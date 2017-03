KFC REPUBLIC CUP, Finale, aujourd’hui au stade George V (15h) : Une affiche inédite pour le premier trophée de la saison

Le premier trophée de la saison, La Coupe de La République, sera mis en jeu cet après-midi. Le Pamplemousses SC et Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers lutteront pour s’approprier le précieux sésame et ainsi succéder au Cercle de Joachim, vainqueur de la dernière édition. Le rendez-vous est donc donné au stade George V à 15h. Si l’équipe nordiste a toujours été réputée pour être redoutable dans les compétitions de coupe, son adversaire, lanterne rouge de la Barclays Mauritius Premier League, a l’occasion de sauver sa saison. Chanceux celui qui aura parié sur une telle affiche pour cette finale.

La présence des protégés de Tony François à ce stade de la compétition est tout sauf anecdotique. Car, il ne faut pas oublier que depuis quelques années maintenant, les bleus et blancs sont quasiment devenus une référence en matière de coupes nationales, ayant d’abord brillé dans la MFA Cup avant de remporter la Super Cup. Ces succès les ont d’ailleurs ouverts les portes des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de Football (CAF). Malheureusement, Colin Bell et ses protégés n’ont pas été en mesure de passer le premier tour de cette compétition, éliminés par le club zimbabwéen de Ngezi Platinum Stars. « Pamplemousses joue pour gagner des trophées. Nous sommes bien placés dans le championnat et nous voulons remporter le titre mais nous avons aussi envie de briller en coupe. Nous avons beaucoup donné pour arriver en finale et maintenant, cerise sur le gâteau, nous voulons repartir avec le trophée », a avoué le capitaine, Colin Bell.

En championnat, Pamplemousses avait pris la mesure de GRSE Wanderers sur le score de 3 buts à 2 alors que jeudi, en match en retard de la 17e journée, les Nordistes ont une nouvelle fois fait la différence, l’emportant sur le score de 4 buts à 1 avec notamment un doublé de Saramandiff (27e, 78e). Mais notre interlocuteur estime que ce match n’a rien de comparable. « Un match de coupe ne ressemble en rien à celui d’une rencontre de championnat. Quand vous disputez une finale, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu comme la motivation, l’état d’esprit, l’engagement. Ce n’est pas parce que les Rastas font une mauvaise saison qu’ils seront faciles à battre. Loin de là. Nous aurions tort de les sous-estimer car ils n’ont pas volé leur place en finale », a ajouté le milieu récupérateur nordiste. « Nous allons tout donner pour garnir notre vitrine. Nous sommes conscients que nous serons attendus au tournant. En tant que compétiteurs, nous nous devons de faire honneur à notre public en livrant une prestation aboutie avec résultat à la clé », a soutenu Colin Bell.

Pour rappel, lors de sa demi-finale disputée le 22 février dernier au stade Auguste Vollaire, Pamplemousses avait pris la mesure de Petite-Rivière-Noire dans une rencontre très tactique, entre deux adversaires qui se connaissent du bout des doigts. Durant ce match, Kevin Perticots a d’abord ouvert la marque dès la 4e minute de jeu avant que Stephen Arthée n’égalise à la 10e minute. En fin de partie, alors que les deux rivaux se dirigeaient vers les prolongations, l’efficace Brandly Zizi Ratovorinina a inscrit le but de la victoire en transformant un penalty.

Grande première pour Les Rastas

Pour GRSE Wanderers, c’est une belle occasion de sauver la saison. Dernier de la classe en championnat, la bande à Maurice Andriamandranto n’arrive toujours pas à s’extirper de la zone rouge. Dans le carré d’as, les Rastas ont eu pour adversaire l’Association Sportive Vacoas/Phoenix (ASVP), équipe de première division. C’est Alexandro Jolicoeur qui a donné la victoire aux siens grâce à un beau doublé, ouvrant les portes de la finale pour les Rastas. « Nous sommes dans une belle dynamique. Nous avons à coeur de réaliser de grandes choses et ce serait pour nous vraiment extraordinaire de remporter ce sacre. En tant que capitaine et cadre, j’ai parlé à mes coéquipiers et nous sommes conscients de l’enjeu. Nous voulons faire plaisir à notre coach ainsi qu’aux supporteurs. Nous avons le devoir de prendre nos responsabilités », a indiqué le défenseur central, Joye Estazie. Quoi qu’il en soit, il est difficile de dégager un favori pour ce type de rencontre. Les joueurs à surveiller sont, côté nordiste, Brandly Ratovorinina, et le jeune Jolicoeur pour la formation de l’Ouest. Ce dernier, ancien buteur de Jeanne d’Arc, marque dans presque toutes les rencontres. Quant à Brandly Ratovorinina, c’est un avant-centre qu’on ne présente plus, lui qui a été meilleur buteur du précédent exercice en championnat.

Coach : la jeune face à la vieille garde

Tony François, ancienne vedette du football local, s’apprête à disputer sa troisième finale de coupe en tant que coach. « Je suis très heureux de pouvoir disputer une troisième finale d’affilée. Nous avons pu remporter les deux dernières et j’espère pouvoir rééditer les mêmes performances.Je suis conscient que tout peut arriver dans le football. Face aux Wanderers, je m’attends à être mis en difficulté tout au long de la rencontre. Cette équipe est en constante progression et je sais que l’adversaire fera tout pour la victoire », a-t-il confié au MPFL Magazine.

En ce qu’il s’agit de l’entraîneur malgache, il a fait l’éloge de la jeunesse de son effectif. « C’est une grande première pour l’équipe. Nous sommes évidemment contents d’être en finale et ce sera aux jeunes de terminer le travail. Les deux équipes ont leurs chances mais nous sommes conscients que Pamplemousses a plus d’expérience que nous à ce stade de la compétition. J’espère que la fougue de la jeunesse pourra s’exprimer dans cette finale », a-t-il déclaré au MPFL Magazine. Cette finale s’annonce des plus palpitantes à Curepipe.

Nouveaux maillots

Les finalistes aux couleurs de leur sponsor

À titre d’information, pour la première fois de l’histoire de la Coupe de La République, les deux finalistes porteront les couleurs du sponsor. Pamplemousses et GRSE Wanderers délaisseront leur maillot traditionnel pour enfiler ceux du sponsor comme il avait été convenu lors de la signature du partenariat entre KFC et la Mauritius Professionnal Football League (MPFL). Les Nordistes enfileront le maillot rouge tandis que Les Rastas évolueront en blanc.

En lever de rideau à 13h

Des séances de tirs aux buts et des cadeaux à gagner

L’animation sera au rendez-vous à l’occasion de la finale de la Coupe de La République. Ainsi, le sponsor, KFC, prévoit des activités soutenues, agrémentées de séances de tirs aux buts destinées au public, en amont de la finale entre Pamplemousses et GRSE Wanderers, soit deux heures avant le coup d’envoi. Le public est invité à participer aux séances de penalty pour remporter des vouchers de Rs 50, Rs 100 et Rs 150. Un photobooth sera aussi mis en place. Les photos prises seront par la suite publiées sur la page Facebook de KFC Maurice. Par ailleurs, le Live Feed du KFC Republic Cup se fera sur la page Facebook : KFC Republic Cup 2017 appuyée par des instantanés de la finale. Idem sur la page Facebook de la MPFL.