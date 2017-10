KICK-BOXING - CHAMPIONNAT NATIONAL  : Le K1 aujourd'hui à Grand Baie 

Après le comité régional de Pamplemousses, ce sera au tour de celui de Grand Baie de recevoir les tireurs de la fédération, aujourd'hui sur la zone de stationnement de l'hypermarché Super U, avec qui il organisera conjointement le championnat national K1. La compétition débutera à 14h et peut être même avant, au cas où il y a des éliminatoires. « Ce sera encore un autre bon championnat national dans le sens où le K1 est désormais un style très important et surtout très prisé actuellement dans le monde. C'est aussi très intéressant pour les boxeurs d'enchaîner une deuxième compétition en deux semaines et ce, après les inter-régions. Cela ne peut leur faire que du bien », a indiqué Judex Jeannot.

Pour ce dernier, l'organisation est en bonne voie et le comité régional de Grand Baie, aussi bien que l'hypermarché Super U, ont mis les bouchées doubles, avec notamment une campagne d'affichage pour valoriser le maximum possible de ce championnat national. Selon Judex Jeannot, 15 finales sont programmées, alors que les éliminatoires débuteront une heure plus tôt, soit à 13h, sur la zone de stationnement de l'hypermarché du nord. 44 tireurs se sont inscrits à cette compétition qui pour, Judex Jeannot, est encourageant surtout en cette période d'examen. «Avec un certain nombre d'absents en raison des examens de fin d'années, 44 boxeurs ont répondu présents. Ce qui n'est pas mal », a indiqué l'entraîneur national.

Lors de ce championnat de K1, ouvert à toutes les catégories d'âges, le public du nord aura l'occasion de découvrir une étoile montante du kick-boxing, nommément Sybella Leelah. Elle n'a que 13 ans et pourtant, elle possède déjà un gros potentiel. C'est ce que pense Judex Jeannot après l'avoir vu enchaîner une deuxième victoire de suite, le 23 septembre dernier, lors des inter-régions à Terre Rouge. Sybella Leelah s'est alors imposée face à Illary Joyeux de Curepipe chez les minimes de moins de 44 kg, un peu plus de deux mois après avoir pris le meilleur d'Angèle Nundoo, lors du championnat national de débutants à Quatre Sœurs dans l'est du pays.

Sybella Leelah sur sa lancée ?

Pour Judex Jeannot, la protégée de Karl Prosper a été tout simplement intraitable à Terre Rouge et ce, en dépit du fait qu'elle était grippée lors de cette compétition remportée sur le fil par le comité régional de BBRH (26 points) devant celui de Port-Louis (24 points) et Flacq (22 points). « C'était une belle victoire face à Illary Joyeux lors des inter-régions. C'est dire que le combat de ce dimanche sera très intense entre ces deux boxeuses », a-t-il fait remarquer. Selon Judex Jeannot, cela ne fait aucun doute que la jeune tireuse a les capacités pour viser le haut niveau. « Sybella Leelah n'a que 13 ans et il faut continuer à bien l'encadrer. Elle possède une belle marge de progression et il faudra qu'elle continue à bien s'appliquer », a-t-il déclaré.

L'entraîneur national se dit aussi heureux de constater le très bon travail effectué par l'entraîneur responsable de la région de Beau-Bassin/Rose-Hill, l'ancien tireur Karl Prosper. « Karl fait un travail formidable à BBRH et dans le cas de Sybella Leelah en particulier, je dois saluer l'énorme travail d'encadrement que son épouse Audrey et lui ont effectué », a-t-il fait remarqué. En revanche, a ajouté Judex Jeannot, Sybella Leelah ne pourra pas participer aux Championnats du monde juniors 2018 dans la mesure où les règlements permettent uniquement ceux ou celles âgés de 15 ans a y prendre part. « Il n'empêche qu'il y aura d'autres compétitions de haut niveau où elle pourra s'exprimer notamment en Afrique du Sud ou encore à La Réunion », a-t-il avancé.

Par ailleurs, la montée en puissance d'un certain nombre de jeunes comme Sybella Leelah ou encore Stania Rathbone et Warren Robertson pour ne citer qu'eux, fait cependant réfléchir Judex Jeannot. « Ces jeunes nous envoient tous des signaux forts. Nous avons même une équipe féminine qui ne cesse de grossir. Le gros problème demeure toutefois les finances », a-t-il déploré. Car selon lui, pour progresser davantage, il est très important d'offrir à ces jeunes régulièrement des combats de haut niveau à l'étranger. « Avons-nous les moyens de les offrir cette opportunité ? Sincèrement non. La fédération fait beaucoup d'effort en frappant à la porte des partenaires financiers, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que les autorités nous donne suffisamment de soutien pour répondre aux aspirations de ces jeunes surtout lorsqu'on trouve que le per diem a été supprimé lors des sorties internationales ? Il y a de quoi être inquiet », a précisé Judex Jeannot.