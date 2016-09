L’ACTUALITÉ À LA RONDE : Les prix du carburant maintenus

Le Petroleum Pricing Committee, qui s’est réuni hier, a maintenu le statu quo pour les prix pétroliers, soit de Rs 38,85 pour le litre d’essence et de Rs 29,50 pour le diesel. Toutefois, le communiqué officiel indique que, techniquement, le litre d’essence aurait dû être majoré de 12,89%, alors que celui du diesel aurait dû l’être de 15,84%. Pour éviter toute révision à la hausse, un montant de Rs 4,3539 pour le litre d’essence et un autre de Rs 4,0641 pour le diesel ont été puisés du Price Stabilisation Account. De novembre à ce jour, des sommes de Rs 482 millions et de 518 millions ont été utilisées du Price Stabilisation Account pour maintenir respectivement le prix de l’essence et du diesel.

Assemblée : 31 PNQ et 302 PQ pour le MMM

Avec la reprise des travaux de l’Assemblée nationale fixée au 15 novembre prochain, l’heure est au bilan des 32 séances remontant au 29 mars dernier. Le leader de l’opposition, Paul Bérenger, a proposé 31 Private Notice Questions (PNQ) sur des sujets d’actualité allant des Chagos à l’épidémie de fièvre aphteuse. Deux d’entre elles n’ont pas eu de suite, dont celle consacrée au projet avorté de Heritage City, qui a été retirée vu que c’était le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, qui voulait répondre à la place du ministre des Finances, Pravind Jugnauth, à qui la question avait été adressée. L’autre concerne les réclamations logées contre le gouvernement, qui a donné lieu à un “walk-out” du MMM jeudi dernier.

Les parlementaires des mauves ont déposé 302 interpellations sur des sujets aussi variés que les honoraires de Rs 19 millions versés à Me Kailash Trilochun par l’Information Communication Technologies Authority (ICTA) et les problèmes survenus dans des circonscriptions. Néanmoins, un dossier chaud attend les parlementaires à la rentrée. En effet, la Rodrigues Regional Assembly Act devra être amendée pour se défaire de la représentation proportionnelle. Mais à ce jour, la formule idéale n’a pas encore été identifiée de manière consensuelle.

Une simulation de tsunami en préparation

Le conseil exécutif de l’Assemblée régionale de Rodrigues se prépare pour un exercice de simulation de tsunami dans l’océan Indien mercredi et jeudi prochains. Les autorités mauriciennes sont également partie prenante de ce qui est présenté comme étant le “drill, known IOWave16”, organisé sous l’égide de l’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) de l’Unesco. Cet exercice vise à mettre à l’épreuve le système d’alarme et de prévention contre les effets dévastateurs de tsunamis dans les pays riverains de l’océan Indien. « The major objectives of IOWave16 include testing the efficiency of communication links between TSPs, NTWCs, Disaster Management offices and local communities at risk. The drill will also facilitate exercising the standard operating procedures of the emergency services and evaluating their state of readiness to handle tsunami like emergency situations. Most importantly, IOWavwe16 is expected to enhance the awareness and preparedness among all stakeholders including the vulnerable communities », note le site Internet de l’IOC, qui a annoncé que la simulation, qui démarrera avec un tremblement de terre de magnitude 9 à Makran Trench, au Sud de l’Iran et du Pakistan, le 8 septembre à 11 h 30, durera 12 heures.