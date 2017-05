KICK-BOXING COUPE DU MONDE (Hongrie) : James Agathe parvient en finale

Une nouvelle finale pour James Agathe à la Coupe du Monde de kick-boxing. Opposé à l’Autrichien Patrick Grabner hier en fin d’après-midi à Budapest en Hongrie, le représentant mauricien dans la catégorie-81 kg s’est avéré trop fort en s’imposant par K.O. à la troisième reprise. Il sera en action aujourd’hui ou demain face au Serbe Nikola Stosic, champion d’Europe en exercice. Ce dernier a pris la mesure du Français Sébastien Duclot.

Par contre, Brian Jameer (catégorie -71 kg seniors) et Stania Rathbone (catégorie -52 kg Younger Juniors) ont été éliminés d’entrée. En action lors de l’unique huitième de finale, le tireur mauricien s’est incliné face à l’Ukrainien Olekshi Mykhailov. Ce dernier devait affronter le Russe Kamil Murtugaliev en quarts de finale. Quant à Stania Rathbone, elle s’est inclinée face à la Finlandaise Noora Al-Saffu en demi-finales et devra se contenter de la médaille de bronze.

Pour rappel, les trois autres tireurs seront en action aujourd’hui et demain. Fabrice Bauluck disputera la finale directe de la catégorie -54 kg face au Brésilien de 21 ans Rafael Spin, Jessica Jocelyn en découdra en demi-finale de la catégorie -52 kg avec la Moldave Nicoleta Cotun, tandis que Warren Robertson effectuera ses premiers pas dans cette compétition en affrontant le Moldave Maxim Cazacu. Ce sera lors de la demi-finale de la catégorie -54 kg chez les Older Juniors.

Dalon et Brissonnette en action à La Réunion

Deux autres tireurs mauriciens seront également en action au niveau international ce soir. Emmanuel Dalon (catégorie-67 kg) et Boris Brissonnette (-71 kg) défendront le quadricolore lors d’une compétition organisée par la Ligue réunionnaise de kick-boxing, muet thaï et disciplines assimilées au gymnase Plateau-Cailou à Saint-Paul. Dalon devrait affronter un tireur de l’île soeur, tandis que Brissonnette sera engagé dans un tournoi international qui comprendra le Malgache Espérant Célestin, un Réunionnais et un Thaïlandais. Ils sont accompagnés de l’entraîneur Karl Prosper et du juge-arbitre international Steeves Isbester.

Les Mondiaux en Hongrie

Programmés pour Bahia au Brésil fin octobre, les championnats du monde seniors se dérouleront finalement à Budapest en Hongrie du 4 au 12 novembre. Cette décision a été prise par la World Association of kick-boxing Organisation (WAK0) en raison de problèmes internes au Brésil. Vu que le temps était trop limité pour lancer un appel de candidatures en vue de l’organisation, un accord est intervenu entre cet organisme et la fédération hongroise, de même qu’avec le promoteur Istvan Kiraly. Les catégories concernées seront K1, low-kick et light-contact.