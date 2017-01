KICK-BOXING - CHAMPION D'AFRIQUE K1 : James Agathe, «Je veux tout gagner cette saison»

C'est un James Agathe plus déterminé que jamais et doté d'un moral à toute épreuve qui entame cette saison 2017. Le titre de champion d'Afrique K1 acquis le mois dernier à Rabat au Maroc l'a remis en selle, après la déception causée par la défaite en finale de la Coupe du Monde en Russie. Aujourd'hui, le tireur de la catégorie -81 kg veut tout écraser sur son passage et aspire à atteindre d'autres sommets.

Ceinture continentale, Coupe du Monde en Hongrie, World Games à Wroclaw en Pologne et championnats du monde au Brésil figurent au programme de James Agathe au cours des prochains mois. Il se veut donc ambitieux. «Je veux tout gagner cette saison afin d'atteindre l'excellence. Je souhaite que 2017 soit une excellente saison à tous les niveaux», laisse-t-il entendre. Tout en se donnant à fond dans sa préparation, il veut surtout mettre toutes les chances de son côté. Question de ne pas avoir de regrets.

Un mal pour un bien, pourrait-on dire, car la défaite en finale de la dernière Coupe du Monde en Russie face au tireur du pays hôte, Vlasislav Revuckly, a agi comme un électrochoc. «Il est vrai que je n'aime pas perdre. Même si cette défaite a été concédée face à un adversaire de la catégorie supérieure, il n'empêche que cela m'a donné un coup au moral. Il me fallait absolument me rebiffer«. L'occasion s'est donc présentée lors de ces championnats d'Afrique KI. Même si toutes les conditions n'étaient pas réunies, soit un déplacement à ses propres frais, des démarches à être effectuées dans un laps de temps limité ou encore un coach improvisé en un tireur tunisien, il n'empêche qu'il a pu repousser les assauts du Marocain Merzak Soufiane.

Un combat qu'il avoue avoir maîtrisé de bout en bout. «Même en l'absence de mon entraîneur attitré, je n'étais nullement démotivé. Evoluer face à un Marocain, quatre fois champion national, devant son public était un risque à prendre. Je n'ai ressenti aucune pression et je suis aujourd'hui heureux d'avoir gagné mon pari», fait ressortir James Agathe. Au bout de l'effort, la qualification pour les World Games prévus du 24 au 28 juillet. Même si le kick-boxing ne sera qu'une discipline de démonstration, il n'en demeure pas moins que le tireur mauricien compte justifier les espoirs placés en lui.

Le seul obstacle demeure sans doute le manque de sparring-partners à Maurice. A ce sujet, le tireur veut multiplier les déplacements afin d'atteindre les Mondiaux dans une forme optimale. L'échec des derniers Mondiaux lui est restée au travers de la gorge et cette nouvelle édition sera l'occasion de se retrouver sous les feux des projecteurs. Tout comme cela avait été le cas quatre ans de cela.