L’A350 : De nouvelle ailes pour Air Mauritius

À l’image de la montagne d’où elle tire son nom, Le Morne Brabant a majestueusement atterri à Maurice vendredi. Arrivé de Toulouse, l’avion, immatriculé 3B-NBP et portant le logo du 50e anniversaire d’Air Mauritius, a survolé l’île avant de se poser sur le tarmac de Plaisance où l’attendait un parterre d’invités incluant le Premier ministre venus admirer le mastodonte dans sa splendeur. Premier de la série des huit nouveaux avions qui renouvellent la flotte d’Air Mauritius, l’A350-900 Le Morne Brabant démarrera dès lundi son activité commerciale avec un premier vol prévu sur Singapour.

Avec l’acquisition de ce nouveau fleuron dans sa flotte, symbolisant sa montée en gamme, Air Mauritius devient ainsi la première compagnie d’aviation de l’océan Indien, parmi 117 autres pays, à avoir opté pour cet avion sophistiqué. Le prochain A350 devrait arriver à Maurice en novembre 2017. Mais, déjà, Air Mauritius, pour être “in”, a apporté quelques changements au niveau de la garde-robe du personnel naviguant qui a été renouvelée également. De par sa conception innovante intégrant des matériaux avancés et composites qui le rend plus léger, ses moteurs Rolls-Royce Trent XWB nouvelle génération et ses winglets (extrémités externes de l’aile) révolutionnaires, l’A350-900 “bat” littéralement des ailes pour optimiser son aérodynamisme. Ce qui permet, selon ses concepteurs, de dépenser moins d’énergie et de réduire considérablement l’empreinte de l’A350 sur l’environnement lors de ses vols.

L’arrivée de l’A350-900 – avec ses écrans extra larges tactiles dans toutes les classes et son système de divertissements de 4e génération – dans sa flotte donne des ailes à Air Mauritius, devant permettre à la compagnie d’améliorer le confort global et d’établir de nouveaux standards termes de bien-être des passagers, de technologie et d’efficience opérationnelle. Conçu spécialement pour les vols long-courriers, l’A350-900 est configuré pour accueillir 28 passagers en classe affaires et 263 en économie (291 sièges au total).

Le déploiement en service commercial de cet appareil est prévu à compter de demain. Le Morne Brabant décollera lundi 23 et mercredi 25 à 20h40 pour arriver le lendemain à 7h35 à l’aéroport de Singapour-Changi, et en repartira à 9h05 et se posera à Kuala Lumpur à 10h05. Selon la fiche de vols d’Air Mauritius, les deux vols retour quitteront la Malaisie les 24 et 26 octobre à 13h35, puis Singapour à 16h05 pour atterrir à 19h à Maurice. Il nous revient que les vols en A350 d’Air Mauritius vers Johannesburg-OR Tambo sont planifiés à partir du 27 octobre. Parallèlement, les pilotes d’Air Mauritius recevront une formation pour mener ces avions à bon port. Il est prévu que l’A350 sera ensuite déployé sur Londres-Heathrow en novembre et sur Paris-CDG dès 1er décembre prochain.

Suivant le plan de rajeunissement de sa flotte, Air Mauritius, qui prendra réception de son 2e A350 en novembre, attend la livraison de deux Airbus A330-900neo l’an prochain. Deux autres A350 sont attendus pour 2019 et deux de plus en 2023.

Un achat sur fond de polémique

Alors que l’arrivée de l’A350 suscite émotion et passion, l’acquisition de ce nouveau fleuron de la compagnie d’aviation nationale ne s’est pas fait dans un ciel sans nuages. Le MoU signé entre Air Mauritius – avec aux commandes Dass Thomas – et Airbus pour l’achat de quatre A350 à la veille des élections générales en 2014, avait suscité une vive polémique. Cela, avec des frais encourus s’élevant à Rs 40 milliards, soit Rs 10 milliards par avion (quatre à l’époque, selon le MoU), devant faire l’objet d’un remboursement à travers le financement généré par la compagnie et relevant d’une décision estimée hâtive. En août 2016, cette transaction avait fait l’objet d’une investigation formelle du Serious Fraud Office en ce qui concerne notamment le recours à des intermédiaires pour la vente des Airbus, impliquant le tandem Frank Gleeson–Laurent Obadia, la compagnie d’aviation nationale, elle, relevée au rôle de rubber stamp. Dans son discours, vendredi, à l’arrivée du premier A350, le Premier ministre a soutenu qu’Air Mauritius a dû revoir le plan de renouvellement de la flotte entamé par l’ancien gouvernement car cela aurait été autrement désastreux pour le pays. N’empêche qu’à ce jour, Air Mauritius n’a toujours pas donné de détails quant au deal ou frais encourus pour ces nouvelles acquisitions.

PRAMIL BANYMANDHUB, PILOTE : “Terminer sa carrière aux commandes d’un avion aussi sophistiqué est extraordinaire!”

Il a piloté le premier A350-900 de Toulouse à Maurice

La crise des pilotes : “On doit tout faire pour en venir à bout rapidement”

Pramil Banymandhub est allé chercher à Toulouse le tout dernier avion d’Air Mauritius, l’Airbus 350-900 Le Morne Brabant, en compagnie de Salim Toorabally. Lors d’un entretien avec Week-End, hier, il n’a pas caché sa fierté d’avoir été choisi pour cette mission réjouissante de piloter, après 39 ans de carrière, le nouveau fleuron de la flotte d’Air Mauritius, un avion sophistiqué qu’il qualifie d’extraordinaire. Interrogé sur la crise qui perdure entre les pilotes et la direction, il a tout de suite arboré le costume du sage, en prêchant une sortie de crise rapide pour que l’honneur soit sauf et que la réunification de la grande famille d’Air Mauritius se fasse au plus vite.

