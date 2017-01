KICK-BOXING : Nous misons gros cette saison, selon Isabelle Jeannot 

La Fédération mauricienne de kick-boxing et disciplines assimilées (FMKBDA) se veut ambitieuse cette saison. Avec un programme étoffé tant sur le plan national qu'international, et les championnats du monde seniors en ligne de mire, tout sera mis en œuvre afin que les objectifs visés soient atteints. C'est d'ailleurs le vœu d'Isabelle Jeannot, présidente de cette fédération, qui souhaite également que la relève et le kick féminin soient davantage privilégiés cette saison.

Bien qu'étant le seul élément féminin à occuper une telle fonction au niveau local, Isabelle Jeannot n'en fait pas moins montre de détermination. « Nous misons gros cette saison, car nous voulons de nouveau briller aux championnats du monde seniors. Afin d'être à la hauteur de nos ambitions, nous comptons préparer cette échéance à travers des galas face à l'Afrique du Sud et une participation à la World Cup en Hongrie. »

Qui plus est, elle avance avoir établi des contacts au cours de cette semaine avec l'Afrique du Sud pour la confirmation des combats comptant pour les ceintures mondiales et continentales. Combats dans lesquels Fabrice Bauluck et James Agathe devraient être engagés en mars. Des adversaires marocain, américain et sud-africains ont été proposés.

Concernant le calendrier sur le plan local, la présidente de la FMKBDA estime donc que les plus jeunes et la gent féminine devront aussi être placés sous le feu des projecteurs. « Un accent plus prononcé devra être placé sur la relève, surtout les jeunes de 7 à 12 ans. Il faut qu'ils aient également leur place dans le milieu. De plus, nous comptons présenter une équipe solide aux championnats du monde juniors l'année prochaine. Quant aux éléments féminins, elles auront leur propre championnat à partir de cette saison et nous espérons qu'au moins dix combats soient au programme. »

Élue au sein de la Commission féminine de la World Association of kick-boxing (WAK0) l'année dernière, Isabelle Jeannot souhaite un véritable engouement du côté féminin. D'autant que l'instance mondiale compte tout entreprendre pour intégrer la famille olympique, avec une participation féminine plus conséquente.

Il est à noter dans cette optique qu'une commission féminine a été instituée au sein de la FMKBDA depuis l'année dernière, Ombretta Nanine et Jessica Jocelyn ayant été sollicitées pour la diriger. Reste qu'une des priorités de la FMKBDA demeure une éventuelle redistribution de cartes au sein de son comité directeur. Et ce, afin d'être en conformité avec la Sports Act 2016 qui stipule que des entraîneurs et athlètes ne peuvent siéger au sein d'un comité directeur. Il est à rappeler qu'au cours de l'assemblée générale élective tenue le mois dernier, Fabrice Bauluck s'était vu confier le poste de trésorier, alors que Jessica Jocelyn et Clifford Hosseny se sont retrouvés comme membres.

C'est ainsi qu'Isabelle Jeannot compte solliciter une rencontre avec le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de discuter de cet item. « Est-ce une bonne idée d'exclure entraîneurs et athlètes d'un comité directeur, d'autant que le sport vit grâce à eux et qu'ils ont également leur mot à dire », se demande-t-elle. Et ce, tout en n'excluant pas la possibilité de revoir la composition du bureau.

James Agathe à la Coupe du Monde en Irlande ?

Il existe des possibilités que James Agathe participe à la Coupe du Monde en style K1 en Irlande. Après avoir obtenu le feu vert de la fédération, il compte effectuer le déplacement à ses frais. Champion d'Afrique en K1 à l'issue de la compétition tenue au Maroc en décembre dernier, James Agathe espère ainsi disputer le maximum de combats en vue des championnats du monde. Il est à noter que cette édition de la Coupe du Monde se déroulera au City West Hotel à Dublin, soit la même infrastructure qui avait accueilli les championnats du monde juniors l'année dernière.