir les ONG et les donateurs. J’espère que la transparence et la méritocratie vont primer avec la nouvelle CSR et que les ONG pourront continuer à bien faire leur travail.

Pour certaines ONG, la NCSR Foundation va pousser certaines d’entre elles à la fermeture.

Je crois que si la nouvelle fondation est bien mise en place, avec des critères spécifiques et que la méritocratie est prônée, tout cela ne peut que profiter aux associations et aux ONG. Celles qui veulent vraiment travailler pour aider les défavorisés de la société mauricienne à sortir de leur situation actuelle. Si la nouvelle fondation a de bonnes guidelines, n’a pas de lourdeur administrative, je ne pense pas que cela va provoquer la fermeture des ONG. Au contraire, elles seront valorisées, leur travail sera reconnu.

Il y a beaucoup de si dans votre réponse. Les ONG ont souligné un fait qui les inquiète : la nouvelle fondation sera placée sous la responsabilité du ministère de l’Intégration sociale. Ce sont donc des fonctionnaires qui vont gérer le système, avec ce que cela peut supposer de lenteur bureaucratique.

D’après les réponses du ministre des Finances au Parlement, cette fondation ne sera pas gérée que par des fonctionnaires, mais dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Il faut donc que chaque partenaire joue pleinement son rôle pour faire fonctionner la NSRF et mieux gérer le système. Tout va dépendre de l’engagement des uns et des autres pour faire le travail qui devrait mobiliser tous les Mauriciens : aider les plus démunis d’entre nous à sortir du cercle de la misère. Si cette catégorie de Mauriciens ne profite pas des nouvelles mesures mises en place, cela voudra dire que nous avons échoué dans notre engagement. L’emphase de toute cette action doit être sur l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres, ceux pour qui travaillent les ONG et les institutions.

J’ai souvent entendu dire que les Rodriguais se sont totalement investis dans le travail communautaire pour trouver une solution aux problèmes sociaux. Partagez-vous cette opinion ?

Tout à fait. Chez les Rodriguais, la nécessité de travailler ensemble pour faire avancer le développement est un peu plus fort que chez les Mauriciens. Ils sont à l’écoute avec attention, questionnent quand ils ne comprennent pas, font les efforts nécessaires.

Jusqu’à maintenant vous ne m’avez parlé que des choses qui marchent bien au niveau du DCP. Quels sont ses points noirs ?

Je n’utiliserais pas le terme points noirs. Un des défis du DCP, c’est de convaincre les ONG que les procédures bureaucratiques ne sont pas un obstacle ou un frein, mais un système pour leur permettre de mieux travailler, de bénéficier de fonds pouvant leur permettre de réaliser leurs projets. Comme je vous l’ai déjà dit, le programme DCP à Maurice se termine en 2019, mais j’espère que son système de fonctionnement , qui a fait ses preuves, continuera à être utilisé.

Dans le cadre de la NCSR Foundation ?

Pourquoi pas ? En tout cas nous sommes disposés à le mettre à la disposition de ceux qui en feront la demande afin de faire avancer la lutte contre la grande misère à Maurice.

Une question personnelle pour terminer cette interview : comment devient-on directeur du DCP de l’Union européenne à Maurice ?

Apres mes études secondaires, j’ai travaillé dans la fonction publique, j’ai été pompier avant d’aller faire un degré en psychologie à l’université de Maurice. Après, j’ai travaillé dans une ONG, puis je suis entré comme project facilitator au DCP et je suis devenu project manager et quand le directeur est allé à la retraite en 2013, j’ai fait acte de candidature et j’ai été choisi pour le remplacer. Depuis, je me consacre, aux côtés des ONG et de la société civile mauricienne, à la lutte contre la grande pauvreté. Même s’il reste beaucoup à faire, nous avons quand même avancé.