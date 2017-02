KICK-BOXING—CHAMPIONNATS DE MAURICE 2017: Le rendez vous sud-africain et les Mondiaux au Brésil en toile fond

Les championnats nationaux de kick-boxing (low kick) 2017 ont eu lieu samedi au complexe sportif de Beau-Bassin/Rose-Hill. Quinze combats étaient au programme de la rencontre dans 14 catégories. Quelques tireurs ont réalisé de bonnes performances et, pour la première fois, neuf éléments féminins étaient en action lors des éliminatoires. L’enjeu principal reste toutefois la participation à la rencontre qui opposera prochainement Maurice à l’Afrique du Sud dans l’île le 1er avril et les championnats du monde (seniors) en octobre au Brésil.

Pour son premier combat de la saison, le champion du monde 2013 de la catégorie 54 kg, Fabrice Bauluck (Mahébourg), s’est imposé face à Cédric Changou (Curepipe) en -57 kg. Malgré sa victoire, il soutient ne pas être complètement satisfait de son combat, ayant manqué pas mal d’ouvertures. « J’ai eu quelques difficultés à gérer la distance avec mon adversaire. Je n’ai pas pu faire ce que je voulais ni exploité les chances qui se sont offertes à moi. Il y a quelques aspects à améliorer », soutient-il.

Fabrice Bauluck confie également que cette année sera la sienne, car il compte à tout prix garder sa ceinture mondiale décrochée chez les pros en mai dernier lors du Arnold Classic en Afrique du Sud. « L’un de mes objectifs est de demeurer invaincu cette saison. J’ai débuté lentement mais j’espère finir comme je le souhaite. Quant à mon adversaire de la soirée, je dois dire qu’il a un bon potentiel, en espérant qu’il continuera ainsi car c’est la relève. »

En ce qui concerne Cédric Changou, c’était la troisième fois qu’il croisait le fer avec Fabrice Bauluck. Avec une préparation très intense après un moment d’arrêt, il a eu le temps de construire une façon propre à lui de boxer.

« Lors de mes déplacements pour les mondiaux, entre autres, j’ai eu l’occasion de connaître et de m’adapter à différents styles et techniques de combat. C’est ce qui fait que je suis parvenu à réaliser quelque chose de personnel ce soir (ndlr : samedi) malgré une défaite face à un boxeur qui, pour moi, est un modèle », fait ressortir Cédric Changou. Ce dernier déplore un peu sa condition physique qui n’était pas très bonne, mais il compte progresser et vise à atteindre à nouveau le même niveau qu’en mai dernier en Afrique du Sud.

Du côté des filles, la vice-championne du monde 2016 chez les juniors (-56 kg), Anaëlle Coret (Curepipe), a été surprise et déçue lors de la proclamation des résultats. En effet, après un moment de discussion entre juges et arbitre, la majorité s’est penchée en faveur de son adversaire Jessica Jocelyn, du club de Beau Bassin Rose-Hill. C’est la 5e fois qu’Anaëlle Coret et Jessica Jocelyn se rencontrent sur le ring. Quant à l’objectif de cette dernière, il demeure les prochains mondiaux en Hongrie.

S’il y a un boxeur qui a tapé dans l’œil, c’est Emmanuel Dallon, de Port-Louis. Ce tireur de la catégorie -67 kg s’est imposé face à Goah Omegany de Grand-Baie. « Il a fait trois combats en une journée et les a tous remportés. Je vois un potentiel en ce jeune », soutient l’entraîneur national, Judex Jeannot.

Dans l’ensemble, il estime qu’au début de la saison il est normal que les boxeurs ne soient pas à leur meilleur niveau. « La sélection a encore du travail à faire. Ce que je considère comme de bons boxeurs ne m’ont pas exceptionnellement surpris aujourd’hui mais moi je fonctionne par objectif. Cette année il y a la rencontre avec l’Afrique du Sud et les mondiaux. Je ne vais pas m’attarder sur les autres compétitions qui serviront toutefois de repères et de base d’amélioration. »

Il conclut en mentionnant que les places pour la rencontre du 1er avril sont encore à revoir et que le but est toujours d’offrir la chance à tout le monde de côtoyer un niveau supérieur selon les efforts qu’ils fournissent.

Résultats

GARÇONS

-24 kg : Yamin Buntonkee (BBRH) b. Rooney Soogree (Vac)

-51 kg : Manuelito Romeo (Mbg) b. Rivet Nigel (Ppm)

-57 kg : Jeff Françoise (GB) Emilio Baveuse (Flq)

-57 kg : Fabrice Bauluck (Mbg) b. Cédric Changou (Cpe)

-33 kg : Hansley Perrine (Rod) Adriano Dinally (PL)

-45 kg : Ravina Jean-Naël (Rod) b. Riley Ramadu (Vac)

-60 kg : Philippe Joranno (GB) b. Daren Matelot (Flq)

-36 kg : Johan Legrand (Ppm) b. Clive Carmaniolle (BBRH)

-67 kg : Emmanuel Dallon (PL) b. Goah Omegany (GB)

86 kg : Jérémie Rabais (QSrs) b. Donovan Pierre-Louis (GB)

-63.5 kg : Kersley Leopold (Cpe) b. Jérémie Agathe (Ppm)

-54 kg : Warren Obertson (BBRH) b. Cédric Dinally (PL)

-75 kg : Boris Brisonnette (BBRH) b. David Coret (Cpe)

FILLES

-52 kg : Stania Rathbone (Ppm) b. Béatrice Pierre (GB)

-56 kg : Jessica Jocelyn (BBRH) b. Anaëlle Coret (Cpe)