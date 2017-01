KICK-BOXING—SAISON 2017—PRIORITÉ: Les Mondiaux de septembre au Brésil

2017 sera une année assez particulière pour certains tireurs de la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA), plus particulièrement pour Fabrice Bauluck (-54 kg) et James Agathe (-81 kg). Ces derniers tenteront, en effet, de reconquérir leurs titres de champion du monde seniors à l'issue des Championnats du monde de la World Association of Kick-Boxing Organization (WAKO) prévus du 20 au 29 septembre, à Fortaleza au Brésil. C'est dans ce pays, plus précisément à São Paulo, que les deux tireurs avaient été sacrés champions du monde de leurs catégories en 2013, offrant ainsi à Maurice ses deux premiers titres chez les seniors. Soulignons que le calendrier pour la nouvelle saison est aussi prêt et sera finalisé aussitôt le retour au pays de la présidente Isabelle Jeannot. Deux innovations sont à noter cette année, à savoir l'organisation d'un championnat national dédié uniquement aux filles et un autre aux 7-12 ans (voir hors texte).

Après quelques jours de repos actif, les choses sérieuses ont repris hier après-midi au niveau de la FMKBDA avec une première séance d'entraînement sur piste. Cela grâce à la collaboration du Domaine Gros Cailloux, a expliqué l'entraîneur national Judex Jeannot. C'était aussi l'occasion hier pour ce dernier de parler de la préparation menant surtout aux Mondiaux seniors au Brésil, l'événement phare de cette année 2017. Une présélection d'une douzaine de tireurs s'entraîne déjà en vue des autres compétitions à venir, alors que ceux qui devraient faire le déplacement pour le Brésil ont déjà été identifiés depuis l'année dernière, et sont Fabrice Bauluck, James Agathe, Bryan Jameer (-51 kg) et Jessica Jocelyn (-52 kg). « Logiquement, ce sont ces quatre boxeurs qui feront le déplacement. Ils ont entamé leur préparation depuis l'année dernière et seront fin prêts d'ici septembre », a-t-il fait remarquer.

Fabrice Bauluck plus déterminé que jamais

L'entraîneur national a ajouté qu'il sera très important pour Fabrice Bauluck et James Agathe de reconquérir leurs titres acquis en 2013. Il dira même que le premier nommé possède de très bonnes chances dans cette compétition et, si tout se passe bien, il sera un des favoris dans la catégorie des moins de 54 kg. « Fabrice est déterminé comme jamais. On sent d'ailleurs depuis plusieurs mois qu'il n'a qu'une idée en tête : redevenir champion du monde. Il s'investit énormément et je suis sincèrement convaincu qu'il sera un os très dur au Brésil si toutes les conditions sont réunies », a-t-il indiqué.

Pour ce qui est de James Agathe, l'entraîneur national dit toujours penser que le poids de l'âge risque de peser lourd dans la balance. Mais en grand professionnel qu'il est, Judex Jeannot a avancé qu'il ne sera guère étonnant de voir James Agathe reconquérir son titre. « Je connais James très bien. C'est un grand professionnel. Il bosse très dur et possède un très gros moral. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ce ne sera donc pas une surprise s'il parvenait à s'imposer à nouveau à ce niveau de la compétition », a-t-il expliqué.

Parlant de Jessica Jocelyn, l'entraîneur national a expliqué que ce sera sans aucun doute sa dernière compétition à ce niveau avant de prendre sa retraite et s'investir beaucoup plus au niveau de la commission féminine. Elle ne tirera cependant pas chez les 56 kg, mais bien en moins de 52 kg. Car, selon Judex Jeannot, ce sera la catégorie idéale surtout par rapport à sa taille. « En sport de combat, plus on baisse de catégorie, mieux c'est. Vu sa taille, je suis convaincu que Jessica sera beaucoup plus à l'aide en moins de 52 kg. Elle est actuellement à 54 kg et d'ici septembre, elle sera au summum de sa forme », a-t-il souligné. Quant à Brian Jameer, Judex Jeannot le considère comme un jeune qui n'a cessé de progresser et qui a fait surtout preuve de beaucoup de sérieux et de détermination au cours de ces derniers mois.

