KICK-BOXING : Robertson surprend Dinally

Cela fait un bout de temps déjà que l’entraîneur national de kick-boxing, Judex Jeannot, a un œil particulier sur Warren Robertson, celui qui ne cesse d’enchaîner les victoires depuis l’année dernière. Tant et si bien que la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) fonde beaucoup d’espoirs sur lui en vue des Championnats du monde juniors de 2018. Et Warren Robertson n’a pas déçu lors de sa première sortie 2017, puisqu’il s’est imposé contre nul autre que Cédric Dinally, médaillé d’or à la Coupe du monde junior 2016 en Hongrie, en s’imposant deux fois par K.-O !

Le tireur de Beau-Bassin/Rose-Hill a donc, une fois encore, fait parler de lui samedi dernier à l’issue du championnat national low kick, disputé au complexe sportif de Beau-Bassin. Pourtant opposé au redoutable Cédric Dinally (Port-Louis), tireur de la catégorie senior et de deux ans son aîné, Warren Robertson s’est lâché. Il a boxé sans complexe pour le grand plaisir de Judex Jeannot. « Warren a accompli des progrès impressionnants en seulement trois ans de pratique. Il n’a que 17 ans et a boxé face à un boxeur d’expérience, qui est lui dans le giron depuis dix ans. Malgré cela, Warren a réalisé un très joli combat », a-t-il déclaré.

Pourtant, ce même Dinally avait facilement dominé Robertson il y a plusieurs mois. C’est dire le progrès accompli par ce jeune boxeur depuis. « Warren est actuellement l’un des boxeurs les plus rapides que je connaisse. Cédric, qui est pourtant aussi rapide, a été pris de court. Warren n’a ensuite eu qu’à gérer son combat. Je constate aussi qu’il a encore gagné en puissance. Il est en pleine confiance et très bien dans sa peau », a-t-il fait remarquer. Judex Jeannot a ajouté que Stania Rathbone de Pamplemousses a aussi laissé une très belle impression, elle qui est aussi pressentie pour représenter le pays aux Mondiaux juniors de 2018.

Selon l’entraîneur national, la jeune fille de 16 ans a énormément progressé et devrait très bien faire l’année prochaine, si elle continue à faire preuve du même sérieux et de la même détermination. « Stania boxe depuis six mois seulement et pourtant, elle a accompli d’énormes progrès. Il faut maintenant qu’elle reste concentrer sur son objectif, tout comme Warren. S’ils persévèrent, je n’ai aucun doute qu’ils réaliseront une grosse performance aux Mondiaux de 2018 », a-t-il indiqué.

Judex Jeannot a aussi trouvé que Jessika Jocelyn de BBRH a réalisé un beau combat face à la Curepipienne Anaëlle Coret, médaillée d’argent aux Mondiaux juniors de l’année dernière en Irlande. Sa victoire, a-t-il poursuivi, ne peut que la mettre davantage en confiance en vue des échéances à venir, dont les Mondiaux seniors d’octobre au Brésil.« Jessika a boxé dans une catégorie supérieure (56 kg) et je suis convaincu qu’elle sera encore plus percutante en 52 kg très bientôt. »

En revanche, l’entraîneur national dit n’avoir pas aimé la boxe de Fabrice Bauluck de Mahébourg malgré sa victoire face à Cédric Changou de Curepipe. « Fabrice a mal boxé et je n’ai pas aimé. Il n’est qu’à 40% de ses capacités. Ce qui me plaît toutefois, c’est qu’il a encore une bonne marge de progrès en attendant octobre », a-t-il souligné.

Résultats

Garçons

-24 kg : Yamin Buntonkee (BBRH) b. Rooney Soogree (Vacoas)

-33 kg : Hansley Perrine (Rodrigues) b. Adriano Dinally (Port Louis)

-36 kg : Johan Legrand (Pamplemousses) b. Clive Carmaniolle (BBRH)

-45 kg : Jean-Naël Ravina (Rod) b. Riley Ramadu (Vac)

-51 kg : Manuelito Roméo (Mahébourg) b. Nigel Rivet (Ppm)

-54 kg : Warren Robertson (BBRH) b. Cédric Dinally (PL)

-57 kg : Jeff Françoise (Grand Baie) b. Emilio Baveuse (Flacq) et Fabrice Bauluck (Mbg) b. Cédric Changou (Curepipe)

-60 kg : Joranno Philippe (GB) b. Daren Matelot (Flq)

-63.5 kg : Kersley Léopold (Cpe) b. Jérémie Agathe (Ppm)

-67 kg : Emmanuel Dallon (PL) b. Omegany Goah (GB)

-75 kg : Boris Brisonnette (BBRH) b. David Coret (Cpe)

86 kg : Jérémie Rabais (Quatre Soeurs) b. Donovan Pierre-Louis (GB)

Filles

-52 kg : Stania Rathbone (Ppm) b. Béatrice Pierre (GB)

-56 kg : Jessica Jocelyn (BBRH) b. Anaëlle Coret (Cpe)