L’AÉROPORT DE SAINT PIERRE-PIERREFONDS COUPE DU CENT CINQUANTENAIRE: Un Charles Lytton revanchard face au handicap

Battu dans des circonstances particulières, c’est un Charles Lytton revanchard que les turfistes verront en action ce samedi. Toutefois, rien n’est gagné. Le cheval de Gilbert Rousset doit rendre du poids à tous ses adversaires. Elite Class, le dernier venu chez l’élite, portera 8.5 kg en moins. Attention !

Onze au départ, les stalles affichent complètes pour ce rendez-vous de la Coupe du Cent Cinquantenaire, une épreuve bien prisée chez l’élite. La ligne est souvent d’une importance capitale quand les partants font le plein. La malchance a voulu que les deux chevaux de Ramapatee Gujadhur, Kremlin Captain et Tandragee héritent d’une mauvaise ligne, les 9e et 11e. Ce qui risque de compliquer leur tâche. A l’entraînement, on a préféré les prestations du plus ancien, mais le jockey sera en selle sur le champion de 2015. Reste maintenant à savoir si Kremlin Captain a recouvré tous ses automatismes. Tandragee doit être sagement piloté pour conserver toutes ses chances.

Le favori de la course, lui, démarre du numéro 4 à la corde. Il devrait être idéalement placé dans le parcours. Sa condition est superbe et le parcours allongé est dans ses cordes. Contrairement aux deux Gujadhur, il possède déjà une course dans les jambes. Son handicap est sont top-weight et le fait que tous ses adversaires auront moins de charge sur le dos.

Charles Lytton aura deux autres compagnons de box dans la course. Everest a été confié au nouveau jockey Raymond Danielson. Discret lors de sa rentrée, le gris a paru plus à son affaire cette semaine. Il lui faudra toutefois surmonter sa ligne extérieure et aussi être au top de sa forme pour espérer faire l’arrivée. Recall To Life n’avait pas si mal fait le 1er avril dernier. Mais à bien croire, un accessit paraît plus dans ses cordes.

La course sera vraisemblablement contrôlée par Rameshwar Gujadhur avec Captain Magpie et M L Jet. On ne sait quelle tactique sera adoptée, mais on a été quelque peu surpris par le choix des montes. On pensait que Rye Joorawon serait en selle sur Captain Magpie. Ce cheval a affolé les chronomètres mardi matin et tout espoir est permis. M L Jet a été patiemment entrainé. On est toutefois d’avis qu’il doit d’abord montrer qu’il possède les moyens nécessaires avant d’être choisi pour la victoire.

Les deux représentants de Ricky Maingard sont deux poids légers. On ne connaît pas encore les limites d’Elite Class qui avait débuté sa carrière au plus bas de l’échelle. Avec 52.5 kg sur le dos, il pourrait se sentir des ailes. L’autre, Chinese Gold, souvent malheureux, a enfin pu tirer un bon numéro dans les boites. L’as lui permet un parcours tranquille qui lui offre également la possibilité de courir caché. Lui aussi a le droit d’espérer pouvoir avoir le dernier mot. Hillbrow avait, selon nous, eu toutes ses chances la dernière fois et devra tout au plus se contenter d’un accessit d’honneur. Le nouveau Open Heir devrait avoir besoin de cette course.

Charles Lytton reste le favori sur le papier, mais le handicap pourrait bien lui jouer un mauvais tour.

LES AUTRES COURSES

Une première pour Vincent Allet

1. Blue Jeans qui débute 2017 comme il avait terminé 2016. C’est une possibilité si on se fie à ses galops à l’entraînement et à la forme qu’il a démontrée cette semaine. Il n’aura qu’à trouver la position idéale avant d’appuyer sur l’accélérateur en fin de parcours. Si on regarde la carte de cette course, on trouve qu’il devrait y avoir du rythme avec la présence de plusieurs chevaux rapides qui n’ont pas été bien servis par le tirage. Il n’est pas exclu qu’ils se gênent mutuellement et que cela profite à un finisseur, en l’occurrence Blue Jeans. Villa Le Blanc, Lecture D et Domani sont placés aux numéros 10, 8 et 9 respectivement. Yoda Man devrait tirer profit de sa bonne ligne et du parcours réduit. Il s’était fait dominer sur 1500m et avec plus de 100m en moins, tout est en sa faveur. Si Blue Jeans est battu, c’est lui le vainqueur. La nouvelle unité Storm Clipper, une victoire sur 1000m en deux tentatives, mérite d’être suivie, même s’il donne l’impression d’être immature.



2. Rien que six partants dans cette épreuve. Mais la lutte qui s’annonce entre Buffalo Trip, Dawn Raid et Castle peut faire des étincelles. En l’absence d’un vrai meneur, ce sera peut-être Our Jet qui mènera le peloton. Il se retrouve à un niveau inférieur après une course moyenne à ses débuts. On s’attend qu’il s’améliore avec une course dans les jambes, mais on ne le croit pas capable de l’emporter cette fois. Beach In A Bottle doit d’abord bien courir avant de penser à visiter le box de vainqueurs. On ne sait pas encore ce qui ne va pas chez lui. Silver Dice retrouve une distance plus appropriée. Il avait bien terminé sur 1000m lors de la première journée. Des trois chevaux cités plus haut, on a une petite préférence pour Buffalo Trip qui, d’après nous, a couru dans un lot assez relevé quand il a été battu par Argun, qui est aligné en C4. Dawn Raid s’était imposé au niveau du B41 alors que Castle était engagé en C5 à sa dernière tentative, tout comme Buffalo Trip. Ce dernier a obtenu nos faveurs vu qu’il semble maintenant avoir retrouvé sa forme sud-africaine.



