KOMIKO AWARDS : Damien Albuféra, 13 ans, enflamme le Kafet@

Damien Albuféra, voilà un nom qu’on devrait souvent entendre dans le domaine de l’humour au cours des années à venir. Ce petit gars de 13 ans a émerveillé le public par sa prestation scénique pour rafler la première place de la troisième édition des Komiko Awards, qui a eu lieu le mercredi 21 décembre. Une soirée qui a permis de découvrir de nombreux talents.

Damien Albuféra a pris tout le monde de court lors des Komiko Awards en proposant un des sketchs les plus connus de son mentor Lindsay Moothien sur les courses hippiques. Sa tchatche, son sourire espiègle, son talent inné pour capitaliser sur ses chutes et sa présence scénique ont surpris plus d’un. Il a eu droit à de nombreux applaudissements et a provoqué de gros fous rires. “Mo mari kontan. Kan inn anons mwa gagnan, mo ti kapav sot lor piblik”, a-t-il confié, contenant à peine son émotion.

Indéniablement, ce garçon a le potentiel pour devenir un grand humoriste. “Cette récompense me donne encore plus envie de percer dans le domaine et, pourquoi pas, en faire mon métier plus tard”, a déclaré l’habitant de Bambous. Ses humoristes locaux préférés sont Ton Simon, Alexandre Martin et Mami Kloune. “J’aime beaucoup ces trois-là. Je regarde beaucoup leurs vidéos et j’essaye de les imiter.”

Niveau élevé.

Damien Albuféra a tout récemment participé à un spectacle de Lindsay Moothien, intitulé La relève. L’étudiant du collège St-Esprit y avait proposé le même sketch que mercredi dernier. “J’aime beaucoup ce sketch depuis que Lindsay était venu se produire au collège cette année. Je lui avais demandé si je pouvais essayer de le faire et il a dit oui. Depuis, je fréquente son école d’humour et j’en tire beaucoup de plaisir.” Malgré sa superbe performance, l’adolescent confie qu’il ne s’attendait pas à être primé, car “le niveau était élevé, les compétiteurs étaient très bons”.

Nous ne pouvons qu’abonder dans le même sens au vu des nombreux talents qui se sont succédé sur la scène du Kafet@ Komiko. Ils étaient treize au total et ont été à la hauteur de l’événement, donnant du fil à retordre au jury, composé de Wesley Duval, Laura Beg, Mr Love et Jérôme Valin, qui faisait office de président.

Jevin Thandan, 18 ans, a pris la deuxième place du concours avec son sketch rempli d’anecdotes de ses années scolaires et de la mégalomanie découlant des autolikes sur Facebook. Un grand moment de comédie, savamment mis en scène.

“Bez dan dilo”.

Ackram Auckloo, 41 ans, est venu démontrer qu’il n’y a pas d’âge pour percer dans le domaine. Son sketch sur un nouveau produit, “l’acide en poudre parfumée”, a monté en intensité et a déclenché de nombreux fous rires, et même la participation du public sur des phrases répétitives bien ficelées.

Mélanie Jellé s’est vu remettre le prix du jury pour son sketch très drôle sur le comportement de certains automobilistes sur nos routes. Un numéro plein de finesse et d’intelligence, qui laisse entrevoir un vrai potentiel.

Si les nouveaux talents se sont donnés à cœur joie, que dire des anciens, chargés de meubler la soirée entre le passage des compétiteurs, si ce n’est qu’ils ont fait pleurer de rire l’assistance. À commencer par Stephan Raynal et son sketch intitulé Magazine des sports seychellois, qui fait toujours mouche, notamment à chaque chute où le sportif “bez dan dilo”. C’est sans doute le sketch qui a provoqué les plus gros fous rires, ponctué par les nombreuses improvisations de l’humoriste.

Hassen Rojoa, l’animateur des Komiko Awards, n’a pas été en reste avec ses petites blagues tout au long de la soirée, alors que Ton Rolo, Ton Simon ainsi que des membres de Komiko ont également apporté leur grain de sel pour faire de cette soirée une belle réussite.