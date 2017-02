KICK-BOXING — SOIRÉE PRO EN JUILLET-AOÛT : Fabrice Bauluck probablement aux États-Unis

Le champion du monde 2013 de la catégorie des moins de 54 kg, Fabrice Bauluck, pourrait participer à une soirée pro prévue pour juillet ou août, à Atlanta aux États-Unis. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur national Judex Jeannot à l'issue des contacts établis avec le promoteur sud-africain Viljoen. En attendant, Fabrice Bauluck remettra en jeu sa ceinture professionnelle remportée l'année dernière lors de l'Arnold Classic South Africa, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce combat a été programmé pour le 1er avril prochain au gymnase James Burty David à Trou-aux-Cerfs à Curepipe et coïncidera avec la rencontre Maurice-Afrique du Sud dans le cadre du partenariat liant les deux fédérations depuis voilà dix ans. Lors de cette soirée, Fabrice Bauluck sera opposé à un tireur marocain et non un américain comme décidé initialement. En revanche, James Agathe (-81 kg) ne remettra lui pas en jeu sa ceinture remportée en Afrique du Sud également, et ce, en raison du coût élevé de l'organisation.

La bonne nouvelle de ce début d'année est que Fabrice Bauluck pourrait être appelé à participer à une soirée pro prévue pour juillet ou août aux États-Unis. Selon Judex Jeannot, le promoteur Viljoen a, cette fois, prévu de le faire combattre face à un Américain comme initialement décidé pour la remise en jeu de sa ceinture. « Ce serait formidable si ce projet se matérialise. Le promoteur est quelqu'un qui tient parole et si Fabrice pouvait participer à cette soirée aux USA, ce serait alors une très bonne chose, voire une très belle ouverture pour le kick-boxing mauricien », a fait remarquer Judex Jeannot.

Afin de bien préparer cette sortie, la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) a programmé une soirée kick pour le 1er avril, au cours de laquelle Fabrice Bauluck remettra en jeu sa ceinture face à un Marocain. « L'organisation de combat pro sera entièrement à la charge du promoteur, qui s'assurera du billet d'avion et des primes. La fédération se chargera, elle, des frais internes comme souhaitait depuis le départ », a précisé Judex Jeannot.

Il convient de souligner que la FMKBDA avait également prévu de faire boxer James Agathe lors de cette soirée, mais aux dernières nouvelles, le promoteur Viljoen a indiqué qu'il ne financera, pour l'heure, que l'organisation d'une ceinture uniquement, soit celle de Fabrice Bauluck. « Il est fort probable que la ceinture de James soit remise en jeu lors de notre déplacement en Afrique du Sud en août prochain. Rien n'est toutefois finalisé. C'est une possibilité », a indiqué Judex Jeannot.

En attendant ce grand rendez-vous, les tireurs auront l'occasion de participer à la première compétition de l'année, soit le championnat national de low kick, prévu le samedi 25 février, au gymnase de Beau-Bassin. Ce sera l'occasion pour le staff technique d'évaluer des tireurs en marge de la rencontre du 1er avril face aux Sud-Africains. Les tireurs sélectionnés pour les Championnats du monde de la World Association of Kick-Boxing Organization (WAKO) prévu du 20 au 29 septembre à Fortaleza, au Brésil, en profiteront aussi pour prendre leurs repères et se situer après plusieurs semaines de préparation.

Une trentaine de filles en action

Ces tireurs sont Fabrice Bauluck (-54 kg) et James Agathe (-81 kg), champion du monde en 2013 à São Paulo au Brésil, Bryan Jameer (-51 kg) et Jessica Jocelyn (-52 kg). Selon l'entraîneur national, les entraînements se déroulent dans de bonnes conditions à la raison de deux fois par jour, notamment pour ceux qui ne travaillent pas. « Nous avons un groupe de cinq boxeurs qui s'entraîne deux fois par jour, alors que l'après-midi, nous avons une dizaine de boxeurs présente au gymnase », a-t-il déclaré. De ce groupe, on retrouve quatre autres filles, à savoir Béatrice Figon, Stania Rathbone, Naomi Chauvin et la vice-championne du monde junior, Anaëlle Coret.

Pour conclure, Judex Jeannot s'est dit agréablement surpris par l'intérêt des filles en faveur de la discipline. Cela, a-t-il précisé, grâce au travail entrepris par la présidente Isabelle Jeannot et toute son équipe, notamment la commission féminine. Si l'année dernière elles étaient entre huit à dix à participer aux compétitions, en revanche, elles devraient être une bonne trentaine à monter sur le ring lors de l'organisation du tout premier championnat national féminin prévu pour septembre prochain. « Lorsque nous avons demandé aux clubs de nous faire parvenir les noms des potentielles participantes, nous avons été surpris de voir qu'elles seront au nombre de 32 pour le championnat national de septembre. Nous espérons que d'ici là elles auront toutes persévéré et confirmé leurs participations », a-t-il conclu.