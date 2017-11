KICK-BOXING - CHAMPIONNATS DU MONDE : Tirage délicat pour Jameer et Brissonnette

Le tirage au sort effectué hier soir dans le cadre des championnats du monde de kick-boxing n’a pas été tendre à l’égard de Bryan Jameer et de Boris Brissonnette. Le premier nommé devait effectuer son entrée en compétition cet après-midi au Syma Event and Congress Centre à Budapest en Hongrie dès le premier tour, tandis que Brissonnette devait affronter d’entrée le Croate Luka Tomic, médaillé d’argent lors de l’édition 2013 et champion d’Europe de full-contact. Par contre, le coup paraît plus jouable pour Fabrice Bauluck, James Agathe et Jessica Jocelyn, qui pourraient aspirer à une place sur le podium.

Catégorie -54 kg : Avec neuf engagés dans cette catégorie, le seul huitième de finale mettra aux prises le Kazakh Mikhail Ivachenko à l’Argentin Jesus Meza Pedro. Le vainqueur affrontera Fabrice Bauluck en quarts de finale. Il n’est pas à écarter que le tireur mauricien, avide de retrouver son titre perdu, croise le fer en demi-finales avec l’Azéri Chingiz Ahmadzada, considéré comme son plus sérieux adversaire. Ce dernier sera opposé à l’Espagnol Juan Rodriguez en quarts de finale.

Catégorie -67 kg : Pour son baptême du feu dans cette compétition mondiale, Bryan Jameer a été tiré face au Grec Thomas Tsakanikas. S’il passe ce premier obstacle, il devra se surpasser en huitièmes de finale face au Biélorusse Andrei Khamionak, classé n°1 de cette catégorie. 19 tireurs sont en action dans cette catégorie, alors que les deux autres combats comptant pour le premier tour mettront aux prises l’Azéri Ruslan Musayev au Bulgare Dimtar Penchev, et le Néo-Zélandais Michael King au Kazakh Kappas Zhamalov.

Catégorie -71 kg : Défi de taille pour Boris Brissonnette face à Luka Tomic, donné comme un des favoris de cette catégorie qui a attiré 19 tieurs. Le vainqueur de ce combat comptant pour les huitièmes de finale pourrait trouver sur sa route l’Azéri Ramal Aslanov, classé n°1. Ce dernier devrait en toute logique prendre la mesure du Bosnien Harris Biber ou du Suisse Nicolas Anthamatten, qui s’affrontent au premier tour.

Catégorie -81 kg : A priori un huitième de finale à la portée de James Agathe, qui sera opposé au Sud-Africain Shaun Landon, les Sud-Africains ayant jusqu’ici toujours réussi au champion du monde 2013. S’il franchit cet obstacle, James Agathe sera alors engagé en quarts de finale face au vainqueur du combat Nikola Drobnjak (Bosnie)/Hugo Serrano (États-Unis). Ils sont seize tireurs à aspirer à la consécration dans cette catégorie.

Féminin -52 kg : Face à la Hongroise Melinda Zsiga, qui évoluera devant son public, Jessica Jocelyn devra se tenir sur ses gardes. Un succès lui garantira une place sur le podium, mais une éventuelle demi-finale s’annonce des plus chaudes. Ce sera soit face à la Russe Kristina Ismailova ou la Turque Akar Dilek, qui s’affronteront en huitièmes de finale, ou la Serbe Saida Bukvic, tirée en quarts de finale.

Tirage au sort

— 54 kg : 1/4 de finale : Fabrice Bauluck/vainqueur Mikhail Ivachenko (Kazakstan)/Jesus Meza Pedro (Argentine)

— 67 kg : 1er tour : Bryan Jameer/Thomas Tsakanikas (Grèce)

— 71 kg : 1/8 de finale : Boris Brissonnette/Luka Tomic (Croatie)

— 81 kg : 1/8 de finale : James Agathe/Shaun Landon (Afrique du Sud)

Féminin-52 kg : 1/4 de finale : Jessica Jocelyn/Melinda Zsiga (Hongrie)