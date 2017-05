KEVIN APPAMA, ENTRE PAUVRETÉ ET EXCLUSION : Plasticman, l’incompris du marché de Vacoas

Reconnaissable grâce à son costume composé de bouts de plastique, Kevin Appama rode de sa grande taille dans les environs du marché du Vacoas à la nuit tombée. Il ramasse de quoi se nourrir, en philosophant sur les dures épreuves qui ont marqué son parcours. Sous son attirail de superhéros désenchanté et désabusé, Plasticman provoque l’incompréhension alors que la vie ne lui a jamais fait de cadeau. Sous son masque, ses yeux racontent sa volonté de fuir le désespoir ainsi que son besoin de liberté.

Vacoas, 21h. Kevin Appama, 40 ans, arbore son costume grossièrement composé de bouts de plastique. Son corps entier en est recouvert, pour le protéger “des ondes de broadcasting”. Kevin se couvre également le visage d’un masque. Également en plastique, il ne révèle que sa barbe et ses yeux d’un noir intense.

À cette heure, les âmes ont abandonné les environs, laissant derrière elles un centre-ville mort. Le marché, plus grand qu’un terrain de foot, vit encore. Des gens y viennent à motocyclette, à vélo et à pied pour ramasser les légumes abandonnés après une journée de foire. Un amas de haricots, un panier rempli de grenadines et des oranges encore rangées dans des boîtes font partie des ingrédients qui composeront leurs repas.

Enfance difficile.

Courbé sous les étals verts, Kevin Appama cherche les légumes et les fruits qui jonchent le sol boueux, après le marché de ce vendredi. “J’en prends le maximum pour pouvoir tenir jusqu’à la semaine prochaine”, dit-il. Poire à demi mangée, banane noircie, pomme d’amour ramollie, rien n’échappe à ses mains effritées auxquelles il a attaché des morceaux de bandages. “Je dois manger beaucoup car je fais du sport. J’ai l’habitude de faire au moins six tours du marché pour me garder en forme”, raconte Kevin, alors qu’il empile des boîtes de légumes et de fruits.

Kevin Appama n’a pas eu une enfance facile. “Mon grand-père et ma grand-mère n’aimaient pas ma maman. Bannla pa ti dakor avek li. Ils disaient qu’elle était sale. Ma grand-mère n’a pas voulu me rendre à ma mère. J’étais alors âgé de deux ou trois mois”, relate-t-il, le regard évasif. Ses grands-parents l’ont donc élevé. Quant à son père, il “n’était pas souvent là. Il a aujourd’hui la soixantaine. Ma maman a eu deux autres enfants. Elle a refait sa vie. Je ne souhaite pas la revoir, je la dérangerai”.

Habitant Britannia, Kevin fréquente l’école de cette bourgade du sud, avant d’abandonner ses études après quelques mois au collège. Il devient à l’âge de 15 ans jardinier comme son père. Jusqu’à ce que les gens l’accusent de vol. “Je n’avais pas volé cette bague. Je l’avais juste essayée”, clame-t-il, les poings fermés. Quelque temps plus tard, il est embauché dans une usine de caoutchouc pour fabriquer des gants. Mais Kevin est affecté par les émanations chimiques des produits qu’il manipule. “La poudre m’a empoisonné. Je ne pouvais plus travailler.” Depuis, il porte son masque de plastique pour se protéger.

“Je connais de nombreux anges”.

En 1995, face aux multiples difficultés qui jalonnent sa vie s’ajoute celle de trouver un emploi. Après avoir exercé comme helper, agent de sécurité, leveur de marbres, personne ne voulait l’embaucher. Kevin trouve refuge auprès d’une secte. “Je connais de nombreux anges. Bannla inn oblize desann pou donn nou bann teknolozi pou avanse”, dit-il, avec de grands gestes. “Il y a également une planète qui me parle. C’est la mienne. Elle m’a beaucoup appris”, ajoute-t-il, les yeux levés vers le ciel.

C’est sûrement parmi ces étoiles que repose sa grand-mère, décédée tragiquement le 13 août 1993. “Elle allumait un sandal moustik quand ses vêtements ont pris feu. Elle est morte sous mes yeux. Un oncle m’a ensuite emmené vivre chez lui”, se rappelle Kevin. Et quelque temps après, “mo granper inn mor dan lalkol”.

Pour l’aider à surmonter ces épreuves, le jeune homme s’accroche au hard rock. Kevin enfreint les règlements de sa secte et s’achète des albums de Scorpion, Guns and Roses et Deep Purple dans une music shop de Rose-Hill. Réécoutant When You Came Into My Life et Send Me An Angel après de nombreuses années, accoudé aux étals du marché, il se remémore le temps passé. À cette époque où un Wind of Change avait soufflé sur lui, le poussant à abandonner sa secte pour qu’il découvre sa propre vérité. Laquelle était portée par la voix de Klaus Meine, chanteur du groupe Scorpion.

Vivre libre.

Kevin se remémore également “la mort du chanteur Kaya en février 1999”. Et il récite : “Si to menas lamizik enn dimounn, kot li pou kapav exprim li ? Si to menas spor enn dimounn, kot li kapav depanse ? Si to menas enn dimounn so manze, kot li kapav viv !” Après les émeutes de 1999, Kevin adresse une correspondance à un magazine international. Il en fait de même suite au décès de Rajen Sabapathee. “J’y ai décrit ma colère, mes interrogations. Mo pa dakor enn pei bez enn dimounn.”

La liberté de l’un s’arrête là où celle de l’autre commence, dit l’adage. C’est pour profiter de sa liberté que Kevin dormira cette nuit dans l’une des allées du marché, sur un bout de carton, alors qu’il pourrait aller trouver refuge chez sa tante à La Caverne. “J’aime vivre libre. Je n’ai pas besoin d’argent. Cela me suffit”, dit-il, en désignant une pile de cartons pleins de légumes et de fruits à la fraîcheur douteuse.

Tous n’ont pas compris cette philosophie. “Des policiers m’ont déjà arrêté en 2010 parce que je consommais des fruits que j’avais ramassés. Ils m’ont emmené à l’asile. J’y suis retourné trois fois, mais je ne suis pas fou. Ce sont les gens qui ne me comprennent pas.” Des éboueurs restés jusqu’à fort tard nettoyer le marché l’attestent : “Il n’est pas fou. Il fait un peu de désordre, mais parle correctement et répond bien quand on lui adresse la parole”, dit l’un d’eux, les yeux rougis de fatigue.

En politique, les alliés d’hier se transforment en ennemis d’aujourd’hui pour mieux profiter du pouvoir de demain. De ses rêves, Kevin souhaite simplement être compris afin que le monde puisse comme lui “entendre les appels des anges” pour coexister en paix. “On doit savoir vivre avec les défauts de chacun”, philosophe-t-il.