Une participation à l'Open d'Italie envisagée

Selon le calendrier établi par la FMKBDA, les tireurs auront l'occasion de participer à la Coupe du monde, prévue du 18 au 22 mai à Budapest, en Hongrie. Une démarche est aussi en cours pour que ces tireurs puissent participer, une semaine plus tard à l'Open d'Italie, à Rimini. On se souvient qu'en 2014, William Bouton, Laurent Samson et le Rodriguais Linley Perrine avaient participé aux Championnats du monde juniors dans cette ville balnéaire d'Italie. Linley Perrine avait alors remporté la médaille d'argent. « Après la Hongrie, il faudra trouver des moyens pour prolonger notre séjour en Europe. Au niveau de l'hébergement, cela nous coûtera une fortune, mais si nous parvenons à participer à ces deux compétitions de haut niveau en trois semaines, ce sera un très gros avantage pour nos boxeurs », a fait ressortir Judex Jeannot.

D'autre part, la saison 2017 de la FMKBDA démarrera officiellement le mois prochain avec la tenue du championnat national de low kick. Une compétition programmée dans le but de faire une évaluation du niveau des tireurs avant d'accueillir à la fin de mars une équipe d'Afrique du Sud. Cela dans le cadre d'un partenariat qui dure depuis maintenant dix ans. « Ce sera très important pour nous entraîneurs de voir le progrès accompli par les boxeurs avant ce match face aux Sud-Africains. Ce sera aussi une occasion pour ceux retenus pour les Championnats du monde de prendre des repères et de voir où ils en sont par rapport à leur préparation », a fait remarquer Judex Jeannot. Par la suite, soit en juillet, une équipe fera le déplacement en Afrique du Sud dans le cadre d'une autre compétition, qui sera probablement précédée d'un stage. Soulignons que la FMKBDA compte aussi organiser une compétition tous les mois et poursuivre avec ses sessions de formation.

Championnats nationaux: Un tournoi réservé aux filles uniquement et un autre destiné aux jeunes de 7-12 ans

La FMKBDA compte apporter deux innovations à son programme d'activité cette année, avec d'abord l'organisation d'un championnat national dédié uniquement aux filles. Selon Judex Jeannot, cette décision prise par la commission féminine est une très bonne initiative, et ce, dans le but de donner encore plus d'ampleur au kick féminin. « Nous avons commencé par très peu de filles, mais, au fil du temps, ce nombre a connu une hausse. Nous avons aujourd'hui un bon groupe et, avec les nouvelles mesures, nous espérons le voir encore grossir », a-t-il déclaré. Il a d'ailleurs ajouté que depuis un certain temps déjà, la fédération et le staff technique national se font un devoir d'inclure une fille dans chacun de ses déplacements à l'étranger.

L'année dernière, Anaëlle Coret avait été médaillée de bronze à la Coupe du monde junior en Hongrie avant d'être médaillée d'argent aux Championnats du monde en Irlande. Elle devenait, par la même occasion, la première fille à participer à une édition des Mondiaux. Stania Rathborn, 16 ans, prépare, elle, déjà les Championnats du monde juniors de 2018, aux côtés des Warren Robertson et de Naomi Chauvin, 13 ans. Les deux jeunes filles sont toutes deux engagées dans la catégorie des moins de 52 kg. « Deux filles font partie de ce groupe et c'est déjà un signal très fort. De plus, nous avons voulu entamer la préparation bien à l'avance, puisque dans le cas d'Anaëlle, l'année dernière, nous avons constaté qu'elle avait pris un peu de retard. J'ajouterai que pour ce groupe, nous avons voulu donner la chance à d'autres jeunes de faire leurs preuves au plus haut niveau », a souligné l'entraîneur national.

Ce dernier a aussi annoncé l'organisation d'un championnat national à l'intention des tous jeunes âgés de 7 à 12 ans uniquement. Car selon lui, ces jeunes méritent d'avoir un championnat à eux après ce qu'a démontré les Roonie Soogree (-24 kg poussin), Yannick Thomas (-33 kg benjamin), Yohan Legrand et Clive Carmagnole (-36 kg minime) lors des derniers mois. « Ces jeunes et encore tant d'autres ont démontré de grosses qualités au cours de ces deux dernières années. S'ils continuent à travailler avec le même sérieux et la même détermination, ils prendront certainement la relève et brilleront au plus haut niveau d'ici dix ans comme le font Fabrice (Bauluck) et James (Agathe). Lorsque je vois ces bambins sur le ring, cela me rappelle Fabrice et autres Niven (Ramasubhu). Il était important d'offrir à ces jeunes leur championnat et ce sera désormais une réalité, cette année », a confié Judex Jeannot.