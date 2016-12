KICK-BOXING - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE K1 : James Agathe décroche la médaille d'or

Un cadeau de Noël pour James Agathe. Samedi dernier au Maroc, le tireur mauricien a décroché la médaille d'or au cours des championnats d'Afrique de kick-boxing, style KI au Maroc. Lors de la finale directe de la catégorie -81 kg face à un tireur du pays hôte, il s'est avéré nettement supérieur en s'imposant avec plus de vingt points d'écart. Un succès qui lui assure la qualification pour les World Games prévus l'année prochaine.

Dans un premier temps, la fédération mauricienne de kick-boxing et disciplines assimilées (FMKBDA) avait envisagé de faire l'impasse sur cette compétition. Après le forfait de Madagascar pour l'organisation, le Maroc s'était porté candidat à la dernière minute. D'où le court laps de temps au niveau de la préparation. Néanmoins, James Agathe avait décidé d'effectuer le déplacement à ses propres frais, et avait alors bénéficié de l'apport d'un entraîneur tunisien lors de son combat.

Au bout du compte, bien que n'évoluant pas dans son style de prédilection qu'est le K1, le tireur d'origine rodriguaise fera parler sa classe et son expérience. Un succès sans contestation lors de cette manifestation qui ne concernait que les catégories -71 kg à +86 kg. De par ce succès, James Agathe s'est davantage mis en confiance en vue des championnats du monde prévus au Brésil en octobre de l'année prochaine. Il tentera de réconquérir un titre perdu en 2015. Lui qui était devenu le premier tireur mauricien à décrocher le titre mondial en 2013 également au Brésil. Il devait être émulé le lendemain par Fabrice Bauluck. Outre les Mondiaux, il en sera à sa deuxième participation aux World Games. Lors de sa première tentative en Chine, il n'avait pu se retrouver sur le podium.

Il est à noter que James Agathe a connu une saison 2016 plus ou moins fructueuse. En Afrique du Sud en juin dernier, il avait décroché une ceinture en venant à bout du Sud-Africain Adrian Wan Wyk par K.O. Par la suite, à la Coupe du Monde en Russie, il avait décroché la médaille d'argent, suite à sa défaite en finale face au Russe Vladislavc Revuckly. Toutefois, faute d'adversaires chez les -81 kg, il s'était vu contraint de combattre dans une catégorie supérieure, soit celle des -86 kg. Il est également à signaler qu'il est invaincu sur le plan continental, ayant déjà décroché notamment trois titres de champion d'Afrique.