KICK-BOXING MONDIAUX CADETS ET JUNIORS : Pas de podium pour Jorano Philippe

L'aventure aux championnats du monde cadets et juniors de kick-boxing aura été de courte durée pour Jorano Philippe. Engagé en quarts de finale de la catégorie -60 kg hier après-midi au City West Hotel & Convention Centre à Dublin (Irlande), le tireur mauricien s'est incliné aux points à l'unanimité des juges face au Bulgare Nirchev Ogniyan. Cet après-midi, Annaëlle Coret briguera une place en finale de la catégorie -56 kg face à la Russe Anastasia Zhorova.

Pour son baptême du feu lors d'une compétition mondiale, Jorano Philippe est tombé sur plus fort que lui. Même s'il avait pris une légère avance à l'issue de la première reprise, il n'a pu gérer la situation par la suite face à un adversaire qui possédait sans doute plus de métier.

« Il a manqué de lucidité et de construction dans sa boxe. J'estime également que la pression était trop forte pour lui et qu'il a eu des difficultés à se retrouver dans un tel environnement. Il reste à espérer qu'il sorte grandi de cette compétition, malgré ce revers », analyse l'entraîneur national, Judex Jeannot.

Désormais, les dernières chances mauriciennes reposent sur les épaules d'Annaëlle Coret. Si elle possède déjà un vécu, avec sa participation à la dernière Coupe du Monde, il n'en demeure pas moins que sa tâche s'annonce délicate. Face à elle se dressera Anastasia Zhorova, qui possède déjà à son palmarès le titre mondial chez les juniors acquis dans la catégorie -48 kg il y a deux ans en Italie. Autant dire que la jeune Curepipienne, qui a déjà décroché la médaille de bronze, devra se surpasser.