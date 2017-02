KYOKUSHINKAI - SAISON 2017 : Une participation plus accrue aux compétitions internationales

La Kyokushinkai Martial Arts Federation (KMAF) veut réaliser une saison 2017 aussi intéressante que celle enregistrée l’année dernière. Si les championnats du monde prévus en juillet au Kazakhstan s'annoncent comme le point culminant de la saison, il n'en demeure pas moins que la venue d'instructeurs étrangers et une participation plus accrue aux compétitions internationales seront privilégiées.

« Avec la présence de ces instructeurs étrangers, nous comptons améliorer le potentiel de nos combattants. Des cours intensifs devront être offerts à nos juges afin qu'ils puissent évoluer au niveau international et nous comptons participer à un plus grand nombre de compétitions internationales », soutient Aslum Jeewa, réélu à la présidence de cette fédération.

Outre la participation aux championnats du monde, un expert japonais est de nouveau attendu en juillet, alors qu'un autre instructeur international viendra distiller son savoir en décembre. Il est à noter que ce sera la 20e année consécutive qu'un expert japonais viendra à Maurice.

De plus, Maurice pourra bénéficier de la présence dans la soirée du 17 mars du Japonais Kazuya Yakamoto, 2e dan et champion national chez les lourds. Il reviendra de La Réunion où il aura dirigé un stage de quatre jours.

Effectuant un retour sur la saison dernière, Aslum Jeewa souligne que les séminaires dirigés par le Japonais Kembu Ikiri et le Bulgare Valeri Dimitrov ont été fructueux. Les autres aspects positifs ont été la tenue des activités comme programmé, une bonne performance lors du Kerala International Tournament en Inde, un nombre de licenciés en hausse et le niveau technique appréciable lors des compétitions.

De quoi motiver davantage les dirigeants de cette fédération dont la première activité est prévue le 17 courant, soit une compétition régionale au complexe sportif James Burty David à Sodnac.

Calendrier 2017

17 février : Compétition régionale de Quatre Bornes : Complexe sportif James Burty David (Sodnac)

Mars : Independence Knockdown Tournament : Centre Idrice-Goomanee. Assemblée générale annuelle — lieu à être confirmé

Avril : Lower Kyu Grading Test : stade France-Martin. Ishi Shihan Memorial Tournament : Beau-Bassin

Mai : Don de sang : Centre Idrice-Goomanee. Port Louis Cup : Centre Idrice-Goomanee.

Juillet : World Weight Tournament : Kazakhstan. Séminaire avec un instructeur japonais et 19e édition du National Knockdown Tournament : stade France-Martin

Août : Passage de grade : stade France-Martin. Compétition de katas : SSS Sir Abdool Raman Osman à Phœnix

Septembre : Compétition nationale de katas : Beau-Bassin

Octobre : Dream Cup : Gymnase de l'Université de Maurice

Novembre : Compétition régionale à Floréal. Lower Kyu Grading : stade France-Martin

Décembre : Séminaire avec un instructeur international : stade France-Martin

Comité directeur

Président : Aslum Jeewa

Vice-président : Gupta Tuhaloo

Secrétaire : Heetesh Dhanjee

Assistant secrétaire : Imteeaze Chuttoo

Trésorier : Moobeen Jeewa

Assistant trésorier : Zahirulla Hyatoolla

Membres : Hanna Khodabaccus, Rajeev Bhoynub et Chandradev Gopaloodoo