3. On a fait de Sunset Breeze un cheval difficile à battre dans ce sprint de 1400m. On a toujours en tête sa victoire lors du dernier week-end international avec Maxime Guyon en selle. Le cheval n’était pas fin prêt à sa reprise et il n’avait pas été particulièrement bien monté. Il est nettement mieux dans sa peau. Il est idéalement placé au départ et devrait avoir le run de la course. Il peut offrir à Raymond Danielson la victoire dès sa première monte. La course sera bien rythmée avec All Magic, League Of Legends et The Deacon. All Magic est le mieux placé au départ, mais les deux autres ont intérêt à bien se positionner pour ne pas être forcés à faire les extérieurs. À moins que Pimpernel, avec ses œillères, ne mette tout ce beau monde au pas pour subir sa loi. Prince Lateral, desservi par son mauvais couloir la dernière fois, espère que les choses seront plus en sa faveur. Mais on croit toujours que la victoire n’échappera pas à Sunset Breeze.



4. Jambamman revient en force pour tenter d’avoir le dernier mot cette fois. Le terrain sera sûrement plus propice et il aura aussi un parcours sans encombre. Beluga, lui, a sa valeur revue à la baisse et il a été rallongé. Il a sa chance, mais n’est pas un gagnant certain en dépit du fait qu’il est des chevaux possédant le plus de valeur. On ne le croit pas en mesure d’imposer sa loi. Five Star Rock est plus véloce et le cheval de Rameshwar Gujadhur était resplendissant de santé jeudi matin lors de son spurt. Après un long séjour au bord de la mer et quelques galops, on l’a trouvé prêt pour reprendre ses bonnes habitudes. On demande aux turfistes de suivre la performance d’Olympic Bolt. On ne dit pas qu’il peut l’emporter cette fois, mais qu’il sera plus à l’aise sur 1600m à sa prochaine tentative. L’autre Perdrau, Forward Drive, reprend la compétition et pourrait avoir une course difficile. Le nouveau Nordic Storm devait représenter Ricky Maingard dans la Duchesse avant son petit ennui. Une victoire en une tentative. Il mérite qu’on lui accorde un certain crédit.



5. Gilbert Rousset tient peut-être les cartes pour la victoire avec Argun et Gharbee. On pourrait toutefois se demander pourquoi aligner ces deux chevaux dans une même course. La réponse serait qu’il n’aurait pas de compétition idéale pour eux pendant trois à quatre journées. Il aurait fallu attendre le 27 mai pour trouver un parcours convenable. Des deux, on préfère Argun, qui possède sûrement encore une marge de progrès. Ce qu’il lui faut maintenant, c’est corriger sa fâcheuse habitude à verser dans la ligne droite. Vincent Allet aligne aussi deux chevaux. Maestro’s Salute sur 1500m ! Ce parcours est maintenant devenu trop long pour lui. Mais il peut toujours agir comme pacemaker au profit d’Awesome Adam qui sera muni d’un tongue-tie cette fois. Il est à noter qu’il a remporté toutes ses courses en Afrique du Sud en portant ce harnachement. On devrait aussi considérer Candy Rock, à condition qu’il ne concède pas trop de terrain. On l’a toutefois délaissé au profit de Bastille Day, qui a beaucoup travaillé depuis mars.



7. Emaar fait figure de favori dans cette épreuve. Lors de sa course de rentrée, il pourrait avoir attaqué trop tôt et s’était fait reprendre alors que la victoire lui pointait au nez. Il a eu l’occasion de mieux travailler cette fois et aura un parcours avantageux de sa première ligne. Il n’aura pas à forcer outre mesure pour bien se positionner. Son principal adversaire est New Star, qui avait terminé en bolide lors de la 3e journée pour échouer à une encolure d’Argun. En l’absence de ce dernier, tout reste possible. Rebel’s Game retrouve la compétition après son retrait forcé d’il y a 15 jours. Son entraîneur lui a donné un bon travail mardi matin pour le remettre sur les bons rails. On a aussi bien aimé les progrès de Spirit Of Dover. Ce cheval a semblé un tout autre compétiteur quand on l’a vu travailler cette semaine. Avec l’apport des side winkers, il n’a pas dit son dernier mot.



8. Cette course réunit des chevaux qui n’ont pas gagné lors de leurs cinq dernières sorties. Du lot, il semblerait que Billy Bojangles se démarque avec ses cinq placés. De plus, l’entraîneur Ricky Maingard a offert la monte à Sanish Ramgopal pour bénéficier d’une remise de 3 kg. Cet avantage pourrait s’avérer déterminant au décompte final. Cependant, Captain’s Orders a pour lui la jeunesse et le fait d’avoir moins couru. Le gris vient de sortir une belle performance face à Mount Fuji et il a le droit de croire en la victoire cette fois. On espère que Bridegroom Bertie et Emblem Royale ne se lanceront pas dans une course suicide cette fois. After Midnight a été raccourci sur 1400m et il doit être inclus dans toutes les combinaisons. On doit accorder une chance à Craftsman qui, sur sa fraîcheur, peut retrouver la forme qui avait été sienne auparavant. Il est à noter que Halabaloo court pour la deuxième semaine consécutive et tentera de suivre les traces de Jiggery Pokery, Shield Of Thunder et autre Social Network.