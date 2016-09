KEVIN GHUNOWA : At the 600m, I was already laughing

Après un petit passage à vide, Kevin Ghunowa semble avoir retrouvé la bonne carburation. Pour la troisième semaine consécutive, il a inscrit son nom au tableau des vainqueurs, cette fois grâce à Step To Fame qui ridiculisa l’opposition sur le kilomètre. La moisson aurait pu être meilleure pour le cavalier mauricien, mais il se fit reprendre dans la toute dernière foulée alors qu'il pilotait l’autre favori Jiggery Pokery.

Kevin Ghunowa, réalisez-vous que vous auriez réalisé 100% de réussite si Jiggery Pokery ne s’était pas fait coiffer au poteau dans l’épreuve de clôture ?

Oui, j’ai manqué l’exploit de peu. Au départ, Shirish Narang m’avait dit qu’il allait me confier trois montes. Malheureusement Man To Man s’est blessé et il n’a pas pu courir le Maiden. Je m’attendais néanmoins à une bonne moisson, car mes deux chevaux possédaient sur le papier de bonnes chances de succès. We expected both to win, but only one winner is fine for me.

Step To Fame était présenté comme le grand favori dans la septième épreuve. Etiez-vous confiant en la victoire ?

J’avais déjà piloté Step To Fame dans le passé. C’était à ses débuts. Ce jour-là, malgré sa neuvième ligne, il s’était vite placé à l’extérieur du leader Adi Star, qui est un flyer. A sa dernière sortie, il avait été gêné au départ et cela avait ruiné ses chances de succès. It was a race to ignore. Je savais qu’il était très rapide et je n’avais aucun doute sur ses chances de briller. Seul Count Emmanuale aurait éventuellement pu me taquinner vu qu’il avait hérité de la deuxième ligne et qu’il portait un léger handicap. Mais une fois que j’étais devant, je savais que j’avais course gagnée. At the 600m, I was already laughing.

Après cette démonstration, quel avenir voyez-vous pour ce cheval ?

Sur ce qu’il nous a encore démontré, Step To Fame reste un coursier redoutable sur le kilomètre. Actuellement, il n’y a pas de champions sur la distance. This horse has so much speed that I think he can break the track record over 1000m. He just needs a low handicap, like 54 ou 55kg in a higher rated race. Dimanche, j’ai cessé de le monter sur les derniers 600m. Je suis certain qu’il aurait pu améliorer le class record si je l’avais piloté jusqu’au bout.

Vous avez échoué de peu sur Jiggery Pokery pour le doublé. Déçu ?

Jiggery Pokery was unlucky. He is still a baby in his head. Il peut avoir une grande taille pour son âge, mais il manque toujours de maturité. Il s’est montré très keen durant la course. Il y avait pas moins de six chevaux qui ont tenté de partir. De mon couloir extérieur, j’ai préféré ne pas insister. Je me suis graduellement rabattu avant d’obtenir une place sur les barres. Dans la descente, mon cheval a commencé à tirer car l’allure n’était pas aussi rapide que je l’espérais. He was hard to settle, mais j’ai fait de mon mieux. Dans la dernière courbe, j’espérais obtenir l’ouverture à la corde. J’ai effectivement obtenu le passage voulu dans la ligne droite. Malheureusement on s’est fait coiffer au poteau. Je pense qu’il a payé sa débauche d’énergie dans la descente.

On se souvient que ce cheval avait refusé de s’employer au départ lors de la douzième journée. Quelles précautions avez-vos prises afin qu’il se comporte correctement par rapport à la grande foule présente ?

Effectivement on s’est montré prévoyant cette fois. Je l’ai laissé wind up derrière les stalles comme la dernière fois. On est resté loin des boîtes et de la foule, … et là, j’ai demandé au handler de le laisser tranquille. I was happy that he was the last horse in the gate. Finalement il s’est bien comporté lorsque le départ fut donné.

Les cavaliers mauriciens et étrangers se sont partagé les honneurs à l’occasion de cette journée classique. Quelle est votre appréciation de la performance des local boys ?

J’ai toujours dit que nous les Mauriciens pouvons rivaliser avec nos pairs étrangers. Cette saison, Swapneal Rama, Rye Joorawon, Yashin Emamdee et moi-même, entre autres, avons démontré qu’on est capables de deliver the goods given the proper tools. Le calcul est simple : il faut avoir de bons chevaux pour gagner. Si au début de la saison, les Mauriciens étaient mieux représentés, au fil des journées, plusieurs jockeys étrangers ont intégré la partie et c’est en toute logique que les entraîneurs leur accordent les premières chances. Avec les pick-up rides que nous obtenons, je trouve que nous nous tirons bien d’affaires. Je tiens à féliciter Rye pour sa victoire dans le Maiden. C’est un jockey qui monte avec beaucoup d’intelligence et de sang-froid. Parachute Man est un big galloper. Rye a su juger le tempo de la course et il a employé la tactique qu’il fallait. C’était une belle monte.

Vous dites que les jockeys étrangers obtiennent les premières montes, mais on a constaté que vous obteniez les meilleures lorsque l’Indien Vaibhav montait chez Narang. Vous conviendrez que c’est une situation peu commune ?

Je suis associé à Shirish Narang depuis quelque temps déjà. A l’arrivée de Vaibhav, mon entraîneur m’avait fait comprendre que les montes seraient partagées vu que je monte régulièrement à l’entraînement et que je connais déjà bien les chevaux. Au départ, les meilleures montes étaient confiées à Vaibhav, mais vous savez, ce genre de décisions ne m’appartient pas. On était en bons termes lui et moi. J’ai connu un passage à vide, but Shirish has been very nice to me. Il a continué à me faire confiance et récemment on a commencé à remonter la pente. I hope we can carry on like that.