KICK-BOXING — COUPE DU MONDE : Agathe et Bauluck en finale aujourd'hui

La Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) sera représentée aujourd'hui en finale de la Coupe du monde de la World Association of Kick-Boxing Association (WAKO) en Hongrie par Fabrice Bauluck et James Agathe. Le premier nommé sera opposé dans la catégorie des moins de 54 kg au Brésilien Rafaël Spin, alors que James Agathe boxera, lui, face au champion d'Europe en titre, soit le Serbe Nicolas Stosic. Jessica Jocelyn était en action hier après-midi pour une place en finale, mais elle a été battue aux points dans la catégorie des moins de 52V kg face à la Moldave Nicoleta Cotun. Elle décroche tout de même la médaille de bronze. À noter que Brian Jameer (-71 kg) a été éliminé en huitième de finale face à l'Ukrainien Olekshi Mykhailov, alors que les juniors Stania Rathbone (-52 kg) et Waren Robertson (-54 kg) ont été tous deux battus en demi-finale et décrochent chacun une médaille de bronze.