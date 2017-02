KREOL MORISIEN—AU SECONDAIRE EN 2018: Controverse et malaise sur les Creole Studies

Ils sont 19 étudiants de 3e année en BA (Hons) French and Creole Studies. Ils terminent leurs cours en mai de cette année et se retrouveront sur le marché du travail. Mais alors qu’ils s’attendaient à être considérés pour le premier recrutement d’enseignants de kreol morisien au secondaire, le ministère en a décidé autrement. Remontés, ces étudiants ont écrit une lettre hier à la ministre de l’Education pour déplorer cette situation. D’autre part, à l’UoM, le cours de Creole Studies ne sera pas offert pour la prochaine rentrée universitaire.

Un appel à candidatures émis dans les collèges récemment provoque la colère des étudiants de 3e année pour un BA (Hons) French and Creole Studies. Le ministère a en effet invité des enseignants de langues à s’inscrire pour enseigner le kreol morisien. Pour cela, ils suivront auparavant un « crash course » au MIE. Or, ces étudiants, qui terminent bientôt leur parcours universitaire, s’attendaient à être considérés pour ce poste. « Quand nous nous sommes inscrits pour des cours à l’université en 2014, on nous avait fait comprendre que le Creole Studies était une filière d’avenir. Car après l’entrée du kreol morisien au primaire, il était déjà convenu que la matière allait être enseignée au secondaire. Nous nous sommes investis dans ces études avec l’espoir qu’il y ait un débouché pour nous. Mais voilà que nous apprenons maintenant que ce sont des personnes qui n’ont pas étudié le kreol morisien qui enseigneront cette matière », déplorent les étudiants.

Ces derniers ne manquent pas non plus de souligner que, selon les règlements, pour enseigner une matière au secondaire, il faut détenir au moins un degré dans cette matière. « Ce qui n’est pas le cas pour les personnes que le ministère a sollicité. Alors que nous, nous avons étudié cette matière pendant trois ans. » Dans leur lettre adressée hier à la ministre de l’Education, Leela Devi Dookun, ces étudiants ne manquent pas de soulever leurs inquiétudes concernant la qualité de l’enseignement du kreol morisien au secondaire. « The risk is indeed big, as there is a high probability that our future Form I (Grade 7) students may be more experienced than their teachers in writing and/or spelling practices, as they have been exposed to same for six years. »

Les étudiants disent comprendre l’urgence du ministère de recruter et de former des enseignants de kreol morisien pour le secondaire. Toutefois, ils se demandent si cette décision ne fera plus de tort à la langue qui, rappellent-ils, « a déjà fait l’objet de nombreux préjugés dans la société ».

De même, ils se demandent pourquoi l’UoM offre en BA (Hons) French and Creole Studies si le ministère estime que n’importe qui peut enseigner le kreol morisien. Ces étudiants, qui obtiendront leur diplôme dans quelques mois, sont d’avis qu’il aurait été plus approprié de leur demander de suivre un « crash course » au MIE pour enseigner le kreol morisien que de demander à d’autres n’ayant jamais étudié la langue.

Si les étudiants de 3e année sont directement concernés par l’actuel exercice de recrutement, ils rappellent qu’il y a encore deux groupes d’étudiants de Creole Studies, environ 50 au total, en première et deuxième années, qui seront aussi confrontés au même problème. Ces étudiants souhaitent que le ministère prenne tous ces aspects en considération et qu’une solution soit dégagée.

Le cours en Creole Studies suspendu à l’UOM

La non-considération des futurs détenteurs d’un BA (Hons) French and Creole Studies coïncide avec une autre déception dans le département Humanities à l’UoM. Le cours en Creole Studies a en effet été supprimé sur la liste des programmes pour la prochaine rentrée universitaire. Sollicité sur la question, le Dr Arnaud Carpooran confirme la nouvelle, tout en précisant n’avoir pas été consulté. « J’ai appris en effet que l’université n’était pas en mesure d’offrir le cours en Creole Studies. La raison, m’a-t-on expliqué, relève de déficits budgétaires. S’il est vrai qu’il a été demandé à tous les départements de revoir leurs programmes pour cette raison précise, je regrette qu’on ne m’en a pas parlé avant de prendre la décision de supprimer ce cours. »

Le Dr Carpooran ne manque pas de souligner que la décision de l’université est difficile à comprendre par rapport à la situation concernant le kreol morisien dans le système éducatif. « C’est maintenant que le kreol morisien fera son entrée au collège. Donc, c’est maintenant qu’on a besoin de former des enseignants pour cela. Mais bizarrement, on décide d’arrêter les cours. Quand on a commencé, il y a trois ans, il n’y avait pas encore d’option d’emploi. Maintenant que les opportunités se présentent, nous ne sommes pas en mesure d’y répondre. »

Arnaud Carpooran dit avoir également appris que la décision de ne pas offrir le cours en Creole Studies était « temporaire ». Il se demande également si lors des journées portes ouvertes organisées par l’université cette semaine, il y a eu des intérêts pour cette filière. Nous avons essayé en vain d’avoir une explication de l’UoM sur cette affaire.

LEELA DEVI DOOKUN-LUCHOOMUN:« Il y aura d’autres recrutements »

Sollicitée sur le sujet lors d’une fonction dans sa circonscription hier après-midi, la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun a tenu à rassurer les étudiants en Creole Studies. Tout en indiquant n’avoir pas encore pris connaissance de la lettre qu’ils lui ont adressée, la ministre a expliqué : « Le recrutement que nous avons fait auprès des enseignants de français et d’anglais constitue une mesure d’urgence pour répondre à la situation. Dans un certain sens, ces enseignants sont en train de nous aider en acceptant d’enseigner le kreol morisien et de suivre un cours au MIE pour cela. Pour ce qui est des étudiants qui auront leur diplôme en Creole Studies, je leur dis que nous allons procéder au recrutement des enseignants de kreol morisien full-fledged par la suite. Ils auront leur chance, mais comme pour tout recrutement, ils devront passer par la PSC. »