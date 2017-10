Kaz’Out : La diversité musicale éclairée

Kaz’Out, le festival à l’Aventure du Sucre, sera le phare culturel des musiques du monde puisqu’il propose une traversée culturelle par la force et la vitalité des artistes programmés. « L’objectif de la programmation est d’allier découverte, diversité et qualité. La quantité de concerts sur l’ile étant en constante augmentation, nous tenons à proposer au public une série de concerts avec une vraie personnalité scénique, tout en mettant chaque artiste en évidence sur l’affiche. Cette variété de genres est liée à l’envie de ne pas s’enfermer dans une case réductrice et de faire preuve d’ouverture musicale autant que possible… »

Le festival (géré par Lively Up, compagnie privée fondée en 2012 par Lionel Permal et Laura Hebert) célèbre donc les musiques actuelles sous toutes leurs formes et inspirations. Place aux découvertes artistiques et humaines dans un esprit d`amitié. Fidèle a sa ligne, le festival reste un espace de visibilité pour les artistes connus et émergents. Le festival souhaite faire un focus sur le « out » : « Kaz’Out, un melange entre “out of your house” et “out of the box”. C’est sortir de sa maison pour découvrir, partager et s’ouvrir à de nouveaux horizons. Kaz provenant du créole mauricien et Out de l’anglais couramment parlé sur l’ile. Cette philosophie, les organisateurs du Kaz’Out veulent l’insuffler à travers un festival de musique qui favorise la curiosité du public… ».

La programmation variée devrait attirer la curiosité du public et tisser des liens avec les musiciens. Les objectifs poursuivis sont : Développer le réseau culturel professionnel de la région océan indien ; proposer un évènement rassembleur qui permet l’ouverture sur l’Autre ; contribuer à l’accroissement de l’économie touristique du nord de l’ile, entre autres. Du mercredi 1er novembre au vendredi 3 - OFF KAZ’OUT (Les OFF, en amont du festival ont été lancés lors de l’édition 2016. Le Kaz’Out propose aux public une immersion au cœur du festival avant même que le festival ne débute !) Six scènes seront aménagées pour faire vivre la région du nord en amont du festival) • Samedi 4 novembre - FESTIVAL KAZ’OUT - Ouverture des portes de 11h00 à 2h00 du matin.

LES SCÈNES : trois scènes du festival restent identiques aux précédentes éditions, mais cette année chacune des scènes accueillera au moins une tête d’affiche : • MAIN STAGE • KAZ’APERO • DAN VILAZ Les 3 scènes tourneront non-stop, proposant des styles variés. La scène Dan Vilaz offrira à travers son créneau Jam, un moment musical bien singulier et accueillera cette année un duo international qui vous guidera dans un voyage ethnique à travers les rythmes subtils du hang, du udu, les vibrations du Didgeridoo et du chant spontané inspiré des voix du monde. Kaz’Apero alternera entre plateau sound system et set Dj. Quelques pointures nationales et internationales seront au programme. Le Main Stage vous réjouira avec du Maloya, du reggae, du Swing, de l’Electro balkanique, de la Pop et même de la musique méditative et relaxante pour ouvrir le bal !

PUBLIC : Le Kaz’Out accueille des festivaliers de tout âge et de tout horizon. Parmi eux, des familles souhaitant profiter d’une sortie culturelle et d`un événement de qualité au rythme des grandes voix et sonorités du monde en toute sécurité. Pour cette édition, les organisateurs s’attendent à accueillir environ 3000 à 3500 visiteurs.







BILLETTERIE

La billetterie a été lancée le 31 juillet à travers tout le rezo Otayo avec une offre surprise Early Bird valable jusqu’au 6 septembre

• PREVENTE DU 6/09 AU 03/11

Rs 650. A la porte : Rs 900

(Gratuit pour les enfants de - 12 ans)