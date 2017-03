KIMBERLEY, 23 ANS : « La réussite dépend des valeurs qu’on cultive »

Elle a seulement 23 ans et a été dès son plus jeune âge à l’école de la vie pour avoir connu des périodes de désespoir. Issue d’une famille déchirée, entre un père qui les a abandonnés et une mère qui souffre de troubles mentaux, Kimberley* a dû, contre vents et marées, faire face à l’adversité, ne pouvant compter que sur elle-même. Elle est l’exemple qu’on arriver à ses fins si l’on place au-dessus de tout certaines valeurs, notamment l’éducation et l’enseignement.

Cette habitante d’une cité dans l’Est a fait fi des préjugés et ne s’est pas laissée vaincre par l’adversité. C’est aussi, il faut le dire, grâce aux paroles fort sages de son grand-père maternel avec qui elle a grandi, aujourd’hui malade et âgé de 94 ans, que Kimberley n’a jamais dévié de ses objectifs. Après des études supérieures, cela fait quelques mois qu’elle a trouvé un emploi stable et une meilleure revenue. Mais à la voir toujours bien sapée, affichant un sourire bienveillant sur son beau visage mince, la plupart de ceux qui l’ont côtoyé et la connaissent ne savent pas qu’elle a vécu une enfance et une adolescence parsemées de difficultés.

Si elle accepte de témoigner sous le couvert de l’anonymat, c’est parce qu’elle a pu tirer du positif dans ce qui a toujours été négatif, dit-elle. Pour Kimberley, apprendre et étudier n’ont jamais étaient une corvée. Bien au contraire, « c’était une passion. »

La jeune femme a donc fait preuve d’un acharnement sans bornes afin d’honorer ses grands-parents pour le sacrifice consenti par ces derniers : « Mes grands-parents connaissent la valeur de l’éducation. Ma défunte grand-mère (ndlr elle est décédée l’année dernière) a été à l’école jusqu’en CPE, par manque d’argent, car l’éducation n’était pas gratuite en son temps. Néanmoins elle était intelligente et cultivée. Elle connaissait beaucoup de choses, c’est sans doute grâce à elle que j’ai développé du goût pour les langues. » Sa soeur aînée et elle sont d’ailleurs les premières diplômées du côté de leur mère.

Le calvaire de Kimberley et sa famille débute ainsi Sa mère a développé des troubles de santé après avoir découvert les infidélités répétées de son père. « Elle était mentalement perturbée », raconte Kimberley. Le quotidien de la petite famille était fait de disputes jusqu’au jour où son père, chauffeur de son état, décide définitivement de quitter le toit familial pour reconstruire sa vie ailleurs et autrement. Elle avait alors 12 ans. C’est le début des déboires pour elle, son frère et sa soeur.

« Aret vinn rode kass »

Ils se retrouvent du jour au lendemain sans encadrement. Si les deux filles s’en sont sorties avec de bonnes notes, son frère, aujourd’hui âgé de 21 ans, a eu un parcours moins glorieux. « Ce n’était pas parce qu’il était paresseux. Il avait la volonté de réussir, mais il était plus fragile et n’arrivait pas à se concentrer.» Les séquelles de la séparation, du manque d’amour et d’affection, des ennuis de santé de leur mère ont eu raison de sa volonté de bien faire. Il a fini par mettre fin à ses études avant la fin du secondaire. Il a pu, malgré tout, trouver un emploi dans l’hôtellerie où il gagne sa vie honnêtement. Sa soeur aînée étant « plus réservée», Kimberley ne pouvait donc dépendre que sur elle-même.

« Le manque d’un foyer chaleureux se faisait cruellement sentir, surtout lorsqu’ils s’agissaient des fêtes familiales, mais encore plus lorsqu’il fallait acheter du matériel scolaire », dit-elle. S’il arrivait parfois que son père leur faisait parvenir un peu d’argent, « épisodiquement, après de longues supplications », elle se souvient qu’au deuxième semestre, lors de son année universitaire, la conjointe de son père avait intercepté son appel et lui avait répondu sèchement : « Aret vinn rode kass. Ale travay ». « Nous ne pouvions pas non plus éternellement dépendre de nos grands-parents », affirme-t-elle. Sans compter que son grand-père, alité, souffrait d’un cancer de la prostate. « Ils vivaient de leur pension de vieillesse. Nous leur demandions de l’argent uniquement lorsque cela était une nécessité. »

