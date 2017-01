KICK-BOXING - CHAMPIONNATS DU MONDE (BRÉSIL) : Judex Jeannot, une confiance inébranlable en Fabrice Bauluck

Sortant de sa réserve habituelle, Judex Jeannot lâche sans ambages. «Fabrice va gagner. Il sera champion du monde cette année». L'entraîneur national de kick-boxing possède à coup sûr une confiance inébranlable en Fabrice Bauluck et hausse ainsi les enchères afin qu'il retrouve ce titre mondial acquis en 2013 et perdu deux ans plus tard. Il souligne également que James Agathe, également champion du monde quatre ans de cela, peut aspirer à une nouvelle consécration. Pour peu qu'il fasse parler son expérience.

Après une saison intéressante en 2016, marquée par un succès à la Coupe du Monde en Russie et l'obtention de la ceinture mondiale, Fabrice Bauluck tentera donc de relever ce nouveau défi, fort de la confiance placée en lui. «Dans le cadre de sa préparation, l'accent a été placé sur la boxe anglaise. Il a définitivement progressé aux poings et c'est pourquoi je demeure persuadé qu'il atteindra l'objectif fixé, soit le titre mondial. Certes, nous devrons procéder étape par étape», avance Judex Jeannot. Concernant James Agathe, il reconnaît que ce dernier devra saisir sa chance. «A 34 ans, James jouera sans doute une de ses dernières chances pour une nouvelle consécration mondiale. La victoire aux championnats d'Afrique K1 le mois dernier a du le mettre davantage en confiance et il devra maintenant faire montre de toute son expérience».

Ce sera donc à Fortaleza au Brésil du 21 au 29 octobre prochains que les tireurs mauriciens auront de nouveau rendez-vous avec l'histoire. «Le Brésil nous a porté chance en 2013. Nous irons de nouveau dans ce pays avec l'espoir de récupérer ces deux titres perdus», avance Judex Jeannot. Et de faire montre quand même de quelques regrets. «J'avais une des plus meilleures équipes sous la main. Nous aurions pu nous retrouver avec cinq tireurs en finale». Pour rappel, Facson Perrine, aujourd'hui converti au muay-thai, et Burtlan Simiss, qui a repris le chemin de l'entraînement, s'étaient inclinés en finale. De son côté, Boris Brissonnette n'avait pu passer le cap des quarts de finale.

Cette fois, les autres éventuels présélectionnés devraient être Brian Jameer et Jessica Jocelyn. Deux tireurs qui avaient obtenu la médaille d'argent lors de la dernière Coupe du Monde en Russie. Afin de mettre tous les atouts en faveur de ses protégés, l'entraîneur national a établi un programme de préparation qui reprend dès aujourd'hui sur piste. Par la suite, une confrontation face à l'Afrique du Sud, de même que les combats pour les ceintures détenues par Fabrice Bauluck et James Agathe depuis l'année dernière seront à l'agenda en mars. S'ensuivront la Coupe du Monde en Hongrie fin mai et une possible partiipation aux Internationaux d'Italie quelques jours plus tard. Un déplacement en Afrique du Sud en juillet ou août est également programmé.

«Nous voulons le maximum de frottements dans l'optique de ces championnats du monde. Il s'agira de tout focaliser sur cette échéance, avec notamment une préparation soutenue et un suivi médical adéquat», explique Judex Jeannot. De ce fait, il souhaite que les éventuels sélectionnés gagnent en confiance et détermination au fil des compétitions. Il compte également sur leur sérieux, en raison de l'investissement requis dans le cadre de la préparation de ces Mondiaux. Cette compétition achevée, ce sera la jeune garde qui sera sous les feux des projecteurs la saison prochaine avec les championnats du monde juniors. Warren Robertson, Stania Rathbone et Naomie Chauvin sont parmi ceux déjà identifiés pour fugurer au sein de la présélection. Les défis succèdant ainsi aux défis.....