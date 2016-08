KICK-BOXING : Jorano Philippe en action cet après-midi

Jour de vérité aujourd'hui pour Jorano Philippe dans le cadre des championnats du monde cadets et juniors de kick-boxing. Au City West Hotel & Convention Centre à Dublin en Irlande, le tireur de la catégorie -60 kg défiera le Bulgare Nirchev Ogniyan lors des quarts de finale. Un éventuel succès lui garantira une place sur le podium. De son côté, Annaëlle Coret sera en action demain face à la Russe Anastasia Zhoroava en demi-finales de la catégorie -56 kg.

Épreuve de feu donc pour Jorano Philippe, qui en sera à sa première participation à une compétition mondiale. « Selon les renseignements obtenus auprès de l'entraîneur Clifford Hosseny, Jorano paraissait crispé ce matin. Néanmoins, il devra gérer la situation. S'il est fort dans la tête, il passera le cap », soutient l'entraîneur national, Judex Jeannot. Un premier combat comptant pour cette catégorie s'est déroulé hier et a vu la qualification pour les quarts de finale du Polonais Damian Wawrzyniak aux dépens de l'Italien Gianluca Trotti.

Par ailleurs, la participation de Cedrick Dinally pour la Coupe du Monde seniors en Russie du 21 au 27 septembre semble compromise. Le médaillé d'or de la Coupe du Monde juniors s'est blessé aux côtes lors de son duel face à Fabrice Bauluck lors des derniers championnats nationaux K1 tenus à Grand-Baie. Si ce forfait se confirme, la sélection mauricienne ne comprendra plus que quatre tireurs, à savoir Jessica Jocelyn, Fabrice Bauluck, Brian Jameer et James Agathe.

Dans un autre ordre d'idées, il est à signaler qu'Isabelle Jeannot a été élue au sein de la Commission féminine de la World Association of kick-boxing organisation (WAKO). Et ce, à l'issue des élections tenues dimanche à Dublin. La présidente de la Fédération mauricienne de kick-boxing et disciplines assimilées (FMKBDA) se retrouvera au sein de ce comité en compagnie de Diane Greaves (Trinité etTobago), Jacqueline Walter (Canada), Aboa Zanga (Cameroun), Tara Jay (Nouvelle Zélande), Sahnaz Mirhaidari (Iran) et Thea Thérèse Naess (Norvège).

Ce comité sera présidé par la Polonaise Kate Kocziewska et comprendra également l'Italienne Francesca Falconi et la Serbe Marijana Pelevi.