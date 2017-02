KICK-BOXING — TUNISIE VS RESTE DE L'AFRIQUE : Bauluck invité à Tunis le 12 avril 

Le champion du monde 2013 de kick-boxing de la catégorie des moins de 54 kg, nommément Fabrice Bauluck, a pour objectif de reconquérir en octobre son titre à Fortaleza au Brésil. Hormis sa participation à la Coupe du monde en mai, en Hongrie, le Mauricien aura une autre opportunité de bien se préparer après avoir été invité à participer à une soirée prévue pour le 12 avril, à Tunis, au cours de laquelle la Tunisie sera opposée à une sélection africaine. Fabrice Bauluck sera accompagné de l'entraîneur national, Judex Jeannot. Soulignons que l'ancien président de la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBD) et actuel membre, Christian Calou, a été désigné pour assister au congrès de la Fédération internationale de Boxes Arabes (FIBA), prévu le 9 mars en Jordanie.

C'est le président de la Fédération malgache de Kick-Boxing, Brian Andrianirina, qui a fait parvenir l'invitation à la FMKBDA il y a deux semaines. Selon Judex Jeannot, c'est une invitation qui tombe à point nommé pour Fabrice Bauluck, surtout dans l'optique de sa participation aux Championnats du monde au Brésil. « C'est effectivement une bonne nouvelle pour Fabrice, qui aura l'opportunité de combattre face à un boxeur de la Tunisie, réputée pour ses très bons boxeurs. Nous avons fait parvenir les photocopies des passeports à Brian (Andrianirina) pour entamer les démarches nécessaires en vue de ce déplacement pour la Tunisie. L'organisation a dit qu'elle assurera tous les frais, alors attendons voir », a-t-il déclaré.

Avant ce déplacement, Christian Calou se rendra, lui, en Jordanie pour assister, le 9 mars, au congrès de la FIBA. Judex Jeannot qui a, par le passé, eu l'occasion d'assister à ce congrès, a indiqué que cette fédération est une puissante organisation dont l'objectif est d'offrir encore plus d'opportunités aux tireurs africains. « Christian est membre de la fédération et a pour responsabilité de trouver des partenaires financiers. Il est un bon négociateur et va essayer de se renseigner sur les possibilités qui existent pour que notre fédération puisse intégrer ce groupe. Ce déplacement est entièrement pris en charge par la FIBA et c'est une occasion pour nous de voir d'autres perspectives dans l'intérêt de nos boxeurs », a-t-il fait ressortir.

D'autre part, l'entraîneur national a indiqué que la préparation en vue de la Coupe du monde de mai prochain se poursuit avec le même sérieux et la même détermination. Cette compétition servira de repère en vue de la participation aux Mondiaux du Brésil. Selon Judex Jeannot, les tireurs ont tous progressé après plusieurs mois de préparation, en particulier Jessika Jocelyn, tireur de la catégorie des moins de 56 kg, mais qui sera appelée à boxer dans la catégorie des moins de 52 kg.

« Jessika est actuellement à 53.5 kg et continue à s'appliquer. Elle a énormément progressé et que son travail est impeccable », a-t-il avancé. Il a ajouté que selon la morphologie de Jessika Jocelyn, l'idéal est de participer en moins de 52 kg où ses chances sont réelles. « Nous avons vu à la Coupe du monde en Russie, l'année dernière, les problèmes rencontrés en 56 kg. Je lui ai déjà fait comprendre que ce serait une perte de temps et d'argent si elle reste en 56 kg. Elle a compris et fait des efforts. Personnellement, Jessika sera plus performante physiquement et psychologiquement en 52 kg », a-t-il fait ressortir.

En parlant de boxeuse, Judex Jeannot s'est dit agréablement surpris par l'intérêt des filles en faveur de la discipline. Cela, a-t-il précisé, grâce au travail entrepris par la présidente Isabelle Jeannot et toute son équipe, notamment la commission féminine. Si l'année dernière, elles étaient huit à dix à participer aux compétitions, en septembre en revanche, soit lors du championnat national réservé aux filles, elles devraient être une bonne trentaine à monter sur le ring. « Lorsque nous avons demandé aux clubs de nous faire parvenir les noms des potentielles participantes, nous avons été surpris de voir qu'elles seront au nombre de 32 pour le championnat national de septembre prochain. Nous espérons que d'ici là, elles auront toutes persévéré et confirmé leurs participations. Ce qui serait alors un bond en avant pour le kick féminin », a-t-il conclu.