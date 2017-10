À L’AÉROPORT HIER : Moment de retrouvailles pour le président Danny Faure

L’arrivée du président de la République des Seychelles, Danny Faure, à Maurice hier a pris l’allure d’un moment de retrouvailles à l’aéroport. Visiblement, le président seychellois n’est pas un inconnu pour la plupart des dirigeants politiques mauriciens qui l’ont côtoyé durant sa carrière politique.

Danny Faure a eu l’occasion de rencontrer plusieurs politiciens mauriciens précédemment, que ce soit aux Nations unies comme c’est le cas pour le Premier ministre Pravind Jugnauth ou à Victoria aux Seychelles. Le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, de même que le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, l’ont rencontré récemment aux Seychelles.

La cérémonie protocolaire organisée à l’aéroport pour accueillir l’invité de marque a été empreinte de solennité. Le PM et la plupart des ministres avaient fait le déplacement à Plaisance de même que le leader de l’opposition, Xavier Duval. L’appareil d’Air Seychelles, Flying the creole spirit, a atterri à l’aéroport vers 12 h 25 et s’est immobilisé devant l’échelle de coupée aménagée pour l’occasion cinq minutes plus tard.

Le président Faure est sorti très rapidement de l’avion et a été accueilli par Pravind Jugnauth et Ivan Collendavelloo avant de saluer chaleureusement les personnalités présentes. À sa descente d’avion il a été accueilli par une salve de coups de canon avant de se placer sur le dais face à la garde d’honneur alors que la fanfare policière entonnait l’hymne national des Seychelles et celui de Maurice. Il a ensuite passé en revue la garde d’honneur en compagnie du Premier ministre et du commissaire de police avant d’être présenté aux personnalités présentes se trouvant à la première rangée du réceptorium.

Le président des Seychelles s’est ensuite rendu à la State House pour rendre une visite de courtoisie à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. C’était l’occasion pour prendre une photo souvenir et signer le livre des visiteurs avant de se rendre à Trou-aux-Biches Beachcomber Gold Resort and Spa où il résidera durant son séjour dans l’île.