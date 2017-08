KITE SURF Mauritian Series (6-16 septembre 2017) : Le gratin mondial sur le plan d’eau du Morne

La communauté professionnelle du kite mondial se donne rendez-vous sur le plan d’eau du Morne (One Eye) du 6 au 16 septembre pour les Mauritian Series, qui constituent la troisième des cinq manches dans la course pour le World Champion 2017.

Le Mauricien Jeremy Chan, qui s’est offert un international sponsorship contract avec RRD (Roberto Ricci Designs), une des marques de référence en kite surf, sera parmi les quatre locaux bénéficiaires de wild cards à tenter une opposition aux riders pros.

Le Cap-Verdien Matchu Lopes, champion 2016 et vainqueur de l’étape mauricienne l’année dernière, et actuellement quatrième au classement, sera de la partie. Tout comme Airton Cozzolino, le favori battu 2016 et leader actuel devant un autre Cap-Verdien, Mitu Monteiro. Le Portugais Paulino Pereira occupe le top 3 actuel.

Chez les dames, Ninja Bichler, de Ion Club Watersports Centre au Morne et forte de ses deux victoires à Maurice, reste une des attractions. Celle qui connaît le mieux ce spot de One Eye — elle le côtoie presque quotidiennement — n’a pas encore décidé si elle s’alignera dans la compétition féminine ou si elle se mesurera directement aux riders masculins.