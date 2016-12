KICK-BOXING — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE: Un nouveau mandat pour Isabelle Jeannot

La Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) a tenu son Assemblée générale élective, samedi dernier, à Roche-Brunes. C'est sans surprises qu'Isabelle Jeannot a été reconduite pour un deuxième mandat de quatre ans à la tête de cette fédération. Celle qui fait désormais partie de la commission féminine à la World Association of Kick-Boxing Organization (WAKO) à l'issue d'un congrès tenu en septembre dernier en Irlande, tout juste avant la tenue des Championnats du monde juniors, aura comme vice-président Allen Naraidoo.

Les autres élus sont Sanju Bhikoo, lequel a été maintenu à son poste de secrétaire, François Savriacouty (assistant-secrétaire), Fabrice Bauluck (trésorier), Patrick Pierre (assistant-trésorier), Steeves Isbester, Clifford Hosseny, Emmanuel Chauvin et Jessica Jocelyn (membres). Soulignons qu'Isabelle Jeannot a pris en main les destinées du kick-boxing mauricien début 2015 et, cette année, elle peut être fière des résultats obtenus par les tireurs lors des compétitions internationales. Fabrice Bauluck a remporté une ceinture mondiale en Afrique du Sud et une médaille d'or à la Coupe du monde en Russie.

Cédric Dinally et Anaëlle Coret ont, eux, remporté une médaille d'or et une de bronze respectivement lors de la Coupe du monde juniors en Hongrie. Alors que la seconde nommée s'est aussi offert une médaille d'argent lors des Championnats du monde juniors en Irlande. Avec le soutien de ses membres, Isabelle Jeannot a relancé la commission féminine et elle peut aujourd'hui se réjouir de l'intérêt grandissant des filles pour la pratique du kick-boxing.

À noter que pour 2017, l'objectif principal de la FMKBDA sera de briller aux Championnats du monde seniors au Brésil, tout comme en 2013 où Maurice avait remporté ses deux premiers titres, au Brésil toujours, grâce à Fabrice Bauluck et James Agathe.