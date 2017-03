KICK-BOXING – CEINTURE PROFESSIONNELLE : Le combat de Bauluck pas pour de sitôt

Le champion du monde 2013 de kick-boxing, Fabrice Bauluck, ne remettra pas de sitôt en jeu sa ceinture mondiale, remportée fin mai de l'année dernière en Afrique du Sud lors de l'Arnold Classic South Africa. C'est le cas de le dire après que son combat prévu simultanément avec la rencontre Maurice-Afrique du Sud le 1er avril au gymnase James Burty David à Trou aux Cerfs, Curepipe, a été renvoyé. La raison étant un différend entre la fédération sud-africaine et le promoteur Sud-Africain Joe Viljoen. Selon l'entraîneur national, Judex Jeannot, la date du 6 mai a été proposée, mais elle pose cependant problème. Si ce combat devait avoir lieu cette année, Judex Jeannot le verrait bien après les Championnats du monde qui se dérouleront du 20 au 29 octobre, à Fortaleza au Brésil.

Les Mauriciens passionnés de kick-boxing auront à patienter avant de voir un combat professionnel en 10-12 rounds, et plus particulièrement Fabrice Bauluck en action. « C'est dommage que les deux instances sud-africaines ne se soient pas entendu sur cette soirée. La fédération sud-africaine et Joe Viljoen sont en conflit, d'où la décision de maintenir la rencontre Maurice-Afrique du Sud pour le 1er avril et de renvoyer le combat professionnel que devait disputer Fabrice », a déclaré Judex Jeannot. Ce dernier a ajouté que les deux parties ne voulaient pas se retrouver sur le même ring, mais il trouve étrange qu'elles étaient toutes deux engagées lors de la même soirée de l'Arnold Classic South Africa en mai dernier, à Johannesburg.

Judex Jeannot a indiqué que la date du 6 mai prochain a été avancée par Joe Viljoen et que la soirée allait comprendre une dizaine de combats. « Joe Viljoen a indiqué qu'il allait prendre en charge la venue des boxeurs étrangers. Malheureusement pour nous, le 6 mai pose problème », a-t-il fait remarquer. Car une semaine plus tard, une sélection de six tireurs mettra le cap sur la Hongrie pour participer à la Coupe du monde. Une étape importante pour ceux retenus pour disputer ensuite les Championnats du monde au Brésil. « Le promoteur a aussi parlé de la période de juin-juillet, mais je ne nous vois pas chambouler notre préparation pour aller vers un combat de 10 à 12 rounds. Si cela devait se faire, je verrais bien ce combat après les Mondiaux du Brésil », a-t-il fait ressortir.

D'autre part, l'entraîneur national a informé que la préparation se poursuit toujours dans de bonnes conditions et que les tireurs sont tous très motivés et déterminés à l'approche de la Coupe du monde d'abord, où six tireurs feront le déplacement, nommément le junior Warren Robertson, la cadette Stania Rathbone, Jessica Jocelyn, Fabrice Bauluck, James Agathe et Brian Jameer. La seule interrogation à ce jour demeure la participation de ce dernier. Selon Judex Jeannot, Brian Jameer a joué de la malchance cette année, car après un nez cassé à l'entraînement avant le championnat national low kick, ce dernier a été hospitalisé pendant quatre jours lors de la semaine écoulée. « C'est vraiment dommage pour Brian que tout cela lui arrive à un très mauvais moment. On va le suivre de près et, s'il n'est pas en mesure de participer à cette compétition, il ne fera alors pas le déplacement », a-t-il précisé.

Pour conclure, Judex Jeannot s'est dit satisfait du progrès accompli par les tireurs identifiés pour représenter le pays aux Mondiaux brésiliens. « Tout se passe bien et j'espère que tous ses efforts se matérialiseront en de bons résultats. Sauf imprévu, je reste convaincu que nos boxeurs reviendront avec leurs titres remportés en 2013 au Brésil », a-t-il conclu.