KICK-BOXING—MONDIAUX CADETS ET JUNIORS: Annaëlle Coret vise la consécration cet après-midi

Annaëlle Coret est en passe de rejoindre Fabrice Bauluck au palmarès des championnats du monde juniors de kick-boxing. En fin d'après-midi (17h) aujourd'hui, la première tireuse mauricienne engagée dans cette compétition devait être à la recherche de la consécration dans la catégorie -56 kg. Un défi qu'elle tente de relever lors de la finale prévue face à la Croate Anamarija Cvrk au City West Hotel & Convention Centre à Dublin en Irlande.

Du côté de la Fédération mauricienne de kick-boxing et disciplines assimilées (FMKBDA), tous les espoirs sont permis. « Le coup est jouable, surtout au cours de son super combat en demi-finales au cours duquel elle a évolué à l'aise. Annaëlle possède de fortes chances de décrocher le titre », avance l'entraîneur national, Judex Jeannot.

Une confiance décuplée au vu de la prestation de la tireuse mauricienne en demi-finales face à la Russe Anastasia Zhorova, hier après-midi. Cette dernière, qui possède à son palmarès le titre mondial dans la catégorie -48 kg chez les cadettes, a été expédiée à deux reprises au tapis et s'est finalement inclinée aux points à l'unanimité des juges.

Cette prestation d'Annaëlle Coret a également ébloui l'entraîneur Clifford Hosseny. « Bien que menée à l'issue de la première reprise, elle a su faire preuve de détermination pour prendre les devants par la suite. J'ai encore en mémoire ce direct du droit qu'elle a expédié pour envoyer la Russe au tapis. »

Reste désormais un dernier obstacle avant de décrocher le métal précieux. La Croate, qui a de son côté vaincu la Russe Natalia Lopatina avant la limite, viendra aussi défendre chèrement ses chances. D'autant qu'elle possède une certaine expérience internationale, ayant participé aux championnats d'Europe en Espagne l'année dernière.

« C'est une tireuse très mobile sur le ring, mais qui boxe d'une façon désordonnée. Nous saurons mettre en place la tactique appropriée pour forcer la décision en notre faveur », explique Clifford Hosseny. Étant donné qu'Annaëlle Coret est avantagée à l'allonge, elle tentera de garder son adversaire à distance. Quoi qu'il en soit, l'expérience acquise à l'issue de la Coupe du Monde en Hongrie et lors des Arnold Classics en Afrique du Sud lui permettra d'évoluer davantage en confiance et de réaliser son rêve.