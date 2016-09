KIT SURF — CONTRAT DE SPONSORING: La MTPA et YOP parrainent Simon Lamusse pour sa carrière pro

Vice champion du monde junior de kit surf freestyle en France en avril dernier, Simon Lamusse ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le jeune mauricien de 17 ans compte désormais s'attaquer au circuit pro de la World Kiteboarding League (WKL), dont les manches se déroulent sur les meilleurs spots du monde aux quatre coins du globe.

Pour l'aider et surtout l'encourager à vivre ses rêves, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et Panagora, à travers sa marque YOP, s'engagent, à sponsoriser Simon Lamusse pour un an. La signature du contrat a eu lieu dans les locaux de la MTPA vendredi dernier en présence du chairman Arnaud Martin et du Managing Director de Panagora, Cédric Lagesse.

Ce partenariat vise ainsi à offrir à Simon Lamusse le soutien nécessaire pour briller dans ce sport de haut vol. « Je tiens à remercier mes sponsors qui sont la MTPA et YOP, qui me donnent la chance de réaliser mon rêve qui est de participer aux compétitions de la WKL, réunissant les meilleurs professionnels de la planète. Je suis aussi très reconnaissant envers mes fournisseurs d'équipements Cabrinha et NPSurf qui m'offrent le meilleur matériel disponible sur le marché afin de rivaliser avec les pros », fait-il ressortir.

Le vice champion du monde junior de kite surf, goûtera à sa première participation au WKL en décembre prochain en Nouvelle-Calédonie. Une compétition à laquelle il ne compte pas faire figurine. Pour mettre toutes les chances de son côté, il met le cap demain sur Brésil où il y restera pendant deux mois pour s'entraîner avec la crème des kitesurfeurs.

Arnaud Martin, pour sa part, se dit très heureux de s'embarquer dans cette ouverture avec une marque internationale comme YOP. « LA MTPA et YOP partagent plus ou moins les mêmes valeurs. Tout cela fait partie de notre stratégie. Je crois que Simon va faire briller les couleurs du quadricolore. Il doit un rôle modèle, lui qui ambitionne une carrière pro. Il faut rêver, mais il faut surtout vivre ses rêves », a-t-il confié.

Selon Cédric Lagesse Simon Lamusse est un ambassadeur de choix qui fera rayonner l'île Maurice au niveau international. « La marque Yop, produite par Maurilait Production Ltée, a toujours été associée au sport et Panagora, distributeur officiel de la marque, souhaite renforcer cette image via le sponsoring de Simon. Ce dernier apporte un côté dynamique et jeune qui cadre tout à fait avec l'image de la marque », a-t-il souligné.