KICK-BOXING — SAISON 2017 : Le championnat de low kick pour débuter

C'est le championnat national de low kick qui marquera le début de la nouvelle saison de la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA). Une compétition qui se déroulera le mois prochain et qui sera réservée aux tireurs des catégories juniors et seniors. Il convient de souligner que cette première compétition aura toute son importance, puisqu'il permettra aux membres de la direction technique nationale de faire une évaluation de la valeur des tireurs avant justement de recevoir une équipe sud-africaine au mois de mars. Soulignons qu'il est fort probable que les ceintures professionnelles remportées par Fabrice Bauluck (-54 kg) et James Agathe (-81 kg) lors de l'Arnold Classic South Africa, fin mai dernier à Johannesburg en Afrique du Sud, soient mises en jeu au cours de cette même soirée. Par la suite, soit en août, c'est une équipe de la fédération qui mettra cette fois le cap sur l'Afrique du Sud en vue de disputer la manche retour. Cette année, la FMKBDA aura aussi pour objectif principal de faire participer une sélection nationale aux Championnats du monde d'octobre (20 au 29 octobre), à Fortaleza au Brésil. Auparavant, il est prévu une participation à la Coupe du monde (18 au 21 mai), puis à l'Open d'Italie (1er au 4 juin). Soulignons cette année, la tenue du tout premier championnat national dédié aux filles et un autre réservé qu'aux enfants.

Calendrier

National

Février : Championnat national low kick (juniors-seniors)

Mars : Coupe de la République (débutants)

Avril : Championnat national full contact (juniors-seniors)

Juin : Inter-régions

Juillet : Tournoi des Rs 10 000 (50-54 kg juniors)

Août : Championnat national (enfants)

Septembre : Séminaire et compétition (Rodrigues)

Championnat national (féminins)

Octobre : Championnat national K1 (juniors-seniors)

Novembre : Championnat national boxe thaï (juniors-seniors)

International

Mars : Maurice vs Afrique du Sud (Maurice)

Mai : Coupe du monde Hongrie (18 au 21)

Juin : Open d'Italie (1er au 4)

Juillet : World Games (Pologne)

Août : Afrique du Sud vs Maurice (Afrique du Sud)

Octobre : Mondiaux du Brésil (20 au 29 octobre)