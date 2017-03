KYOKUSHINKAI KNOCKDOWN TOURNAMENT : Les jeunes adeptes affichent de bonnes dispositions

La 10e édition du Ishi Shihan Memorial Knockdown Tournamanent a constitué le lever de rideau de la saison de kyokushinkai. Au Centre James Burty David à Sodnac, Quatre-Bornes le vendredi 17 février, cette première compétition organisée par la Kyokyshinkai Martial Arts Federation (KMAF. a surtout fait la part belle aux plus jeunes, notamment ceux des catégories poussines, benjamines et minimes. Quoi qu'il en soit, ces jeunes adeptes ont fait montre de détermination et d'enthousiasme.

Les différents vainqueurs ont donc été Joachim de St Pern (poussins., Hamzah Lallmamode (benjamins., Samoel Hansrod (minimes garçons., Maariyah Damree (benjamines., Samiyyah Kala (minimes filles.. Il est à noter que les éléments féminins étaient engagées pour la deuxième fois dans le kumité, tandis que les combattants masculins étaient engagés dans des duels qui se sont achevés soit par ippon, soit par wazari.

« Certes, les combattantes peuvent encore s'améliorer, mais le fait qu'un nombre accru de participantes s'engage dans ces compétitions est réconfortant pour l'avenir. De leur côté, les éléments masculins ont affiché des progrès constants », souligne Aslum Jeewa, président de la KMAF.

De son côté, Roshan Tohaloo, responsable du dojo de Quatre-Bornes, se disait satisfait du succès enregistré par cette compétition. La volonté de bien faire des jeunes adeptes et leur maîtrise technique l'ont particulièrement impressionné. Il a ainsi souhaité qu'ils gagnent encore en expérience.

Même satisfaction exprimée par l'entraîneur Moobeen Jeewa, qui a loué les efforts et la prestation de chaque participant. Il a eu une mention spéciale pour Ahyan Khodabux, Farjan Jannat et Samiyyah Kala, qui ne cessent à son avis de s'améliorer au fil des compétitions.

Une démonstration a été effectuée par les pratiquants du dojo de Floréal, placés sous la supervision de Saleem Hansrod, tandis que les trois entraîneurs du dojo de Quatre-Bornes, à savoir Roshan Tohaloo, Zainab Khatib et Yusuf Kassimally ont aussi effectué une démonstration de haute facture.

Les projecteurs seront maintenant braqués sur la deuxième compétition de la saison qu'est la Coupe de l'Indépendance. Une compétition prévue le 26 courant à la SSS Renganaden Seeneevassen à Port-Louis. La KMAF prépare également une compétition internationale prévue en août. Les invitations ont été lancées et jusqu'ici seule l'Afrique du Sud a répondu favorablement.

Les résultats

Poussins : 1. Joachim de St Pern 2. Aloysha Nkhuda 3. Ayman Dargahee

Benjamins : 1. Hamzah Lallmamode 2. Ahyan Khodabux 3. Adi Pillay Chedumbarrum

Minimes (g. : 1. Samoel Hansrod 2. Oumar Ramjany 3. Rishab Tulsidas

Benjamines : 1. Maariyah Damree 2. Aliyah Byraub 3. Kenza Hansrod

Minimes (f. : 1. Samiyyah Kala 2. Aliyah Bahemia 3. Anika Senik

Meilleur technicien : Oumar Ramjany

Best spirited fighter : Jannat Farjan