Aujourd’hui que Kimberley a trouvé de l’emploi, elle n’a qu’un but : « Economiser pour des jours meilleurs avec des perspectives d’avenir. Entre autres, avoir ma propre maison. Mais aussi pour se permettre de petits caprices comme un bon repas. Ma soeur, mon frère et moi, nous nous sommes toujours sentis rejetés où que nous allions. Je veux donc mon chez-moi, connaître la chaleur d’un foyer. Il faut dire que nous n’avons pas reçu l’amour de notre père. Il a complètement démissionné de son rôle de parent. Bien qu’il nous arrive d’avoir contact avec lui, la relation père-enfants s’est complètement évaporée ».

Son grand-père peut, quant à lui, être fier de ces petits-enfants. Les valeurs qu’il a su transmettre à ses petits-enfants : une éducation un brin rigide, à l’ancienne, de la sévérité quand il faut, importance capitale accordée à l’éducation et l’enseignement, ont payé. Les deux soeurs sont diplômées de l’Université de Maurice (UoM) dans les Sciences sociales et le benjamin travaille et économise pour être embauché sur un bateau de croisière. D’ailleurs, Kimberley a payé ses études supérieures grâce à une bourse de la State Bank of Mauritius (SBM).

Ne jamais se reposer sur ses lauriers

Malgré le long contentieux qui a opposé ses parents, Kimberley affirme, comme première maxime que « lorsqu’on veut se donner les moyens de parvenir à quelque chose, l’on y arrive toujours ». Ensuite, autre maxime, ne jamais mettre en doute les valeurs qui lui ont été inculquées par ses grands-parents. « Les tentations étaient légion, surtout après les heures de classe. J’allais au collège, à Rose-Hill. Je me suis accrochée pour ne pas me laisser divertir. Qui sait ce que j’aurai pu faire comme bêtises. Heureusement que mon grand-père veillait au grain. Il entrait dans des colères noires lorsqu’il nous voyait, ma soeur et moi, au téléphone. Il a consenti à tellement de sacrifices, par exemple il s’est toujours assuré que nous ayons le strict minimum. Je me rappelle encore qu’il avait emprunté de l’argent à ses proches, quand il n’en avait pas, pour nous. » En parallèle, dit Kimberley, sa soeur entamait des démarches auprès de la National Empowerment Foundation (NEF) pour ne pas trop dépendre du grand-père d’autant que leur mère n’a jamais pu travailler. En raison de sa maladie qui n’a cessé de prendre de l’ampleur, elle vit d’une modique pension de l’Etat.

Il faut aussi préciser que Kimberley ne s’est jamais reposé sur ses lauriers, troisième devise. Contrairement aux jeunes de son entourage, elle a travaillé dur pendant les vacances scolaires dans différents secteurs. Tantôt vendeuse, tantôt baby-sitter, ou encore serveuse, Kimberley n’a jamais lâché prise : « La réussite dépend des valeurs qu’on cultive. Je m’étais fixé un objectif et me devais de l’atteindre coûte que coûte. Ce sont toutes ses situations les unes plus difficiles que les autres, voire traumatisantes à certains moments dans ma vie, qui m’ont rendue stoïque et développé cette force de caractère chez moi. »

Car il arrivait aussi à sa mère de s’emporter et de disparaître pendant des jours sans donner signe de vie. « Imaginez le stress que cela peut causer à un étudiant. C’est la police qui la ramenait toujours. Elle disait qu’elle était allée se recueillir au Montmartre. » L’état de santé de sa mère ne s’est pas amélioré, elle a même déjà été internée plusieurs fois. Elle est sous traitement et soumise à des injections pour la calmer afin qu’elle ne s’enfuie plus de la maison.

Malgré toutes ses difficultés, Kimberley se rend compte de la chance qu’elle a eue : « Sans mes grands-parents, qui sait où nous aurions été et ce que nous serions devenus? Dans notre malheur, nous avons eu la chance de ne pas finir à l’orphelinat ou dans un abri pour enfants. »

Maintenant que Kimberley a rencontré quelqu’un avec qui elle compte faire sa vie, elle n’aspire qu’à une chose, un meilleur avenir aux côtés de celui qu’elle aime .

* Prénom modifié