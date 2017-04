KITE SURF: Louka Pitot sous les ailes de Red Bull

Louka Pitot, champion du monde juniors 2016 de kitesurf freestyle IFKO, est le premier athlète Red Bull mauricien. Ce jeune de 17 ans, qui détient aussi la nationalité française depuis quelques années, a également décroché les titres de champion d’Europe et de champion de France juniors l’année dernière. Le champion a reçu ses accessoires officiels Red Bull et peut les utiliser dès à présent durant ses séances d’entraînement, et en compétition nationale et internationale.

Sportif dès l’enfance, Louka Pitot a grandi dans une famille mauricienne passionnée de mer et de voile. À l’âge de 10 ans, alors qu’il maîtrisait déjà des petits voiliers, il découvre le kitesurf et commence à en faire. Il s’entraîne régulièrement dans les lagons de l’île et débute la compétition tout en nouant des contacts avec des kitesurfers à l’étranger. Ces derniers l’encouragent ainsi à participer à des compétitions internationales. Il se retrouve aux championnats du monde des moins de 17 ans en 2014 et décroche la septième place.

Nouvelle participation en 2015 dans la même catégorie : il monte sur la troisième marche du podium. En 2016, il enchaîne les titres aux championnats de France et aux championnats du monde U19 de Kitesurf Freestyle et aux championnats d’Europe dans le groupe des U17. Il a conquis le titre mondial en avril dernier à Saint-Pierre-La-Mer, en France, au bout d’une finale remportée face à son concurrent et ami mauricien Simon Lamusse.

« Je suis très motivé d’avoir maintenant les couleurs de Red Bull. J’y croyais à peine, mais quand j’ai placé le sticker sur ma planche, j’ai saisi toute la réalité de la situation. Maintenant, je dois continuer à m’entraîner, pour être au niveau où on m’attend. Je vais rater les

championnats du monde cette année car je dois préparer le HSC. C’est partie remise pour l’année prochaine. Mais je serai alors en première année chez les seniors », confie le champion.

Red Bull identifie à travers le monde des sportifs auxquels il associe sa marque, selon des critères de performance sportive, de cohérence avec les valeurs de l’univers Red Bull et d’impact régional et international. Louka Pitot fait ainsi son entrée dans ce groupe select composé à ce jour de 806 personnes actives dans une trentaine de disciplines aussi bien des sports extrêmes ou conventionnels que des activités demandant des capacités exceptionnelles, comme les échecs. Le nom du Mauricien s’ajoute ainsi à ceux de Sébastien Loeb (rallye), Lindsey Vonn (ski), Neymar da Silva Santos Jr (football), Lolo Jones (athlétisme), Dani Pedrosa (MotoGP), Rachel Atherton (descente VTT), Tania Sachdev (échecs) et Christophe Tack (kitesurf), entre autres.