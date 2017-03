KITE SURF - RODRIGUES : La 5e édition en juin

Le Rodrigues International Kitesurf Festival revient pour une cinquième édition qui se déroulera du 28 juin au 2 juillet, a confirmé Sydney Clair, secrétaire du Rodrigues Kitesurf Association (RKA).

Il n'y a pas de changement pour la venue puisque ce sera une fois encore le spot Anse Mourouk, réputé dans le monde entier pour son plan d’eau peu profond et bénéficiant d'un vent qui souffle presque toute l’année du côté de la plage de l’hôtel Mourouk Ebony (Port Sud-Est).

À n'en pas douter, ce sera une nouvelle fois le terrain de jeu des kitesurfers venus des îles de la région, Maurice, La Réunion et également de pays du monde entier. Ce rendez-vous très prisé par les passionnés de kitesurf est devenu au fil des années très populaire.

Le but du festival est, selon un des initiateurs de ce grand rendez-vous de kite, de « faire connaître l’île Rodrigues comme une destination touristique à part entière, idéale pour la pratique du kitesurf en toute sécurité. »

En attendant la publication du programme officiel, les organisateurs annoncent déjà que pendant toute la période du Rodrigues International Kitesurf Festival 2017, la fête va battre son plein entre défilés et musique dans une ambiance joviale, comme lors des quatre dernières éditions.

Les inscriptions et informations sont disponibles sur http://www.rodrigueskitesurf.com. À noter que l'ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, avait fait le déplacement pour assister à l'édition 2016. Il était accompagné par son épouse et une petite délégation.