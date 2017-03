KICK-BOXING-CEINTURE MONDIALE : Bauluck/Moutacim reporté à fin avril

La Fédération mauricienne de kick-boxing et disciplines assimilées (FMKBDA) prévoyait un gala grandiose le 1er avril au gymnase James Burty David à Trou-aux-Cerfs. Si les combats Maurice/Afrique du Sud sont maintenus, celui qui devait opposer Fabrice Bauluck au Belge d'origine marocaine Yassine Moutacim a été reporté à fin avril. Ce combat qui se déroulera finalement au complexe sportif de Beau-Bassin comptera pour la ceinture mondiale.

Ce report est dû au conflit qui existe entre la South African Kick-Boxing Association (SAKA) et la Ring Contact Fighting Art International (RCFAI). Le milliardaire sud-africain Joe Viljoen, président de cette dernière instance qui mettra la ceinture en jeu, n'acceptant pas de travailler de concert avec la SAKA.

« C'est vraiment dommage car ces deux instances auront dû régler leurs différends en interne et auraient pu penser en premier lieu à la promotion de la discipline », s'insurge Isabelle Jeannot, présidente de la FMKBDA. Deux dates ont ainsi été proposées à la RCFAI, soit les samedis 22 et 29 avril.

Toutefois, Joe Viljoen aurait opté pour le 6 mai. Une date qui ne ferait finalement pas l'unanimité du fait que la délégation mauricienne mettra le cap sur la Hongrie le 14 mai dans le cadre de la Coupe du Monde. « Nous ferons face à un manque de récupération et nous ne voulons prendre aucun risque », soutient l'entraîneur national, Judex Jeannot.

Malgré ce contretemps, Fabrice Bauluck, qui avait remporté cette ceinture l'année dernière suite à sa victoire avant la limite aux dépens du Sud-Africain Martin Mkhwebane, maintient sa préparation. Pour preuve, il s'était imposé face à Cédric Changou au cours des championnats nationaux low-kick le 25 février.

Reste que son adversaire âgé de 22 ans ne viendra avec pas la fleur au fusil. Lui qui s'est déjà exercé au niveau européen surtout en full-contact et en muay-thaï. Dans cette dernière spécialité, il avait enregistré deux victoires et trois défaites à fin de l'année dernière. Une de ses victoires ayant été obtenue face au Portugais Antonio lors des Xplosion Fight Series à Bangkok.

Quant au gala Maurice/Afrique du Sud, il devrait malgré tout maintenir ses promesses. Le combat vedette sera celui qui mettra aux prises James Agathe à Adrian Van Wyk. Ce dernier sera en quête de revanche face à un adversaire qui l'avait envoyé au tapis pour le compte lors de leur dernière confrontation.

Toujours est-il que ce gala permettra aux tireurs mauriciens d'avoir de nouveaux repères en vue de la Coupe du Monde prévue en mai en Hongrie et des championnats du monde qui se dérouleront en octobre au Brésil. Ce dernier rendez-vous demeurant l'objectif prioritaire de cette présente saison.