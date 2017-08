KYOKUSHINKAI NATIONAL KNOCKDOWN TOURNAMENT : Quatre à la suite pour Zakariyya Ozeer et Zainab Khatib

La 19e édition du National Knockdown Tournament de kyokushinkai a de nouveau fait la part belle à Zakariyya Ozeer et Zainab Khatib. Évoluant dans la catégorie Open, ces deux combattants ont tous deux aligné un quatrième titre consécutif lors de cette compétition tenue dimanche dernier au stade France-Martin aux Salines. Et ce, en présence du maître japonais Yasukazu Koi, des représentants de l’ambassade du Japon à Maurice et de la Municipalité de Port Louis, coorganisateurs de l’événement avec la Kyokushinkai Martial Arts Federation (KMAF).

Même si l’édition 2017 était marquée par la participation des Sud-Africains, Indiens et Indonésiens, il n’en demeure pas moins que les deux lauréats se sont de nouveau révélés au-dessus du lot. Qui plus est, Zakariyya Ozeer a appliqué la technique apprise du maître japonais lors du séminaire précédant la compétition. Plusieurs combats, à l’instar de celui opposant l’Indonésienne Farzanah Aumeer Nizar à la Sud-Africaine Claudine Stubbs ont tenu le nombreux public en haleine. D’ailleurs, la première nommée obtiendra la palme de best spirited fighter, tandis que Claudine Stubbs sera désignée meilleure technicienne de la compétition.

Cette compétition était agrémentée d’une démonstration des jeunes des dojos de Rose-Hill, d’Idrice Goomanee et de Floréal. Yasukazu Koi n’a pas été en reste avec une démonstration de katas de haute facture et de casse. Du côté de la KMAF, on se réjouit que tout participant a donné le meilleur de lui-même et que les efforts pour faire de cette compétition un succès se soient concrétisés.

Les résultats

Masculin : Open : 1. Zakariyya Ozeer 2. Fadil Karrimboccus 3. Rajeev Bhoynub

Seniors : 1. Kelvin Ho Kin 2. Hakim Lallmamode 3. Dharmarajen Chinnasamy

Espoirs : 1. Irfaan Emrith 2. Ishfaaq Elaheebux 3. Naail Jamalsah

Cadets : 1. Riyhaan Mahamoodally 2. Aftaab Seenath 3. Roman Nakhuda

Minimes : 1. Oumar Ramjany 2. Samuel Hansrod 3. Hussein Vavra

Benjamins : 1. Ahyan Khodabux 2. Hamzah Lallmamode 3. Adishannkaran Chedumbarrum Pillay

Poussins : 1. Joachim de St Pern 2. Alyosha Nakhuda 3. Yudheer Roy

Féminin : Open : 1. Zainab Khatib 2. Nabiihah Sattar 3. Aisha Morad

Juniors : 1. Alexia Gourel de St Pern 2. Noémie Beergah 3. Sanaa Baichoo

Cadettes : 1. Maariyah Toorawa 2. Samiyah Kala 3. Swaffiyah Ruhomatally

Minimes : 1. Nariyah Kurmoo 2. Raina Tulsidas 3. Maariyah Damree

Benjamines : 1. Kenza Hansrod 2. Aliyah Suffee 3. Aliza Affeejee

Meilleur technicien : Kaylin Claudine Stubbs (Afrique du Sud)

Best Spirited Fighter : Fauzan Salam Nizar (Indonésie)

Most Promising Athlete : Maahir Hosany