KYOKUSHINKAI NATIONAL KNOCKDOWN TOURNAMENT : Zakariyya Ozeer et Zainab Khatib volent la vedette

La 18e édition du National Knockdown Tournament de kyokushinkai a été marquée par la prestation de Zakariyya Ozeer et Zainab Khatib. Ces deux combattants ont décroché chacun un troisième titre consécutif dans les catégories Elite et féminine respectivement. Cette compétition s'était déroulée le 21 août dernier au stade France-Martin aux Salines, en présence du Japonais Kembu Ikiri, vice-champion du monde l'année dernière.

Pari de nouveau réussi donc pour la Kyokushinkai Martial Arts Federation (KMAF) qui avait de nouveau bénéficié de l'apport de la municipalité de Port-Louis. D'autant que cette fois, les huit meilleurs combattants des différentes catégories étaient engagés. « Plusieurs participants ont amélioré leur prestation, notamment ceux qui ont bénéficié des techniques inculquées par le Bulgare Valeri Dimitrov, triple champion du monde », avance Aslum Jeewa, président de la KMAF.

Comme pour respecter une certaine tradition, quelques combats se sont achevés par wazaari ou ippon. Cela n'enlève en rien la volonté des différents protagonistes de se retrouver au premier plan. La compétition a été agrémentée de démonstrations de jeunes adeptes des dojos de Floréal, Idrice Goomanee et Rose-Hill et de Kembu Ikiri. Ce dernier, du haut de ses 21 ans, a séduit la nombreuse assistance de par sa technique et sa souplesse.

Les résultats

Elite : 1. Zakariyya Ozeer 2. Darmanand Lullit 3. Fadil Karrimboccus

Féminin : 1. Zainab Khatib 2. Nabiihah Sattar 3. Zakiyya Jeewa

Seniors : 1. Maahir Hosany 2. Dharmarajen Chinnasamy 3. Prakash Jadunundun

Juniors : 1. Kelvin Ho Kin 2. Farhaan Hossen 3. Adafa Yeadally Khan

Cadets : 1. Naail Jamalsah 2. Aniis Murtuza 3. Azhar Byraub

Espoirs : 1. Shuayb Aubdool 2. Marie Romain 3. Ridwan Khoyratee

Benjamins : 1. Oumar Ramjany 2. Ahyan Khodabux 3. Jeevan Elanghovan

Poussins : 1. Hamzah Lallmamode 2. Aryan D'Sa 3. Hadi Dowlut

Meilleur technicien : 1. Zainab Khatib

Best spirited fighter : Darmanand Lullit

Most promising fighter : Morad Aisha