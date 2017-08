KICK-BOXING - GALA RÉUNION/MAURICE 2017 : Fortunes diverses pour les Mauriciens

Une victoire et deux défaites. Ainsi se chiffre la prestation des représentants mauriciens lors du gala de kick-boxing tenu samedi dernier à Vincendo (La Réunion). Au cours de ce gala Réunion/Maurice, le jeune Warren Robertson a sauvé la mise dans la catégorie -54 kg chez les juniors. En revanche, Nacish Jankee s’est incliné aux points, tandis que Darren Matelot a concédé une défaite avant la limite, soit vers la fin de la deuxième reprise.

Après sa médaille de bronze acquise à la Coupe du Monde en Hongrie, Warren Robertson s’est de nouveau montré performant. Face à William De Bonne, il a fait la différence aux poings. L'entraîneur de la région de Grand-Baie et présent à la tête de cette délégation, Didier de Robillard, ne cache pas son appréciation de la prestation de ce jeune tireur. « Il a réalisé un très bon travail aux poings, tout en suivant les consignes. Warren est définitivement un tireur fort prometteur. » Selon lui, Nicesh Jankee avait abordé son combat en classe B trop crispé. « Cela lui a coûté la victoire, car il est revenu fort sur la fin. »

Quant à Darren Matelot, engagé dans un tournoi à quatre, il s’est retrouvé en difficulté à la deuxième reprise du combat qui l’opposait à Salakevan en classe A. Malgré toute sa volonté, la marche était sans doute trop haute pour le représentant mauricien chez les -63,5 kg. Ces échanges avec l’île sœur devraient se poursuivre au niveau des jeunes et de la gent féminine.

Reste que ce gala terminé, les projecteurs seront maintenant braqués sur le déplacement en Afrique du Sud à la fin de ce mois. Le seul absent de marque sera James Agathe, qui avait participé récemment aux World Games en Pologne. Pour rappel, il s’était incliné d’entrée face à l’Américain Omari Boyd. Sinon, Fabrice Bauluck évoluera dans une catégorie supérieure, soit celle des -57 kg.

Les autres tireurs en action seront Boris Brissonnette, Brian Jameer, Emmanuel Dalon, Warren Robertson, Jessica Jocelyn, Béatrice Pierrre et Tania Rathbone. Ils seront accompagnés de l’entraîneur national, Judex Jeannot, et de l’arbitre-juge Ombretta Nanine. Pour certains de ces tireurs, il s’agira de confirmer dans l’optique des prochains championnats du monde prévus en Hongrie en novembre.

Pour rappel, le gala Maurice/Afrique du Sud tenus dans l'île en avril avait tourné nettement en faveur des locaux, qui avaient ainsi réalisé le carton plein. Il est à noter qu’au niveau local, une compétition pour les Kids (7-12 ans) se déroulera le samedi 26 août à Curepipe. Deux tireurs de Rodrigues aussi devraient être présents.