KICK-BOXING—CHAMPIONNATS DU MONDE: Jameer et Agathe franchissent un premier obstacle

Une première journée intéressante pour les tireurs mauriciens engagés aux championnats du monde de kick-boxing. Au Syma Event and Congress Centre à Budapest en Hongrie, Bryan Jameer et James Agathe ont passé respectivement le cap du premier tour et des huitièmes de finale chez les -67 kg et -81 kg. Le premier nommé a fait la différence aux points (3-0) face au Grec Thomas Tsakanikas, tandis que James Agathe a pris la mesure du Sud-Africain Shaun Landon également aux points (3-0).

Reste que Bryan Jameer aura fort à faire au cours du huitième de finale prévu cet après-midi. Il trouvera ainsi sur sa route le Biélorusse Andrei Khamonak, vice-champion d’Europe en exercice. Même si la marche paraît a priori haute pour le tireur mauricien, qui en est à sa première participation aux Mondiaux, il n’en demeure pas moins qu’il jettera toutes ses forces dans la bataille afin de créer l’exploit. Il est à noter que les deux autres combats disputés dans cette catégorie et comptant pour le premier tour ont favorisé les desseins de l’Azéri Ruslan Musayev et du Kazakh Kappas Zhamalov.

De son côté, James Agathe a déjà affiché ses prétentions dans sa quête de retrouver son titre perdu. Face à Shaun Landon, il a évolué quelques crans au-dessus et s’est mis davantage en confiance en vue de son duel face au Bosnien Nikola Drobnjak, qui ne possède pas un palmarès impressionnant, comme en témoigne sa neuvième place obtenue lors des derniers championnats d’Europe. Ce dernier a repoussé le challenge de l’Américain Hugo Serrano aux points (3-0). Les autres qualifiés pour les quarts de finale ont été l’Iranien Mahmous Sattari, le Serbe Nikola Stosic, le Polonais Bartek Domalik, le Russe Ruslan Bikmenov, le Biélorusse Shelet Pavel et le Bulgare Yordan Yankov.

Outre Bryan Jameer, Boris Brissonnette sera en action cet après-midi. Pour rappel, il sera opposé au Croate Luka Tomic en huitièmes de finale. Une tâche délicate pour le représentant mauricien chez les -71 kg, qui sera ensuite opposé au n°1 de la catégorie, à savoir l’Azéri Ramal Aslanov, en cas de succès. Quant à Fabrice Bauluck, il sera également en action ce soir et sera opposé au Kazakh Mikhail Ivachenko, vainqueur de l’Argentin Jesus Meza Pedro hier soir. Un éventuel succès sera synonyme de podium.

Les résultats

-67 kg (1e tour) : Bryan Jameer b. Thomas Tsakanikas (Grèce) aux points (3-0)

-81 kg (1/8 de finale) : James Agathe b. Shaun Landon (Afrique du Sud) aux points (3-0)

Cet après-midi : -54 kg (1/4 de finale) : Fabrice Bauluck/Mikhail Ivachenko (Kazakhstan)

-67 kg (1/8 de finale) : Bryan Jameer/Andrei Khamonak (Biélorussie)

-71 kg (1/8 de finale) : Boris Brissonnette/Luka Tomic (Croatie)