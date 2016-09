KICK-BOXING — MONDIAUX JUNIORS EN IRLANDE: Anaëlle Coret chute en finale

La Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) espérait voir enfin un autre tireur sur le toit du monde chez les juniors, dix ans après le dernier sacre de Fabrice Bauluck chez les moins de 54 kg. Malheureusement, Anaëlle Coret, qui était engagée vendredi lors de la finale des moins de 56 kg, a chuté en finale face à la Croate Anamarija Cvrk. Une médaille d'argent qui est tout de même bonne à prendre, a déclaré Anaëlle Coret, malgré la déception de n'avoir pu aller chercher le précieux métal qui lui tendait pourtant les mains.

Lorsque Week-End l'a téléphoné hier matin à Dublin (Irlande), Anaëlle Coret arrivait à peine à cacher sa déception. « Je tenais tant à cette médaille d'or. Je me sentais du reste capable surtout après avoir tant donné à l'entraînement. J'avais les qualités pour être championne du monde, mais les choses se sont déroulées autrement », a-t-elle expliqué. Après avoir battu la championne du monde cadette 2014 des moins de 48 kg, jeudi, nommément la Russe Anastasia Zhorova, la Mauricienne pensait pouvoir ensuite réaliser l'exploit. Mais elle a dû se contenter de l'argent.

Selon Anaëlle Coret, Anamarija Cvrk était un adversaire à sa portée. « Toutefois, elle n'a fait que s'accrocher à moi. Ce qui m'a beaucoup gêné. J'ai été incapable de développer ma boxe. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai perdu cette finale. Cette défaite fait toutefois partie du sport. La route est encore longue et je suis convaincue de pouvoir bien faire à l'avenir », a-t-elle fait remarquer.

Pour sa part, son entraîneur Clifford Hosseny, qui l'avait accompagné en Irlande, s'est dit satisfait de cette médaille d'argent, même s'il reste convaincu que la médaille d'or était à sa portée. « Anaëlle n'a jamais été en mesure de reproduire sa performance de la demi-finale. Je dois dire qu'elle a été gênée par son adversaire qui s'est beaucoup accrochée à elle. Elle a eu beaucoup de difficulté à développer sa boxe dans ces conditions. Je n'arrive d'ailleurs toujours pas à comprendre comment et pourquoi l'arbitre n'a pas pénalisé la Croate. J'ajouterai que l'arbitrage a joué contre Anaëlle, car au cas contraire, elle aurait gagné. Elle est encore très jeune et est appelée à progresser davantage. Anaëlle fera encore mieux à l'avenir », a-t-il fait remarquer.

L'entraîneur national Judex Jeannot, qui n'avait lui pas fait le déplacement, a aussi estimé qu'Anaëlle Coret avait les qualités nécessaires pour briller et ce, comme avancé dans notre édition de dimanche dernier. « Anaëlle a réalisé une très bonne demi-finale au cours de laquelle elle a développé une belle boxe. Malheureusement, elle n'a pas été en mesure de rééditer cette performance en finale. Elle a été trop crispée. C'est souvent comme cela avec les jeunes. Ils peuvent boxer super bien, comme aussi être crispé et ne pas être en mesure de développer leur boxe. Je suis cependant sûr et certain que cette médaille d'argent va permettre à Anaëlle de progresser davantage et d'atteindre un tout autre niveau », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Jorano Philippe a, lui, été battu en quarts de finale par le Bulgare Ogniyan Mirchev chez les moins de 60 kg.