KERSLEY VISENJOUE - (ENTRAÎNEUR NATIONAL BOXE-FRANÇAISE): «Les enjeux deviennent plus importants»

Entraîneur national de boxe-française savate depuis déjà cinq ans et entraîneur de club depuis vingt ans, Kersley Visanjoue compte, ces quatre dernières années, neuf tireurs médaillés des Mondiaux au sein de la sélection locale qu’il entraîne. Soit Anne-Jélina Bégué, Jean Naël Azie, Ranini Cundasawmy, Ryano Fortune, Géraldo Thomasoo, Bryan Fils François, Sharone Clair, Lorenza Berry et Rajesh Ramkellawon. Il a bien voulu se confier concernant l’évolution de cette discipline à Maurice.

L’année 2016 a été riche en compétitions, tant sur le plan local qu’international. Qu’est-ce qui, selon vous, a fait la différence ?

Ces deux dernières années, nous avons eu beaucoup d’aide venant de différentes régions de l’île. Les membres de la fédération sont également plus motivés. Chacun a pris ses responsabilités et tenu un gala, une rencontre régionale ou quelques stages entre autres dans leurs régions respectives. C'est plus facile d'avancer quand tout le monde accepte de se partager les tâches. Cette saison (ndlr, 2017) sera encore plus riche avec le calendrier établi.

Avec la Fédération mauricienne de boxe-française savate et des disciplines assimilées (FMBFSDA), comment comptez-vous faire pour garder l’équilibre, afin que cette discipline ne s’efface pas à nouveau, à Maurice, comme ce fut le cas ?

Nous avons beaucoup misé sur la participation des tireurs, en leur offrant un maximum de compétitions. Nous avons également fait pas mal de recrutements précédemment, avec l’ouverture de trois nouveaux clubs à Bel Ombre et au Morne. Nous avons mis, en 2015 et 2016, l'accent sur la quantité pour donner le goût de la compétition à nos tireurs, du plus petit au plus grand. Cette année nous avons des projets de formation pour les animateurs de clubs, entraîneurs et tireurs. La délégation réunionnaise sera plus fréquemment présente à Maurice pour nous aider. Ce frottement régional aidera davantage ceux qui n’ont pas encore l’opportunité de se déplacer pour connaître le niveau international. Il y aura beaucoup de stages pour les nouveaux clubs et entraîneurs. Les enjeux deviennent plus importants au fur et à mesure que nous avançons. Nous devons donc être vraiment préparés pour obtenir des résultats. Il est à noter qu’un gala international est prévu à Rodrigues cette année.

Qui sont les tireurs, masculin et féminin, qui vous ont marqué au cours de la saison précédente ?

Rajesh Ramkellawon s'est démarqué en décrochant la médaille de bronze l'année dernière en Croatie. Au niveau de la sélection seniors, Olivier Lafleur et Bryan Fils François m’ont vraiment impressionné, notamment à l’île sœur où ils ont fait de très beaux combats contre des champions de France. Ils ont certes été battus mais jusqu’à l’annonce des résultats, personne ne savait qui avait remporté le combat. Ce sont de bons techniciens. Chez les jeunes, j’ai repéré le Curepipien Rohan Louis, 14 ans, qui affiche un très bon potentiel et qui reste déterminé. Nous devons vraiment l’encadrer. En revanche du coté des filles, chez les seniors, personne n’est vraiment sorti du lot. Mais quelques jeunes tireuses ont affiché de belles prétentions l'année dernière. Si elles continuent avec la même combativité, elles iront loin.

Ranini Cundasawmy, l’un des meilleurs éléments féminins de la boxe française, était complètement absente de la scène toute l'année. Des commentaires à ce sujet ?

Ranini Cundasawmy a complètement quitté le circuit depuis 2015 sans donner signe de vie ni d’explications. Elle était pourtant un très bon élément que nous avons à maintes reprises tenté de contacter et inviter à participer à différentes compétitions. C’est sa décision, finalement. Mais c’est dommage. Quant à Sharon Clair par exemple, elle devait prendre un peu de recul pour des raisons professionnelles et familiales : ce sont des choses que nous comprenons, surtout qu’elle nous a tenu informés. Elle reste donc dans le circuit.

Quand sera présenté la calendrier de la saison 2017 ?

C’est presque prêt. D’ici la semaine prochaine le calendrier devrait être approuvé. Nous attendons que le président de la Fédération, Azfar Jinghut, le revoit pour pouvoir enfin soumettre au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Je peux déjà dire que les championnats du monde seniors se feront en Croatie au combat, au mois de juillet. Nous attendons aussi de connaître la date des championnats d’Afrique. J’ai été désigné comme responsable des juge-arbitres et des entraîneurs pour l’événement. Il faut savoir que la Confédération africaine de boxe française savate vient d’élire un nouveau bureau.