Vous êtes, avec Salim Toorabally, le commandant d’Air Mauritius privilégié qui a ramené l’A350 à Maurice. Quel est votre sentiment?

Après 39 ans de service et pas loin de la retraite, c’est beaucoup d’honneur que je ressens d’avoir été choisi par Air Mauritius pour cette tâche. Terminer sa carrière aux commandes d’un avion aussi sophistiqué est extraordinaire!

Vous qui avez connu tous les modèles d’Air Mauritius, faites-vous de différence avec cette dernière acquisition?

Évidemment. J’ai connu le Twin Otter, les ATR, les Bœing 707 et 747, les A319, A330 et A340. En termes de pilotage pur, c’est-à-dire à la main, l’A350 ressemble à l’A330. D’ailleurs, c’est la certification que les autorités étrangères ont donnée pour la qualification des pilotes. La différence se situe au niveau technique: l’A350 dispose d’un système de protection supérieure à l’A330 et l’avion est protégé contre les différentes sortes de panne. Le niveau d’automatisme est tel que le pilote a moins à intervenir et peut être disponible pour d’autres tâches. Franchement, c’est un superbe avion!

A-t-il fallu une formation particulière pour le pilotage de l’A350?

Nous avons eu une Difference Course à Toulouse il y a deux mois et l’occasion de faire des tests de simulation aux commandes d’un A350 à Munich. Nos procédures ont aussi connu un refresher

En termes de confort, quelle est votre appréciation de l’A350?

C’est une nette amélioration par rapport à l’espace. Outre les cabines économiques et business, il y a beaucoup plus d’espace. Le cockpit aussi est très spacieux. Les différents systèmes intégrés, dont le wifi à bord, sont des plus qui plairont.

Comment s’est passé ce vol de livraison?

Nous avons pris livraison de l’avion à Toulouse et effectué toutes les vérifications avec l’assistance d’Airbus. Le vol s’est très bien passé, comme un vol normal entre Paris et Maurice. Tout s’est passé comme prévu.

Il n’y a pas de turbulences dans l’air mais à terre, ces dernières semaines: les secousses ont été violentes à MK, non?

Je préfère ne pas faire de commentaire sur ce sujet. Une cellule de communication s’occupe de cela. Il faut lui demander les informations.

Cette crise était-elle évitable, selon vous?

C’est difficile de répondre. Mais pour moi, lorsqu’il y a un différend quelconque, on doit tout faire pour venir à bout assez rapidement. Il y a des moyens.

Vous en connaissez quelque chose, le travail de pilote sous pression n’est pas recommandé. Que pensez-vous de la situation à MK?

Travailler sous pression? Savez-vous que nous sommes sous la responsabilité de l’aviation civile et que nous avons des audits en permanence. À Maurice, nous tournons à l’intérieur de ces limites de l’aviation civile. Il n’y a pas d’excès. Or, dans le monde, il y a plusieurs compagnies dont les compagnies du Golfe où l’on travaille beaucoup plus. Il faut aussi savoir que dans le monde, il y a un problème de pilotes. Il y a un important manque de milliers de pilotes

La communication avec le management a-t-elle été toujours aussi difficile?

La communication n’est pas plus difficile. Et c’est cela que nous essayons d’établir et la raison pour laquelle je me suis impliqué. Je pense que tout cela va être très bientôt réglé.

Vous êtes de ceux qui négocient. Vous avez même été nommé sage: vous l’êtes?

Je fais partie de ce comité et on est là avec notre expérience pour aborder les différends qui existent. Nous faisons de notre mieux pour trouver l’entente.

Cette semaine, après le renvoi de balles entre chaque partie, les deux pilotes ont finalement fait parvenir leur lettre à la direction de MK. Où en sont les discussions?

Je n’ai pas encore pris connaissance des lettres envoyées. J’étais à Toulouse et juste après, on a dû partir pour Munich. Cette semaine, je vais voir et, sans doute, la direction se prononcera.

Comment faire pour sortir de cette crise, selon vous?

Pour moi, c’est dans le dialogue que les choses peuvent progresser. Les différends existent dans tous les domaines et les syndicats sont là pour faire leur travail. Il y a des hauts et des bas. Ce qu’il faut c’est s’asseoir et jouer carte sur table.

Il vous reste encore deux ans à piloter avant que vous ne tiriez votre révérence après 41 ans de service. Pensez-vous qu’il y ait des choses à changer au niveau d’Air Mauritius? Au niveau Management, plus particulièrement…

Il n’y a pas grand-chose à changer à MK. Il y a un management des pilotes et les jeunes ont pris la relève. Ils sont en train d’acquérir l’expérience et cela ira bien bientôt. Nous sommes une petite compagnie, mais très professionnelle. Air Mauritius n’a rien à envier aux autres compagnies internationales. Cependant, there’s always room for improvement, comme on dit.

Quels conseils donnerait le sage que vous êtes aux pilotes et au management de MK?

Nous devons continuer à toujours porter haut le drapeau mauricien. Air Mauritius c’est notre fierté. Malgré les divergences, ce sentiment d’honneur doit primer car avec son équipe, Air Mauritius est finalement une famille. Et nous devons toujours rester professionnel. Long live Air Mauritius!