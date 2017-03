KYOKUSHINKAI—SÉMINAIRE: Sous la conduite du Japonais Yamamoto Kazuya

Les adeptes de kyokushinkai ont eu l'occasion de participer à un séminaire d'un jour dirigé par le Japonais Yamamoto Kazuya vendredi dernier. Ce dernier a été champion national chez les lourds en 2014 et 2015. Un séminaire qui fait suite à ceux tenus ces deux dernières années sous la supervision de deux autres instructeurs japonais.

Les stagiaires ont ainsi pu travailler leur technique et surtout apprécier la dextérité et le savoir-faire du Japonais. Qui plus est, ils ont eu l'occasion de défier le visiteur à travers des combats lors d'un round d'une minute. Pour ces stagiaires, cela a été un émerveillement de voir Yamamoto Kazuya délivrer ses coups avec une telle rapidité et sans réels efforts.

« Cela a été une expérience mémorable et inoubliable pour les participants. Dommage que le séminaire n'ait duré qu'un jour. Nous espérons bénéficier d'autres de ce tupe au cours de cette saison », remarque Aslum Jeewa, président de la Kyokushinkai Martial Arts Federation (KMAF). Cette instance organisera sa deuxième compétition de la saison demain matin, avec la Coupe de l'Indépendance qui se tiendra à la SSS Renganaden Seeneevassen à Port-Louis.