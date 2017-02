KICK-BOXING—CHAMPIONNATS NATIONAUX LOW-KICK: Éliminatoires et finales aujourd'hui à Beau-Bassin

Les éliminatoires et les finales des championnats nationaux low-kick se dérouleront finalement aujourd'hui à partir de midi au complexe sportif de Beau-Bassin. Dans un premier temps, les dirigeants de la Fédération mauricienne de kick-boxing et disciplines assimilées (FMKBDA) avaient envisagé d'organiser les éliminatoires hier vu le nombre élevé de combats. Toutefois, cette démarche s'est révélée infructueuse en raison de l'indisponibilité de la salle en ce jour férié.

Quoi qu'il en soit, cette première compétition de la saison s'annonce intéressante, dans le sens où plusieurs tireurs tenteront de marquer leur territoire en vue des échéances internationales, notamment les galas face à l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde en Hongrie et les championnats du monde seniors au Brésil. Ce sera le cas pour Fabrice Bauluck, qui sera opposé à Cédric Changou en finale de la catégorie -57 kg, ou encore de Jessica Jocelyn et Annaelle Coret, qui défieront respectivement Émilie Gaspard et Béatrice Figon.

De son côté, Boris Brissonnette, après une année sabbatique, effectuera un retour à la compétition pour affronter David Coret. Par contre, Brian Jameer, victime d'une fracture du nez, ne sera pas de la partie. Retour à la compétition également pour Cedrick Dinally, médaillé d'or à la dernière Coupe du Monde juniors, qui sera opposé Dilano Gérard.

La soirée, avec les finales débutant à 18h, s'annonce donc intéressante, d'autant que la FMKBDA sortira les grands moyens avec un jeu de lumière et de l'animation, tout comme cela avait été le cas lors de la Nations Cup l'année dernière. Cela afin de donner encore plus de valeur aux tireurs.

Par ailleurs, la FMKBDA est en présence d'une invitation pour un gala prévu à l'île de La Réunion le 20 mai. Même si les meilleurs tireurs seront engagés à cette période à la Coupe du Monde en Hongrie, deux éléments masculins et une tireuse devraient tout de même effectuer le déplacement. Le choix devrait être effectué à l'issue des championnats nationaux full-contact prévus en avril.

De son côté, Christian Calou, membre de la fédération, se déplacera en Jordanie le 9 mars afin d'assister au Congrès de la Fédération internationale de boxe arabe. Cet organisme vise à promouvoir le kick-boxing en Afrique.