KICK-BOXING – COUPE DU MONDE EN RUSSIE: Sérieux test après la désillusion serbe

La participation mauricienne aux Mondiaux seniors de la World Association of Kick-Boxing Organization (WAKO) de Serbie en 2015 est toujours en travers de la gorge. Une compétition où seul Fabrice Bauluck s'était distingué avec une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 54 kg. Afin de ne pas se rater une fois encore, l'entraîneur national, Judex Jeannot, compte beaucoup sur la Coupe du monde prévue cette semaine (21 au 26) en Russie, afin de bien prendre ses repères en vue de l'événement de 2017.

Cette année, la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) a choisi de privilégier, pour la première fois, une participation à la Coupe du monde en Russie et non à celle d'Hongrie, qui s'est tenue en avril dernier. L'objectif étant de découvrir un tout autre niveau et surtout se mesurer aux Russes, réputés pour être les meilleurs mondiaux dans le sport pied-poing. Ce sera aussi l'occasion pour Judex Jeannot et ses tireurs de faire un premier bilan, une année après la pâle performance en Serbie. « Comme je l'ai souvent expliqué, notre performance a été très médiocre en Serbie. Il fallait prendre des mesures très fortes d'où la décision de participer à la Coupe du monde en Russie cette fois. Les Russes sont les meilleurs dans ce domaine et il n'y a pas mieux pour faire une évaluation », a-t-il déclaré.

Selon l'entraîneur national, l'objectif premier est de jauger la progression de ses boxeurs après plusieurs mois de travail avant de se projeter ensuite vers les Championnats du monde de l'année prochaine. « La compétition sera très dure. Il n'empêche que le but est surtout de découvrir ce kick russe très particulier. Car je suis convaincu que cela nous donnera une idée plus précise de la valeur de nos boxeurs. On prendra nos repères et à partir de là, on tâchera de s'améliorer en apportant les ajustements nécessaires », a fait remarquer Judex Jeannot.

Jessika Jocelyn porte-drapeau du kick féminin

Judex Jeannot, qui accompagnera la délégation, a ajouté que les cinq sélectionnés que sont Fabrice Bauluck (-54 kg), Béatrice Figon (-52 kg), Jessika Jocelyn (-56 kg), Brian Jomeer (-71 kg) et James Agathe (-81 kg) sont tous dans de bonnes dispositions à quelques heures du départ. « Ils ont tous très bien progressé et j'attends maintenant d'eux qu'ils nous sortent tous une belle boxe en Russie », a-t-il fait ressortir. Judex Jeannot voudrait surtout voir Jessika Jocelyn enchaîner sur une belle note, elle qui possède une longue expérience en tant que boxeuse. Elle avait d'ailleurs pris part à la Coupe du monde en Hongrie, mais n'avait pu passer les préliminaires. « À travers cette compétition, Jessika est appelée à booster davantage le kick-boxing féminin », a-t-il expliqué.

Judex Jeannot est d'ailleurs confiant que Jessika Jocelyn sera à la hauteur en Russie et ce, malgré ses 33 ans. Selon lui, la tireuse est une fille déterminée et surtout très disciplinée qui peut servir de modèle en cas de bonne performance. « Jessika s'est beaucoup investie dans sa préparation. Elle est sur la bonne voie et devrait bien faire. Elle s'est d'ailleurs imposée lors de son déplacement, cette année, en Afrique du Sud. J'aurai bien aimé la voir terminer cette coupe du monde sur une bonne note. Par la suite, c'est sûr que son expérience sera très importante à la commission féminine qui, je dois souligner, marche très bien », a-t-il avancé.

Un passage obligé pour les jeunes

Pour ce qui est de Cédric Dinally, il ne sera pas de la partie en raison d'une fêlure aux côtes lors de son tout premier combat senior récemment face à Fabrice Bauluck. « Le Dr Allan Naraidoo l'a ausculté et il nous a conseillé qu'il était préférable de ne pas prendre de risque. C'est donc Béatrice Figon qui le remplacera », a indiqué Judex Jeannot. En revanche, le jeune Brian Jomeer sera lui bien de la partie. L'entraîneur national dira toutefois que les choses seront compliquées surtout avec le niveau qui est attendu en Russie. Il n'empêche, a-t-il souligné, qu'il est très important de côtoyer ce niveau. « Ce n'est qu'en rencontrant les meilleurs qu'on progressera et deviendra encore plus fort. Comme je le dis toujours, l'important n'est pas uniquement de gagner mais surtout de bien boxer. »

À noter que Brian Jomeer, 20 ans, a eu l'occasion de tirer, cette année au Gabon, pour une ceinture intercontinentale. Combat qu'il avait malheureusement perdu face à un adversaire chevronné, mais plus expérimenté que lui. « C'est sûr que ce genre de combat apporte énormément à un boxeur. Il avait, de plus, très bien boxé à l'issue d'un combat très serré. C'était très limite. C'est pour dire que Brian est un jeune qui possède beaucoup de qualités », a-t-il souligné. Pour conclure, Judex Jeannot s'est dit confiant que James Agathe et Fabrice Bauluck sauront eux bien se défendre de par leurs longues et riches expériences à ce niveau de la compétition.

CHAMPION DU MONDE EN 2013: Fabrice Bauluck en mode reconquête

Cette coupe du monde a un goût très particulier pour Fabrice Bauluck, dans le sens où il compte en faire son tremplin en vue des Mondiaux de l'année prochaine. « Les mondiaux de Serbie ont été une déception sur un plan personnel. Je n'ai toujours pas digéré cette défaite. Mon objectif n'était pas la médaille de bronze. Je compte ainsi me servir de cette compétition en Russie pour ensuite rebondir l'année prochaine aux Mondiaux. Mon objectif est de montrer à nouveau que je peux reconquérir mon titre de champion chez les moins de 54 kg », a-t-il déclaré. Selon lui, cette Coupe du monde lui permettra de poursuivre le changement entamé au niveau de sa façon de boxer.

Car pour lui, il est très important d'évoluer, d'autant que ses adversaires savent tous comment il boxe. « Mon objectif est de surprendre mes adversaires et cela commence dès cette Coupe du monde. Je crois dans mon potentiel et dans mes qualités. Je sais que je peux reconquérir mon titre l'année prochaine et je vais le faire », a-t-il soutenu. Boxeur complet qu'il est, Fabrice Bauluck a indiqué vouloir encore s'améliorer aux poings. « J'utilise beaucoup plus mes pieds. Depuis quelques mois déjà s'est opéré un changement au niveau de ma boxe. Cela va prendre du temps, mais cela commence à venir petit à petit. Mon but est aussi de boxer plus relâché. Ce qui m'aidera à être encore plus fort. »

À bientôt 30 ans, Fabrice Bauluck est convaincu que c'est l'âge idéal pour frapper encore un gros coup. « On n'est plus très jeune, mais la maturité, l'expérience acquise au cours de ces nombreuses années, me rendront encore meilleur. C'est le moment propice pour enchaîner les grosses performances. À commencer par cette présente Coupe du monde où je ferai mon maximum pour gagner », a-t-il conclu.