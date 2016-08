KICK-BOXING : Les meilleures chances à Anaëlle Coret

Pour la première fois de son histoire, la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) sera représentée par une fille aux Championnats du monde, qui débutent demain en Irlande. En effet, Anaëlle Coret combattra chez les juniors des moins de 56 kg dans une compétition qui prend fin samedi prochain, à Dublin. Jorano Philippe a aussi fait le déplacement et sera lui engagé chez les moins de 60 kg. Les deux tireurs, qui sont accompagnés de l'entraîneur Clifford Hosseny, devraient entrer en compétition demain après la pesée officielle et la visite médicale qui se tiennent ce week-end.

La dernière fois qu'un tireur mauricien a brillé aux Mondiaux juniors remonte à 2006. Deux ans après avoir remporté son premier titre, Fabrice Bauluck offrait à Maurice une deuxième médaille d'or dans cette même compétition. Depuis, Maurice n'a jamais été en mesure d'aller chercher le précieux métal. Cette fois encore, les choses s'annoncent difficiles, même si l'entraîneur national, Judex Jeannot, est d'avis qu'Anaëlle Coret possède de bonnes chances d'aller loin dans cette compétition. « Il est un fait qu'Anaëlle se prépare depuis l'année dernière, car il était question qu'elle seule fasse le déplacement. Mais par la suite, il a été décidé qu'un deuxième représentant soit du voyage. Cela fait que Jorano ne possède pas autant de travail qu'Anaëlle », a-t-il déclaré.

Selon Judex Jeannot, la préparation d'Anaëlle Coret s'est très bien passée et, qui plus est, la tireuse a beaucoup progressé depuis sa défaite à la Coupe du monde en avril dernier en Hongrie. Elle avait alors disputé qu'une rencontre et décroché le bronze malgré cette défaite. « Anaëlle était passée à côté en Hongrie. Elle n'avait jamais pu s'exprimer. Je pense toutefois que cela lui a fait du bien de découvrir ce niveau de la haute compétition. Elle a ensuite battu une Sud-Africaine vice-championne du monde junior lors d'un déplacement en Afrique du Sud. Ce qui n'est pas rien. Sur ses derniers entraînements, elle a démontré encore plus d'assurance et de maîtrise. Ce qui me fait dire qu'elle peut aller très loin lors de ces Mondiaux à condition de rester concentrer et d'appliquer les consignes », a-t-il fait remarquer.

Jorano Philippe invaincu à ce jour

Même si la préparation s'est très bien passée, Judex Jeannot a indiqué que du travail reste à faire au niveau psychologique. « Ce sont des jeunes et avec les jeunes, on ne sait jamais comment ils vont réagir. J'espère qu'elle se servira de son échec en Hongrie pour rebondir, et ce, comme elle l'a parfaitement fait lors de l'échange face à l'Afrique du Sud », a-t-il souligné. Il est d'avis que la tireuse devra aussi avoir un brin de chance et espérer bénéficier d'un bon tirage. Ce qui lui permettra, a-t-il dit, de se mettre en confiance et d'aborder la suite du tournoi avec plus de sérénité.

Pour ce qui est de Jorano Philippe, l'entraîneur national a expliqué que cela fait trois mois depuis qu'il s'entraîne régulièrement à Roche-Brunes avec les autres tireurs de la sélection nationale. Licencié dans le club de Grand Baie, Jorano Philippe a tout de même la chance de pouvoir s'entraîner avec le champion du monde des moins de 81 kg de 2013, James Agathe. « La chance de Jorano, c'est de pouvoir compter sur l'expérience de James. Ce qui demeure un élément très important dans sa progression », a fait ressortir Judex Jeannot.

Selon lui, Jorano Philippe est un jeune qui n'a cessé de progresser au cours des dernières compétitions. « Ce que j'aime avec Jorano, c'est malgré le fait qu'il n'est pas un grand technicien, il n'a jusqu'ici pas connu de défaite. Je pense aussi que le fait de pouvoir s'entraîner avec James est une grosse motivation pour ce jeune boxeur. Il possède encore des déchets au niveau technique et, malheureusement, on n'a pas pu changer grand-chose en peu de temps. Il n'empêche qu'il a ses qualités propres à lui qui peuvent très bien l'aider à réaliser une bonne performance », a-t-il avancé.

CEINTURE MONDIALE À MAURICE : La date reste à être finalisée

La FMKBDA s'est vue offerte, il y a un mois, la possibilité par le promoteur sud-africain Viljoen d'organiser une grande soirée de kick pour fin octobre ou début novembre prochain. Une soirée au cours de laquelle Fabrice Bauluck (-54 kg) mettra en jeu sa ceinture mondiale professionnelle, gagnée en Afrique du Sud, face à un tireur américain. Idem pour l'autre ceinture remportée par James Agathe (-81 kg). Selon Judex Jeannot, les négociations bloquaient à un moment donné sur un point financier, car vu le coût élevé de l'organisation, la fédération avait demandé au promoteur de prendre en charge les frais de déplacement des deux tireurs étrangers aussi bien que les cachets qui seront mis en jeu, alors que la fédération s'assurera, elle, de l'hébergement et autres frais locaux. « Le promoteur a finalement accepté de partager les frais et a proposé que la compétition se tienne en novembre prochain », a-t-il déclaré. Selon Judex Jeannot toutefois, cette période pose problème, car des tireurs seront engagés, fin septembre, à la Coupe du monde en Russie, alors qu'en novembre sont prévus les Championnats d'Afrique à Madagascar. La fédération devrait se rencontrer aujourd'hui pour finaliser une date.

ARBITRAGE : Steeves Isbester en Irlande depuis hier

Le responsable de la commission des arbitres de la FMKBDA, Steeves Isbester, a mis le cap hier sur l'Irlande dans le but de passer un examen pour décrocher son certificat de Grade 1 auprès de la World Association of Kick-Boxing Organization (WAKO). Cet examen (théorie et pratique) est prévu pour demain et si tout se passe bien, il pourra alors officier lors de ces Mondiaux juniors. C'est grâce à ses moyens et au soutien des sponsors qu'il a pu prendre l'avion pour l'Irlande. « Je remercie la municipalité de Port-Louis pour son soutien aussi bien que deux autres sponsors qui ont toutefois tenu à garder l'anonymat. Je détiens un Grade 2 et c'est très important pour moi de décrocher ce Grade 1 et devenir un arbitre international. Ce qui me permettra alors de diriger des stages et séminaires », a-t-il déclaré.